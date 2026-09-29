Jan Ijäksen ohjaama lyhytelokuva Israelin ja Gazan rajalta IDFAn kilpasarjaan

PICNIC – In Light Invisible to the Human Eye on kuvattu infrapunafilmille syyskuussa 2025 Israelin ja Gazan pohjoisrajalla.

Amsterdamin kansainvälinen dokumenttielokuvafestivaali IDFA on julkistanut lyhytelokuvakilpailuun valitut teokset. Joukossa on elokuvasäätiön tukema lyhytelokuva PICNIC – In the Light Invisible to the Human Eye. 26-minuuttisen elokuvan on ohjannut, käsikirjoittanut, tuottanut ja leikannut Risto Jarva -palkittu elokuvantekijä Jan Ijäs.

Elokuvassa seurataan Gazan sotaa Israelista nähtynä, suosituilta piknik-kohteilta, jotka ovat mm. Israelin sotamuistomerkkejä aiemmista sotilasoperaatioista. Paikoille tullaan usein koko perheen voimin viettämään yhteistä aikaa ja seuraamaan sotaa. Ääniraidalla kuullut tekstit on koottu esimerkiksi TripAdvisorista ja Googlesta, joissa kävijät ovat jakaneet kokemuksiaan elokuvassa esitellyillä paikoilta sodan ajalta.

Kuvausten aikana 16. syyskuuta 2025 Israelin armeija käynnisti maahyökkäyksen Gazaan. Hyökkäys tapahtui samaan aikaan, kun YK:n riippumaton tutkintakomissio totesi Israelin syyllistyneen Gazassa kansanmurhaan.

”Tuo päivä oli elokuvan toinen kuvauspäivä”, ohjaaja Jan Ijäs kuvailee. ”Istuin lounaan jälkeen kahvilassa Gazan rajan tuntumassa, katselin ympärilleni ja mietin, miltä kansanmurha näyttää. Se ei näyttänyt miltään. Mikään ei poikennut tavallisesta: aurinko paistoi, ja ihmiset ruokailivat iloisina terassilla.”

Ijäs on kuvannut elokuvan Ville Piipon kanssa kokonaisuudessaan 16 mm:n ja 35 mm:n infrapunafilmille. ”Koska ihmissilmä ei näe infrapunavaloa, kameran optiikan läpi katsottu maisema oli meille kuvaushetkellä pelkkää pimeyttä”, Ijäs kertoo. ”Kamera tallensi valoa, jota emme itse nähneet. Samassa maisemassa oli läsnä myös jotakin meille näkymätöntä.”

Elokuvan musiikista vastaa Jussi-palkittu Timo Kaukolampi ja äänisuunnittelun on tehnyt niin ikään Jussi-palkittu Svante Colérus.

Muita suomalaistekijöitä IDFAn ohjelmistossa

Samaiseen lyhytelokuvakilpailuun valittu ruotsalaiselokuva The Bus of Broken Hearts on elokuvasäätiön tukema vähemmistöyhteistuotanto.

Humoristinen elokuva sijoittuu maailman suurimpaan pitkän matkan hiihtokilpailuun Vasaloppetiin. Tuhansista hiihtäjistä osa keskeyttää ja päätyy nöyryyttävään “Brytbussiin” matkalla Moraan. Elokuva kertoo epäonnistumisesta, sitkeydestä ja siitä, mitä tapahtuu, kun unelma jää kesken.

Björn Carlbergin ja Johan Palmgrenin ohjaaman lyhytdokumenttielokuvan suomalainen yhteistuottaja on Oona Saari Illumesta. Elokuvan äänisuunnittelun teki Jorma Kaulanen yhteistyössä elokuvan leikkaajan kanssa.

Pirjo Honkasalon klassikon asemaan noussut pitkä dokumenttielokuva Melancholian 3 huonetta (2004) esitetään jo kuudetta kertaa IDFAssa. Elokuva kuvaa lapsia Tšetšenian sodan kontekstissa. Tänä vuonna se on ohjelmistossa kunniavieras Tatiana Huezon valitsemassa Top 10 -sarjassa.

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