Markus Lehmusruusun Orava ehdolle Oscareihin
Suomen Filmikamari ry:n tiedote
Markus Lehmusruusun ohjaama ja käsikirjoittama Orava on valittu Suomen ehdokkaaksi parhaan kansainvälisen elokuvan Oscar-palkintoon.
Orava on absurdi tulevaisuuteen sijoittuva tarina Pasista, yksinäisestä mutta hyväsydämisestä keinotekoisten eläinten suunnittelijasta, joka elää maailmassa, jossa luonto on vain muisto ja ihmisten hyvinvointi on järjestetty tarkasti.
Elokuvan pääosia näyttelevät Miro Lopperi ja Mimosa Willamo. Muissa rooleissa nähdään muun muassa Hannu-Pekka Björkman, Pirjo Heikkilä, Roderick Kabanga, Pirjo Lonka ja Eero Ritala.
Elokuvan Suomen ensi-ilta oli 2. huhtikuuta 2026 ja sen levitti elokuvateattereihin B-Plan Distribution.
Suomen Oscar-raadin mukaan Orava on tyylilajiltaan rohkea ja teemoiltaan yhteiskunnallinen elokuva, joka luo omalakisen maailmansa poikkeuksellisella tarkkuudella. Sen huumori on vaivihkaa hyvin suomalaista, vaikka kokonaisuus kunnioittaa tieteiselokuvan perintöä
Elokuvan ovat tuottaneet Misha Jaari ja Mark Lwoff / Bufo. Kansainvälisinä yhteistuottajina ovat Pallas Film Saksasta, Volya Films Alankomaista ja Zentropa Sweden Ruotsista.
Elokuvan taiteelliseen ryhmään kuuluvat muun muassa kuvaaja Max Smeds, säveltäjä Freya Arde ja äänisuunnittelija Ranko Paukovic.
Suomen Oscar-ehdokkaan valinnasta vastaa Suomen Filmikamarin johdolla muodostettu elokuva-ammattilaisten raati. Raadin jäseninä toimivat säveltäjä Mikko Aaltio, casting-ohjaaja Emma Ahola, näyttelijä (MFA) Melike Basaranoglu, kansainvälisen osaston päällikkö Jenni Domingo, kuvaaja (F.S.C.) Pini Hellstedt, elokuvatuottaja Nina Laurio sekä käsikirjoittaja Kaisa Pylkkänen.
Raadin puheenjohtajana toimii kirjailija ja elokuvakriitikko Kalle Kinnunen ja sihteerinä Susanna Shepherd Filmikamarista.
Oscar-palkinnon virallisista valintakriteereistä vastaa Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS), joka pyytää vuosittain elokuvia tuottavia maita nimeämään yhden ehdokkaan parhaan kansainvälisen elokuvan Oscar-kilpailuun. Kategoriassa otetaan tänä vuonna huomioon elokuvat, joiden kelpoisuuden muodostava elokuvateatterilevitys alkaa 1. lokakuuta 2025 ja 30. syyskuuta 2026 välisenä aikana.
Oscar-ehdokkuudet julkistetaan 21. tammikuuta 2027. Oscar-palkinnot jaetaan 14. maaliskuuta 2027 Los Angelesissa järjestettävässä 99. Oscar-gaalassa.
Tietoja Oscar-palkinnosta: www.oscars.org
Oscar-palkintokategorioiden säännöt: www.oscars.org/oscars/rules-eligibility
Lisätietoja:
Kalle Kinnunen
kpkinnunen[ät]gmail.com