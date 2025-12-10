Kajastus-palkinto 2025 Candace Huille

Toista kertaa jaettu Kajastus-palkinto meni tänä vuonna animaatioelokuvan lupaukselle.

Kuva: Johtaja Lasse Saarinen ja Candace Hui Suomen elokuvasäätiöllä 10.12.2025. Taustalla taiteilija Alina Sinivaaran teos.

Suomen elokuvasäätiö myöntää 8000 euron arvoisen Kajastus-palkinnon elokuvantekijä Candace Huille. Palkinnolla halutaan nostaa esiin nuoria käsikirjoittajia, ja sen saaja valitaan käsikirjoitusapurahan hakijoiden joukosta.

Candace Hui (s. 1998) on uransa alussa oleva animaatiokäsikirjoittaja sekä animaationtekijä. Animaatiossa käsikirjoittaminen ja kuvan rakentaminen ovat elokuvataiteen kenties saumattomimmassa yhteydessä. Hui yhdistää syvälliset, koskettavat ja humoristiset tarinansa omaperäiseen animaation ilmeeseen, joka hyödyntää taiteenlajin mahdollisuuksia näkemyksellisesti. Aalto-yliopiston animaation maisteriohjelmassa opiskellut Hui on osa kotimaisen animaation huimaa kansainvälistä nousua, ja Huin teokset ovatkin kiertäneet elokuvafestivaaleilla ympäri maailman. Huin maisterielokuva Tape voitti Haugesundin festivaalilla 2024 Next Nordic Generation -palkinnon.

Kajastus-palkinto on nimetty Suomen viimeisen mykkäelokuvan mukaan (ohj. Carl von Haartman, 1930). Palkinnon on lahjoittanut Keele-säätiö. Se on Mika ja Anu Anttosen vuonna 2022 perustama säätiö, jonka tarkoituksena on mahdollistaa hyvinvointia ja tasa-arvoa edistäviä vaikutuksia yhteiskunnassa. Viime vuonna ensi kertaa jaetun palkinnon sai Mikko Peltotupa.