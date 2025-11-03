Ajankohtaista Kahdeksan suomalaiselokuvaa Tallinnan kilpasarjoissa

Kahdeksan suomalaiselokuvaa Tallinnan kilpasarjoissa

3.11.2025

Päivien lumo, Terapia sekä Supermarsu ja suuri huijaus saavat maailmanensi-iltansa PÖFFinä tunnetulla virolaisfestivaalilla, joka järjestetään 7.–23.11.2025.

Kuva: Päivien lumo, Avanton Productions

Karin Pennasen ohjaama pitkä dokumenttielokuva Päivien lumo on yksi kymmenestä dokumenttielokuvien kilpasarjaan valitusta teoksesta. Elokuvassa Pennanen käy vuoropuhelua taiteilijasetänsä kanssa.

Baltialaisen elokuvan kilpasarjassa debytoiva Terapia on Paavo Westerbergin käsikirjoittama ja ohjaama draamakomedia, jossa neljä pariskuntaa käy läpi elämänsä kipukohtia, pelkoja ja haaveitaan. Elokuvan ensi-ilta Suomessa on 25.12.2025.

Supermarsu ja suuri huijaus, Yellow Film & TV

Joona Tenan ohjaama jatko-osa Supermarsu ja suuri huijaus on mukana lastenelokuvan kilpasarjassa. Tenan ja Paula Norosen käsikirjoittama kolmas Supermarsu-elokuva tulee niin ikään Suomessa levitykseen joulupäivänä. Samassa kilpasarjassa on myös kesällä Giffonissa ensi-illassa ollut Ella ja kaverit – Operaatio Saukko.

Alkuvuodesta kotimaisen teatterilevityksen saanut Visa Koiso-Kanttilan ohjaama ja Reeta Ruotsalaisen käsikirjoittama Uhma on kansainvälisessä ensi-illassa nuorten elokuvien sarjassa.

Suomalaiselokuvat Tallinnan elokuvafestivaalilla

Doc@PÖFF International Competition

  • Päivien lumo, ohj. Karin Pennanen, tuotanto Avanton Productions

Baltic Film Competition

  • Terapia, ohj. Paavo Westerberg, tuotanto Kaiho Republic

International Youth Competition

  • Uhma, ohj. Visa Koiso-Kanttila, tuotanto Rabbit Films

Children’s Competition

  • Ella ja kaverit – Operaatio Saukko, ohj. Elin Grönblom, tuotanto Don Films
  • Supermarsu ja suuri huijaus, ohj. Joona Tena, tuotanto Yellow Film & TV

Shorts New Talents Competition

  • Memorabilia, ohj. Roosa Vuokkola

Rebels With Their Shorts Competition

  • Aavetuntohetki, ohj. Eero Tammi
  • Palkkapäivä, ohj. Päivi Hirsiaho

Pitkät elokuvat muissa sarjoissa

  • Special Screenings: Sisu 2, ohj. Jalmari Helander, tuotanto Subzero Film Entertainment
  • Old Gold: Classic Films Come to Life: Jäniksen vuosi (1977), ohj. Risto Jarva
  • Estonian Olympic Committee Sports Film Programme: Matti Nykänen, ohj. Olli Laine
  • Youth Programme: Kevlarsjäl, ohj. Maria Eriksson-Hecht, suomalainen osatuottaja Bufo

Lyhytelokuvat muissa sarjoissa

  • Dollhouse Elephant, ohj. Jenny Jokela, tuotanto Böhle Studios
  • Feet Up, ohj. Olli Ilpo Salonen, tuotanto Empire Pictures
  • Jellymama, ohj. Hertta Kiiski
  • Kielo, ohj. Sinem Kayacan, Janina Rajakangas
  • The Sock, ohj. Aleksi Artturi Räisänen

