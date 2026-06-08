Top 20: Scary Movie oli viikonlopun katsotuin

Michael nousi vuoden toiseksi katsotuimmaksi elokuvaksi.

Kuva: 2026 Paramount Pictures

Uusi Scary Movie elokuva keräsi avajaisviikonloppunaan 11 880 katsojaa ja avasi listaykkösenä. Michael Tiddesin ohjaama elokuva on sarjan kuudes ja ensimmäinen sitten vuoden 2013 Scary Movie 5:n. Parodiasarjan elokuvat ovat keränneet Suomen elokuvateattereissa yhteensä yli 350 000 katsojaa. Niistä ylivoimaisesti katsotuin on sarjan ensimmäinen elokuva Scary Movie (2000), joka keräsi 143 000 katsojaa. Alla kuvaaja elokuvasarjan edellisten osien kokonaiskatsojaluvuista aikajärjestyksessä.

Viikonloppuun mahtui kaksi muutakin ensi-iltaa sekä yksi uusinta ensi-ilta. Jo viime keskiviikkona ensi-iltansa saanut Masters of the Universe keräsi varsinaisena viikonloppuna 3 870 katsojaa ja avasi kuudentena. Yhteensä Travis Knightin ohjaama elokuva on kerännyt tähän mennessä katsojia 6 546. Edellinen He-Manin, Skeletorin ja muiden Eternian hahmojen näytelty elokuva on lähes neljänkymmenen vuoden takaa. Gary Goddardin ohjaama Masters of the Universe (1987) keräsi aikoinaan 30 252 katsojaa.

Amélie Bonninin ohjaama ranskalaisdraama Jonain päivänä keräsi 757 katsojaa ja oli 12. Sijaa alempana avasi ranskalaishitti 25 vuoden takaa. Amélie (2001) keräsi uusinta ensi-illassa 732 katsojaa. Jean-Pierre Jeunetin ohjaama Audrey Tautoun tähdeksi nostaneen romanttisen komedian kokonaiskatsojaluku on 210 500.

Kauhuelokuva Obsession jatkaa poikkeuksellista katsojalukujen kerryttämistään. Elokuvan viikonloppukohtainen katsojaluku nousi viidettä viikkoa putkeen. Tällä kertaa nousua viikontakaiseen tuli 22 %.

Muusikkoelämäkertaelokuva Michael taas nousi vuoden toiseksi katsotuimmaksi elokuvaksi ohi The Super Mario Galaxy Movien. Vuosilistaa voi seurata täältä.

Duudsonit-elokuva: Kotiinpaluu pitää yllä suomalaisväriä listan sijalla 19.