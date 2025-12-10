Ajankohtaista Kajastus-palkinto 2025 Candace Huille

Kajastus-palkinto 2025 Candace Huille

10.12.2025

Toista kertaa jaettu Kajastus-palkinto meni tänä vuonna animaatioelokuvan lupaukselle.

Kuva: Johtaja Lasse Saarinen ja Candace Hui Suomen elokuvasäätiöllä 10.12.2025. Taustalla taiteilija Alina Sinivaaran teos.

Suomen elokuvasäätiö myöntää 8000 euron arvoisen Kajastus-palkinnon elokuvantekijä Candace Huille. Palkinnolla halutaan nostaa esiin nuoria käsikirjoittajia, ja sen saaja valitaan käsikirjoitusapurahan hakijoiden joukosta.

Candace Hui (s. 1998) on uransa alussa oleva animaatiokäsikirjoittaja sekä animaationtekijä. Animaatiossa käsikirjoittaminen ja kuvan rakentaminen ovat elokuvataiteen kenties saumattomimmassa yhteydessä. Hui yhdistää syvälliset, koskettavat ja humoristiset tarinansa omaperäiseen animaation ilmeeseen, joka hyödyntää taiteenlajin mahdollisuuksia näkemyksellisesti. Aalto-yliopiston animaation maisteriohjelmassa opiskellut Hui on osa kotimaisen animaation huimaa kansainvälistä nousua, ja Huin teokset ovatkin kiertäneet elokuvafestivaaleilla ympäri maailman. Huin maisterielokuva Tape voitti Haugesundin festivaalilla 2024 Next Nordic Generation -palkinnon.

Kajastus-palkinto on nimetty Suomen viimeisen mykkäelokuvan mukaan (ohj. Carl von Haartman, 1930). Palkinnon on lahjoittanut Keele-säätiö. Se on Mika ja Anu Anttosen vuonna 2022 perustama säätiö, jonka tarkoituksena on mahdollistaa hyvinvointia ja tasa-arvoa edistäviä vaikutuksia yhteiskunnassa. Viime vuonna ensi kertaa jaetun palkinnon sai Mikko Peltotupa.

Lue seuraavaksi

3.11.2025

Kahdeksan suomalaiselokuvaa Tallinnan kilpasarjoissa

Päivien lumo, Terapia sekä Supermarsu ja suuri huijaus saavat maailmanensi-iltansa PÖFFinä tunnetulla virolaisfestivaalilla, joka järjestetään...
Lue lisää

29.10.2025

Suomi vieraana Thessalonikin festivaalilla

Kreikkalaisfestivaali järjestetään 30.10.–9.11.2025. Kuva: Jossain on valo joka ei sammu / Tero Ahonen, Elokuvatuotantoyhtiö Made...
Lue lisää

20.10.2025

Ei koskaan yksin ja Jossain on valo joka ei sammu Lyypekin kilpasarjassa

Aurinko laskee Lemmenjoella on ainoa pitkä dokumenttielokuva Suomesta pohjoismaiseen elokuvaan keskittyvässä tapahtumassa. Kuva: Jossain on...
Lue lisää