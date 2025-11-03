Kahdeksan suomalaiselokuvaa Tallinnan kilpasarjoissa

Päivien lumo, Terapia sekä Supermarsu ja suuri huijaus saavat maailmanensi-iltansa PÖFFinä tunnetulla virolaisfestivaalilla, joka järjestetään 7.–23.11.2025.

Kuva: Päivien lumo, Avanton Productions

Karin Pennasen ohjaama pitkä dokumenttielokuva Päivien lumo on yksi kymmenestä dokumenttielokuvien kilpasarjaan valitusta teoksesta. Elokuvassa Pennanen käy vuoropuhelua taiteilijasetänsä kanssa.

Baltialaisen elokuvan kilpasarjassa debytoiva Terapia on Paavo Westerbergin käsikirjoittama ja ohjaama draamakomedia, jossa neljä pariskuntaa käy läpi elämänsä kipukohtia, pelkoja ja haaveitaan. Elokuvan ensi-ilta Suomessa on 25.12.2025.

Joona Tenan ohjaama jatko-osa Supermarsu ja suuri huijaus on mukana lastenelokuvan kilpasarjassa. Tenan ja Paula Norosen käsikirjoittama kolmas Supermarsu-elokuva tulee niin ikään Suomessa levitykseen joulupäivänä. Samassa kilpasarjassa on myös kesällä Giffonissa ensi-illassa ollut Ella ja kaverit – Operaatio Saukko.

Alkuvuodesta kotimaisen teatterilevityksen saanut Visa Koiso-Kanttilan ohjaama ja Reeta Ruotsalaisen käsikirjoittama Uhma on kansainvälisessä ensi-illassa nuorten elokuvien sarjassa.

Suomalaiselokuvat Tallinnan elokuvafestivaalilla

Doc@PÖFF International Competition

Päivien lumo, ohj. Karin Pennanen, tuotanto Avanton Productions

Baltic Film Competition

Terapia, ohj. Paavo Westerberg, tuotanto Kaiho Republic

International Youth Competition

Uhma, ohj. Visa Koiso-Kanttila, tuotanto Rabbit Films

Children’s Competition

Ella ja kaverit – Operaatio Saukko, ohj. Elin Grönblom, tuotanto Don Films

Supermarsu ja suuri huijaus, ohj. Joona Tena, tuotanto Yellow Film & TV

Shorts New Talents Competition

Memorabilia, ohj. Roosa Vuokkola

Rebels With Their Shorts Competition

Aavetuntohetki, ohj. Eero Tammi

Palkkapäivä, ohj. Päivi Hirsiaho

Pitkät elokuvat muissa sarjoissa

Special Screenings: Sisu 2, ohj. Jalmari Helander, tuotanto Subzero Film Entertainment

Old Gold: Classic Films Come to Life: Jäniksen vuosi (1977), ohj. Risto Jarva

Estonian Olympic Committee Sports Film Programme: Matti Nykänen, ohj. Olli Laine

Youth Programme: Kevlarsjäl, ohj. Maria Eriksson-Hecht, suomalainen osatuottaja Bufo

Lyhytelokuvat muissa sarjoissa

Dollhouse Elephant, ohj. Jenny Jokela, tuotanto Böhle Studios

Feet Up, ohj. Olli Ilpo Salonen, tuotanto Empire Pictures

Jellymama, ohj. Hertta Kiiski

Kielo, ohj. Sinem Kayacan, Janina Rajakangas

The Sock, ohj. Aleksi Artturi Räisänen

PÖFF