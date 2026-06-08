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Top 20: Scary Movie oli viikonlopun katsotuin

8.6.2026

Michael nousi vuoden toiseksi katsotuimmaksi elokuvaksi.

Kuva: 2026 Paramount Pictures

Uusi Scary Movie elokuva keräsi avajaisviikonloppunaan 11 880 katsojaa ja avasi listaykkösenä. Michael Tiddesin ohjaama elokuva on sarjan kuudes ja ensimmäinen sitten vuoden 2013 Scary Movie 5:n. Parodiasarjan elokuvat ovat keränneet Suomen elokuvateattereissa yhteensä yli 350 000 katsojaa. Niistä ylivoimaisesti katsotuin on sarjan ensimmäinen elokuva Scary Movie (2000), joka keräsi 143 000 katsojaa. Alla kuvaaja elokuvasarjan edellisten osien kokonaiskatsojaluvuista aikajärjestyksessä.

 

Viikonloppuun mahtui kaksi muutakin ensi-iltaa sekä yksi uusinta ensi-ilta. Jo viime keskiviikkona ensi-iltansa saanut Masters of the Universe keräsi varsinaisena viikonloppuna 3 870 katsojaa ja avasi kuudentena. Yhteensä Travis Knightin ohjaama elokuva on kerännyt tähän mennessä katsojia 6 546. Edellinen He-Manin, Skeletorin ja muiden Eternian hahmojen näytelty elokuva on lähes neljänkymmenen vuoden takaa. Gary Goddardin ohjaama Masters of the Universe (1987) keräsi aikoinaan 30 252 katsojaa.

Amélie Bonninin ohjaama ranskalaisdraama Jonain päivänä keräsi 757 katsojaa ja oli 12. Sijaa alempana avasi ranskalaishitti 25 vuoden takaa. Amélie (2001) keräsi uusinta ensi-illassa 732 katsojaa. Jean-Pierre Jeunetin ohjaama Audrey Tautoun tähdeksi nostaneen romanttisen komedian kokonaiskatsojaluku on 210 500.

Kauhuelokuva Obsession jatkaa poikkeuksellista katsojalukujen kerryttämistään. Elokuvan viikonloppukohtainen katsojaluku nousi viidettä viikkoa putkeen. Tällä kertaa nousua viikontakaiseen tuli 22 %.

Muusikkoelämäkertaelokuva Michael taas nousi vuoden toiseksi katsotuimmaksi elokuvaksi ohi The Super Mario Galaxy Movien. Vuosilistaa voi seurata täältä.

Duudsonit-elokuva: Kotiinpaluu pitää yllä suomalaisväriä listan sijalla 19.

 

  Elokuva Ensi-ilta Teattereita Katsojat viikonloppuna Katsojat yhteensä Levittäjä Suomalainen tuotantoyhtiö
1 Scary Movie 5.6.2026 86 11 880 11 880 Finnkino FI  
2 Backrooms 29.5.2026 81 8 691 38 329 NDSK_FI  
3 The Mandalorian & Grogu 20.5.2026 64 4 734 51 095 WDS FI  
4 Michael 22.4.2026 52 4 543 144 897 Finnkino FI  
5 Obsession 13.5.2026 35 4 409 26 323 Finnkino FI  
6 Masters of the Universe 3.6.2026 72 3 870 6 546 SF FI  
7 Paholainen pukeutuu Pradaan 2 1.5.2026 52 2 891 97 566 WDS FI  
8 The Super Mario Galaxy Movie 1.4.2026 41 1 908 142 918 Finnkino FI  
9 Lammasetsivät 8.5.2026 37 1 494 17 749 SF FI  
10 Bamse ja meren salaisuus 13.5.2026 43 1 283 14 244 NDSK_FI  
11 Operaatio Ave Maria 20.3.2026 21 993 129 402 SF FI  
12 Jonain päivänä 5.6.2026 30 757 918 Cinemanse  
13 Amélie 26.10.2001 16 732 210 500 ELKE ry  
14 Hokum 22.5.2026 20 518 5 971 Cinemanse  
15 Calle Málaga – muistojeni katu 8.5.2026 27 509 12 829 Future Film  
16 In the Grey – Miljardikeikka 13.5.2026 17 497 11 190 NDSK_FI  
17 Father Mother Sister Brother 29.4.2026 11 355 10 298 Cinemanse  
18 Pets on a Train 24.4.2026 9 294 8 228 Cinemanse  
19 Duudsonit-elokuva: Kotiinpaluu 27.3.2026 14 291 72 758 Finnkino FI Positive Anarchy
20 The Drama 2.4.2026 8 218 33 720 NDSK_FI  

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