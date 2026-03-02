Helmikuun 2026 katsotuimmat elokuvat

Vuosilistan kärkeen noussut Luottomies-elokuva: Lepoloma oli helmikuun ylivoimaisesti katsotuin.

Kari Ketosen ohjaama Luottomies-elokuva: Lepoloma keräsi helmikuussa liki 137 500 katsojaa ja oli kuukauden ylivoimaisesti katsotuin. Viimevuosien tapaan kuukauden kärkisijoille mahtui monia muitakin kotimaisia elokuvia. Helmikuun viidestä katsotuimmasta elokuvasta peräti neljä oli kotimaisia. Luottomiehen takana sijalla kolme oli kuun 18. päivä ensi-iltansa saanut Kaunis rietas onnellinen, neljäntenä Vinski 2 ja viidentenä jo tammikuun puolivälissä ensi-iltansa saanut Kalevala: Kullervon tarina. Kuukauden kotimaisuusaste oli kokonaisuudessaan 47,5 %.

Ulkomaisista elokuvista katsotuin oli kuukausilistan toiseksi yltänyt Humiseva harju reilulla 70 000 katsojalla ja toiseksi katsotuin sijalta kuusi löytyvä animaatio GOAT: Kaikkien aikojen paras.

Kuukauden kokonaiskatsojamäärä oli 571 035, mikä on alhaisin sitten vuoden 2007 (koronarajoitusvuosia 2021 ja 2022 lukuun ottamatta). Katsojamäärä oli 21 % pienempi kuin vuosien 2023–2025 helmikuissa keskimäärin ja 35 % alle vuosien 2015–2019 helmikuun keskiarvon.

Kotimaisten elokuvien kokonaistulos taas oli 271 218. Vaikka kotimaisuusaste oli edellä mainittu 47,5 %, jäi kotimaistenkin elokuvien katsojaluvut sekä viime vuosien että koronaa edeltävien vuosien keskiarvoista (–32 % [2023–2025] ja –18 % [2015–2019] )

Päivän katsotuimpien elokuvien tarkastelu vahvisti entisestään, että helmikuu meni kotimaisten elokuvien komennossa. Luottomies-elokuva: Lepoloma keräsi 14 ja Kaunis rietas onnellinen kahdeksan päivän katsotuimman elokuvan titteliä. Niiden lisäksi Humiseva harju oli katsotuin kahtena päivänä. Yhteen päivän katsotuimman elokuvan titteliin ylsivät aivan kuun alussa Zootropolis – Eläinten kaupunki 2, Iron Lung ja Hamnet sekä kuun viimeisenä perjantaina Scream 7. Omakustanne-elokuva Iron Lungin saavutuksesta tekee merkittävän se, että elokuvalla oli varsin rajallinen määrä näytöksiä.

