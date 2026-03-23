Jussi-palkinnot vuoden 2025 elokuville on jaettu

Ohjaaja Lauri-Matti Parppei vastaanottamasta palkintoa / Filmiaura

Jussi-palkinnot vuonna 2025 ensi-iltansa saaneille elokuville jaettiin perjantaina 20.3. 2026 Jussi-gaalassa Helsingin Messukeskuksessa. Tilaisuutta kunnioitti läsnäolollaan tasavallan presidentti Alexander Stubb, joka jakoi vuoden elokuvan Jussin.

Lauri-Matti Parppein ohjaus Jossain on valo joka ei sammu voitti seitsemän Jussia, mukaan lukien vuoden elokuva. Muut palkinnot jakautuivat tasaisesti.

Jussi-gaalan teemana oli tänä vuonna elokuvateatterit. Filmiauran varapuheenjohtaja Hannele Marjavaara korosti avauspuheessa, että Suomessa lähes 200 elokuvateatteria, joissa kävi viime vuonna lähes 6,3 miljoonaa katsojaa. Yellow Film & TV:n tuottaman gaalan tv-lähetys on edelleen katsottavissa MTV Katsomossa. Gaalan juonsi Gogi Mavromichalis eli Gogi.

Ennen lähetystä jaettiin Filmiauran hallituksen myöntämä Vuoden uroteko -palkinto, jonka sai Laura Sutinen “tinkimättömästä ja väsymättömästä, usein näkymättömästä työstä suomalaisen elokuva-alan kehittymisen ja kansainvälistymisen hyväksi”. Sutinen on vastannut muun muassa Sydäntalvi-elokuvan ja monien muiden kansainvälisten tuotantoryhmien houstaamisesta Suomessa.

Varsinaisten Jussi-palkintojen lisäksi Filmiauran hallitus myönsi Betoni-Jussin elokuvaneuvos Jussi Mäkelälle pitkästä urasta kotimaisen elokuvan rahoittajana ja levittäjänä sekä elokuva-alan vaikuttajana.

Tänä vuonna jaettiin ensimmäistä kertaa palkinto kansainväliselle läpimurrolle, ja sen sai ohjaaja, “todellinen taistelija” Jalmari Helander. Perusteluiden mukaan hän on Sisu-elokuvillaan lyönyt itsensä läpi kansainväliseen ohjaajakenttään.

Finnkino ojensi kunniakirjan elokuvalle Cancel, joka valittiin äänestyksellä yleisön suosikkielokuvaksi. Seuraavaksi eniten ääniä saivat Delivery Run ja 100 litraa sahtia.

Gaalassa jaettiin entiseen tapaan Nordisk Film -palkinto “tunnustuksena elokuvantekijöille, jotka merkittävällä työllään ovat nostaneet elokuvanteon tasoa ja siten rikastuttaneet suomalaista elokuvakulttuuria”. Palkinto myönnettiin 100 litraa sahtia -elokuvan näyttelijöille Pirjo Longalle ja Elina Knihtilälle. Palkintosumma 20 000 euroa on arvoltaan Suomen suurin elokuva-alan palkinto.

Jussi-palkitut 2026

VUODEN ELOKUVA

Jossain on valo joka ei sammu – tuottaja Ilona Tolmunen / Elokuvatuotantoyhtiö Made

VUODEN OHJAUS

Lauri-Matti Parppei – Jossain on valo joka ei sammu

VUODEN PÄÄOSA

Samuel Kujala – Jossain on valo joka ei sammu

VUODEN SIVUOSA

Ville Tiihonen – 100 litraa sahtia

VUODEN LÄPIMURTOROOLI

Anna Rosaliina Kauno – Jossain on valo joka ei sammu

VUODEN ENSEMBLE

Pirjo Lonka, Elina Knihtilä – 100 litraa sahtia

VUODEN KÄSIKIRJOITUS

Lauri-Matti Parppei – Jossain on valo joka ei sammu

VUODEN KUVAUS

Max Smeds – Orenda

VUODEN MUSIIKKI

Lauri-Matti Parppei – Jossain on valo joka ei sammu

VUODEN ÄÄNISUUNNITTELU

Juuso Oksala, Yngve Leidulv Saetre – Jossain on valo joka ei sammu

VUODEN LEIKKAUS

Markus Leppälä, Arthur Franck – The Helsinki Effect

VUODEN LAVASTUSSUUNNITTELU

Vilja Katramo, Okku Rahikainen – Valitut

VUODEN PUKUSUUNNITTELU

Eugen Tamberg – Ei koskaan yksin

VUODEN MASKEERAUSSUUNNITTELU

Salla Yli-Luopa – Sisu 2

VUODEN VISUAALISET TEHOSTEET

Jussi Lehtiniemi – Sisu 2

VUODEN DOKUMENTTIELOKUVA

The Helsinki Effect – ohjaaja Arthur Franck, tuottajat Sandra Enkvist, Oskar Forstén, Arthur Franck / Polygraf

VUODEN LYHYTELOKUVA

My Name is Hope – ohjaaja Sherwan Haji

BETONI-JUSSI

Elokuvaneuvos Jussi Mäkelä

Jussi-patsaat vuoden parhaille pitkille kotimaisille teatterielokuville sekä lyhytelokuvalle jakaa elokuva-alan ammattilaisten yhdistys Filmiaura ry, ja lopulliset voittajat valitsee Filmiaura ry:n jäsenistö suljetulla lippuäänestyksellä. Ääntenlaskusta vastasi Tilipalvelu Rantalainen Oy. Filmiauran toimintaa tukevat yhdistyksen kannatusjäsenet, joiden panos on ensiarvoisen tärkeää: Audiovisual Producers Finland – APFI ry, Nordisk Film sekä Näyttelijäliitto – Skådespelarförbundet ry.

Ensimmäiset Jussit jaettiin Helsingissä 16.11. 1944. Jussi-palkinto on Euroopan vanhin kansallinen elokuvapalkinto.

