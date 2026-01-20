Hanna Bergholmin Yön lapsi Berlinalen pääkilpasarjaan

Panorama-sarjassa on mukana vähemmistöyhteistuotanto Árru ja Forum Expanded -näyttelyssä mediataideinstallaatio Industries of Denial, Stage 10: From Musa Dagh to Port Saïd.

Kuva: Yön lapsi, Pietari Peltola / Elokuvayhtiö Komeetta

Hanna Bergholmin toinen pitkä elokuva Yön lapsi on valittu Berlinalen pääkilpasarjaan. Bergholm on käsikirjoittanut elokuvan Ilja Rautsin kanssa, ja elokuvan tuottaja on Daniel Kuitunen Elokuvayhtiö Komeetasta.

Yön lapsi, kansainväliseltä nimeltään Nightborn, on psykologinen trilleri vanhemmuudesta. Elokuva kertoo Sagasta ja Jonista, jotka muuttavat suomalaisen metsän keskelle. Pian he saavat terveen pojan, mutta pikkuhiljaa Sagan valtaa pelottava tunne, että vaativassa vauvassa on jotain outoa. Tuoreiden vanhempien kokemukset saavat modernin kansantarun mittasuhteet. Pääosissa avioparina nähdään Seidi Haarla ja Rupert Grint.

Tämä on kolmas kerta 2000-luvulla, kun Berlinalen pääkilpasarjassa nähdään suomalaiselokuva: Aki Kaurismäen Toivon tuolla puolen oli kilpailussa 2017 ja palkittiin parhaan ohjaajan Hopeisella karhulla. Petri Kotwican Musta jää oli kilpailussa 2008. Bergholmin edellinen elokuvan Pahanhautoja oli maailmanensi-illassa Sundancen elokuvafestivaalilla 2022.

Festivaalin Panorama-sarjaan on valittu norjalaiselokuva Árru. Elle Sofe Saran ohjaamassa elokuvassa saamelainen poronhoitaja Maia yrittää suojella maitaan kaivoshankkeelta. Elokuvasäätiön tukeman elokuvan suomalaisia yhteistuottajia ovat Jani Pösö, Anita Hyppönen ja Sanna Kultanen It’s Alive Films -tuotantoyhtiöstä. Elokuvan suomalaisen työryhmään kuului mm. lavastussuunnittelija Otto Lume ja maskeeraussuunnittelija Pia Mikkonen.

Festivaalilla on mukana myös mediataiteen Forum Expanded -näyttelyssä Angela Melitopoulosin ja Kerstin Schroedingerin installaatio Industries of Denial, Stage 10: From Musa Dagh to Port Saïd. Teos on osa audiovisuaalista tutkimusta 1900-luvulla saksalaisten rakennuttamasta Bagdadin junaradasta, ja se käsittelee kolonialismia sekä vähemmistöjen historian kieltämistä. Suomalais-kreikkalais-saksalaista yhteistuotantoa on rahoittanut mm. Saastamoisen säätiö.

Suomen elokuvasäätiö osallistuu festivaalin European Film Market -tapahtumaan yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa. The Five Nordics pitää ständiä Gropius Baussa (Niederkirchnerstraße 7), ja järjestämme myös marketissa yhteisen Spotlight-tilaisuuden, jossa esitellään tulevia elokuvia ostajille, levittäjille ja festivaalivalitsijoille.

Berlinale järjestetään 12.–22.2.2026.