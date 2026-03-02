Ajankohtaista Helmikuun 2026 katsotuimmat elokuvat

Helmikuun 2026 katsotuimmat elokuvat

2.3.2026

Vuosilistan kärkeen noussut Luottomies-elokuva: Lepoloma oli helmikuun ylivoimaisesti katsotuin.

Kari Ketosen ohjaama Luottomies-elokuva: Lepoloma keräsi helmikuussa liki 137 500 katsojaa ja oli kuukauden ylivoimaisesti katsotuin. Viimevuosien tapaan kuukauden kärkisijoille mahtui monia muitakin kotimaisia elokuvia. Helmikuun viidestä katsotuimmasta elokuvasta peräti neljä oli kotimaisia. Luottomiehen takana sijalla kolme oli kuun 18. päivä ensi-iltansa saanut Kaunis rietas onnellinen, neljäntenä Vinski 2 ja viidentenä jo tammikuun puolivälissä ensi-iltansa saanut Kalevala: Kullervon tarina. Kuukauden kotimaisuusaste oli kokonaisuudessaan 47,5 %.

Ulkomaisista elokuvista katsotuin oli kuukausilistan toiseksi yltänyt Humiseva harju reilulla 70 000 katsojalla ja toiseksi katsotuin sijalta kuusi löytyvä animaatio GOAT: Kaikkien aikojen paras.

Kuukauden kokonaiskatsojamäärä oli 571 035, mikä on alhaisin sitten vuoden 2007 (koronarajoitusvuosia 2021 ja 2022 lukuun ottamatta). Katsojamäärä oli 21 % pienempi kuin vuosien 2023–2025 helmikuissa keskimäärin ja 35 % alle vuosien 2015–2019 helmikuun keskiarvon.

Kotimaisten elokuvien kokonaistulos taas oli 271 218. Vaikka kotimaisuusaste oli edellä mainittu 47,5 %, jäi kotimaistenkin elokuvien katsojaluvut sekä viime vuosien että koronaa edeltävien vuosien keskiarvoista (–32 % [2023–2025] ja –18 % [2015–2019] )

Päivän katsotuimpien elokuvien tarkastelu vahvisti entisestään, että helmikuu meni kotimaisten elokuvien komennossa. Luottomies-elokuva: Lepoloma keräsi 14 ja Kaunis rietas onnellinen kahdeksan päivän katsotuimman elokuvan titteliä. Niiden lisäksi Humiseva harju oli katsotuin kahtena päivänä. Yhteen päivän katsotuimman elokuvan titteliin ylsivät aivan kuun alussa Zootropolis – Eläinten kaupunki 2, Iron Lung ja Hamnet sekä kuun viimeisenä perjantaina Scream 7. Omakustanne-elokuva Iron Lungin saavutuksesta tekee merkittävän se, että elokuvalla oli varsin rajallinen määrä näytöksiä.

Vuoden 2026 listaa voi seurata täältä ja kaikkien aikojen listaa täältä.

  Elokuva Katsojat helmikuussa Kokonaiskatsojaluku helmikuun 2026 lopussa Ensi-ilta Ohjaaja Tuotantomaa Levittäjä
1 Luottomies-elokuva: Lepoloma 137 484 143 086 4.2.2026 Kari Ketonen FI Finnkino FI
2 Humiseva harju 70 589 70 589 13.2.2026 Emerald Fennell GB / US WB FI
3 Kaunis rietas onnellinen 52 593 52 593 18.2.2026 Selma Vilhunen FI NDSK_FI
4 Vinski 2 31 135 31 135 13.2.2026 Juha Wuolijoki FI Finnkino FI
5 Kalevala: Kullervon tarina 28 294 102 324 16.1.2026 Antti J. Jokinen FI SF FI
6 GOAT: Kaikkien aikojen paras 23 267 23 267 13.2.2026 Tyree Dillihay, Adam Rosette US / BR / JP / SG SF FI
7 Hamnet 20 666 24 720 30.1.2026 Chloé Zhao GB / US Finnkino FI
8 Zootropolis – Eläinten kaupunki 2 20 333 192 596 28.11.2025 Jared Bush, Byron Howard US WDS FI
9 Kotiapulainen 19 708 110 175 2.1.2026 Paul Feig US NDSK_FI
10 Marty Supreme – unelmoi isosti 14 182 34 177 23.1.2026 Josh Safdie US NDSK_FI
11 28 vuotta myöhemmin: Luutemppeli 12 224 16 504 30.1.2026 Nia DaCosta GB / US / CA SF FI
12 Iron Lung 11 484 11 484 30.1.2026 Mark Fischbach US POM
13 Avatar: Fire and Ash 10 597 183 578 17.12.2025 James Cameron US WDS FI
14 Stray Kids: The dominATE Experience 9 305 9 305 6.2.2026 Paul Dugdale, Farah Khalid US Finnkino FI
15 Scream 7 6 948 6 948 27.2.2026 Kevin Williamson US / CA SF FI
16 Teräsleidit – kuin viimeistä päivää 6 747 91 674 25.12.2025 Pamela Tola FI SF FI
17 Supermarsu ja suuri huijaus 6 463 53 335 25.12.2025 Joona Tena FI SF FI
18 Crime 101 6 278 6 278 13.2.2026 Bart Layton US / GB SF FI
19 Angel´s Egg 4 773 4 773 6.2.2026 Mamoru Oshii JP Mondo
20 Paavo Pesusieni: Syvän meren seikkailu 4 637 41 658 25.12.2025 Derek Drymon US Finnkino FI

 

Lue seuraavaksi

2.3.2026

Top 20: Viikonlopun kotimainen kärkikaksikko tarjosi listatrillerin – ero vain 19 katsojaa.

Ensi-illassa ollut Scream 7 oli perjantain katsotuin. Kuva: Cata Portin / Solar Films Kaunis rietas...
Lue lisää

23.2.2026

Top 20: Kaunis rietas onnellinen oli viikonlopun katsotuin

Kokoperheen elokuvat paransivat tuloksiaan viikon takaisesta. Kuva: Cata Portin / Solar Films Selma Vilhusen ohjaama...
Lue lisää

16.2.2026

Top 20: Uusi elokuvatulkinta Emily Brontën klassikkoromaanista avasi viikonlopun katsotuimpana.

Alle kahdessa viikossa vuoden katsotuimmaksi kotimaiseksi noussut Luottomies: Lepoloma pisti tiukasti kampoihin. Kohujuttuja mediassa kerännyt...
Lue lisää