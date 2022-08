Karaokeparatiisi European Film Awardsin dokumenttilistalla

Euroopan elokuva-akatemia on julkistanut dokumenttielokuvien shortlistan, eli elokuvat, joilla on mahdollisuus saada ehdokkuus parhaan eurooppalaisen dokumenttielokuvan palkintoon.

13 elokuvan listalla on Einari Paakkasen ohjaama Karaokeparatiisi ainoana suomalaiselokuvana. Napafilmsin Marianne Mäkelän ja Liisan Karpon tuottama elokuva kertoo usean päähenkilön kautta suomalaisten karaokerakkaudesta ja tunteiden ilmaisusta laulun keinoin. Elokuvan kansainvälinen ensi-ilta oli viime keväänä CPH:DOX-festivaalilla, ja Suomessa se tuli ensi-iltaan elokuussa alussa.

EFA:n listalla on myös toinen Suomen elokuvasäätiön tukema dokumenttielokuva, Tanskan, Ruotsin, Suomen ja Ukrainan välinen yhteistuotanto A House Made of Splinters. Simon Lereng Wilmontin ohjaama elokuva sijoittuu itäukrainalaiseen lastenkotiin. Sen suomalainen osatuottaja on Sami Jahnukainen Donkey Hotelista.

Aiemmin julkistettuja EFA-kandidaatteja ovat Tytöt tytöt tytöt ja vähemmistöyhteistuotanto Boy From Heaven pitkien fiktioelokuvien listalla sekä Le Saboteur lyhytelokuvien listalla (lue artikkeli).

European Film Awards -ehdokkuudet eri kategorioissa julkistetaan 8. marraskuuta ja palkinnot jaetaan 10.12.2022 Reykjavikissa.

EFA Documentary Selection