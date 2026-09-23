Ajankohtaista Juha Löppönen palkittiin Nordisk Panoramassa – palkintoja elokuvasäätiön tukemille elokuville

Juha Löppönen palkittiin Nordisk Panoramassa – palkintoja elokuvasäätiön tukemille elokuville

23.9.2026

Kaksi Löppösen tuottamaa elokuvaa palkittiin dokumenttielokuvien kilpasarjassa. Myös lyhytelokuvien kilpailun voitti elokuvasäätiön tukema tuotanto.

Pohjoismaiseen lyhyt- ja dokumenttielokuvaan erikoistunut Nordisk Panorama -festivaali palkitsee vuosittain pohjoismaisen dokumenttielokuvan tuottajan. Mouka Filmin tuottaja Juha Löppönen on tämän vuoden palkinnonsaaja. 

Palkintoperustelujen mukaan Löppönen on mukana luomassa kunnianhimoisia elokuvia ja pohjoismaisia yhteistöitä erittäin haastavissa tuotanto-olosuhteissa.

Mouka Filmillä oli pitkien dokumenttielokuvien kilpailussa kaksi elokuvaa: Jukka Kärkkäisen ohjaama The Beauty of Errors – Kappale kauneinta Suomea sekä ruotsalais-suomalainen yhteistuotanto Smugglaren (päätuotantoyhtiö Ballad Film). Sylvelin Måkestadin ohjaama Smugglaren palkittiin parhaan pohjoismaisena dokumenttielokuvana, ja Kärkkäisen ohjaama elokuva sai kilpasarjan kunniamaininnan.

Myös lyhytelokuvien kilpasarjassa voitto tuli elokuvasäätiön tukemalle tuotannolle, Anna Mantzarisin ohjaamalle ruotsalaisanimaatiolle Please. Elokuvan suomalainen vähemmistöyhteistuottaja on Böhle Studios.

Palkintotiedote

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