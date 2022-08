Jalmari Helanderin Sisu-elokuva maailmanensi-illassa Toronton elokuvafestivaaleilla

Sisu on valittu 10 elokuvan joukkoon suosittuun Midnight Madness -sarjaan. Toronton elokuvafestivaali järjestetään 8.–18.9.2022.

Kuva: Antti Rastivo / Freezing Point Oy

”Midnight Madness -sarja on Toronton elokuvafestivaalin suosituimpia ja kilpailluimpia esityspaikkoja. Olemme jälleen onnistuneet tekemään kotimaisen elokuvan, jonka yksi Pohjois-Amerikan tärkeimmistä festivaaleista haluaa näyttävästi ohjelmistoonsa”, kommentoi tuottaja Petri Jokiranta.

Sisu on hermoja raastava toimintaelokuva toisesta maailmansodasta, jossa yksi mies taistelee natsien tuhopartiota vastaan Lapin erämaassa. Elokuva on kuvattu Suomen Lapissa. Jalmari Helanderin ohjaaman ja käsikirjoittaman sekä Petri Jokirannan tuottaman elokuvan keskeisissä rooleissa nähdään Jorma Tommila (Rare Exports, Big Game), Aksel Hennie (Yksin Marsissa, White Wall, Headhunters), Jack Doolan (The Hatton Garden Job), Mimosa Willamo (Aurora, Päin seinää, Box 21) ja Onni Tommila (Big Game)

Paikalla Toronton esityksessä syyskuussa ovat Jalmari Helander, Aksel Hennie, Jack Doolan ja Petri Jokiranta. Helanderin ja Jokirannan elokuvat Rare Exports ja Big Game esiteltiin maailmalle myös Torontossa.

Elokuvan on tuottanut Subzero Film Entertainment Oy yhteistyössä brittiläisen Good Chaos -tuotantoyhtiön kanssa. Sisu on ensimmäisiä suomalaisia elokuvia, jonka amerikkalainen studio Sony / Stage 6 Films on ostanut levitykseensä jo käsikirjoitusvaiheessa. Sony levittää elokuvan kaikkialla maailmassa Pohjoismaiden ulkopuolella. Pohjoismaissa elokuvan levittää Nordisk Film. Elokuvan tv- ja suoratoistokanava on MTV Cmore.

Sisu saa Suomen ensi-iltansa elokuvateattereissa alkuvuodesta 2023.

Toronto IFF