Kaunarikuume ja Kappale kauneinta Suomea – The Beauty of Errors pääkilpasarjaan Thessalonikissa

25.2.2026

Lisäksi kreikkalaisen dokumenttielokuvafestivaalin Newcomers-kilpailussa on kaksi vähemmistöyhteistuotantoa.

Kuva: Kaunarikuume / napafilms

Thessalonikin kansainvälinen dokumenttielokuvafestivaali järjestetään 5.–15.3.2026. Festivaalin kilpasarjoihin on valittu neljä elokuvasäätiön tukemaa elokuvaa. 12 000 euron rahapalkinnon lisäksi kansainvälisen kilpasarjan voittajaelokuva saa Oscar-kelpoisuuden.

Kappale kauneinta Suomea – The Beauty of Errors

Kansainvälisen kilpasarjan 14 valitun elokuvan joukossa on kaksi suomalaiselokuvaa:

  • Inka Achtén ohjaama Kaunarikuume seuraa 1990-luvun lama-Suomen hurahtamista Kauniit ja rohkeat -saippuasarjaan. Elokuvan on tuottanut napafilms.
  • Jukka Kärkkäisen ohjaama Kappale kauneinta Suomea – The Beauty of Errors kertoo Terosta ja tämän pojasta Henristä, perheen sisäisistä riippuvuussuhteista ja siitä, miten ne muuttuvat. Elokuvan on tuottanut Mouka Filmi.

Uusille tekijöille tarkoitetussa Newcomers-kilpasarjan 14 elokuvan joukossa on kaksi vähemmistöyhteistuotantoa:

  • Sylvelin Måkestadin ohjaama The Smuggler on ruotsalais-norjalais-suomalainen tuotanto. Elokuvassa seurataan seikkailunhaluista naista bussimatkalla Suomessa. Suomalainen yhteistuottaja on Mouka Filmi.
  • Guro Saniola Bjerkin ohjaaman norjalais-suomalainen Turskakylä (In Cod We Trust) sijoittuu Båtsfjordiin, yhteen maailman pohjoisimmista kalastajakylistä. Elokuva on valittu myös Tampereen elokuvajuhlille. Suomalainen yhteistuottaja on Wacky Tie Films.

