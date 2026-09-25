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Palkintoja lyhytelokuville ja pitchauksille

25.9.2026

Rakkautta & Anarkiaa ja sen ammattilaistapahtuma Finnish Film Affair palkitsivat torstaina 24.9. elokuvantekijöitä mm. elokuvasäätiön sponsoroimilla palkinnoilla.

Kuva: Kinga Koterska / Rakkautta & Anarkiaa 2026

R&A Shortsissa esillä kotimaisia lyhytelokuvia

Rakkautta & Anarkiaa -elokuvafestivaalin lyhytelokuvakilpailussa pääpalkinnon sai Yasmin Najjarin ohjaama TJ28. Elokuvasäätiö sponsoroi tapahtumassa kolmea eri palkintoa:

  • Kahdeksatta kertaa jaetun Uusi aalto -palkinnon sai Carmen Baltzar elokuvallaan Ruumiini rakkaus. 1500 euron palkinto jaetaan uransa alkuvaiheessa olevalle, lupaavalle elokuvantekijälle.
  • Kuudetta kertaa jaettu Moving People and Images -palkinto myönnettiin Ekaterina Zhuzhlevan animaatiolle things that i was gathering. Palkinto tuo esiin inklusiivisuutta ja monimuotoisuutta huomioivia teoksia.
  • Yhdessä Institut français de Finlanden kanssa sponsoroidun Road to Clermont -palkinnon voitti Viljami Penttilä elokuvallaan Major Bag Alert. Palkintoon kuuluu matka Clermont-Ferrandin lyhytelokuvafestivaalille sekä osallistuminen mentorointiohjelmaan.

Lisää palkinnoista festivaalin tiedotteessa

Palkintoja parhaille pitchauksille

Finnish Film Affairissa esiteltiin 38 elokuva- ja sarjahanketta kansainvälisille myyntiyhtiöille, festivaaleille ja muulle ammattilaisyleisöille. Tuomaristot valitsivat eri sarjoista kiinnostavimmat hankkeet.

Elokuvasäätiö sponsoroi parhaan fiktiopitchauksen palkintoa, joka on arvoltaan 3000 euroa. Sen sai Naima Mohamudin ohjaama ja It’s Alive Filmsin tuottama elokuva Halima. Tuomariston mukaan esittelyssä nousi esille ohjaajan energinen ja autenttinen ääni sekä uudenlainen kertomus Suomesta.

1990-luvulle sijoittuva elokuva kertoo ystävyyden etsimisestä Suomeen muuttaneen somalialaisperheen tyttären näkökulmasta.

Finnish Film Affairissa palkittiin myös mm. dokumentti- ja genre-elokuvien pitchauksia:

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