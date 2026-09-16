Ajankohtaista Historiallisia tarinoita ja taiteilijan muotokuva Pariisin suomalaisen elokuvan viikonlopussa

Historiallisia tarinoita ja taiteilijan muotokuva Pariisin suomalaisen elokuvan viikonlopussa

16.9.2026

La Finlande en 3 films -tapahtuma järjestetään jo 18. kertaa.

Suomalaisia elokuvia katsotaan Pariisin Reflet Médicis -elokuvateatterissa 25.–27. syyskuuta 2026.

Perjantain avajaiselokuva on Alli Haapasalon ohjaama ja Katja Kallion käsikirjoittama historiallinen draama Kerro kaikille. Haapasalo ja Kallio vierailevat tapahtumassa. 

Lauantaina nähdään Samuli Valkaman ohjaama historiallinen komedia Presidentin kyyditys, josta vieraaksi saapuu pääosassa nähtävä Jussi Vatanen. Sunnuntaina tapahtuman päättää Karin Pennasen dokumenttielokuva taiteilijasedästään, Päivien lumo. Elokuvan tuottaja Sonja Lindén vierailee näytöksessä.

Lisäksi lauantain koko perheen iltapäivänäytöksessä nähdään Elin Grönblomin ohjaama lastenelokuva Ella ja kaverit – Operaatio Saukko.

Suomen elokuvasäätiön organisoiman tapahtuman järjestelyistä Pariisissa vastaa Irmeli Debarle. Elokuvat tekstitetään ranskaksi, ja käännöksiä voivat hyödyntää myös muut ranskalaisen kielialueen festivaalit ja tapahtumat.

La Finlande en 3 films

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