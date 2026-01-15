Kerro kaikille ja Katseiden alla Göteborgin kilpasarjoihin

Myös vähemmistöyhteistuotannot Redoubt ja The Curse of Kane ovat mukana kilpasarjoissa. Sarjakäsikirjoituspalkintoa tavoittelee The Queen of Fucking Everything.

Kuva: Kerro kaikille / Helsinki-filmi

Göteborgin elokuvajuhlien kilpasarjoissa on neljä elokuvasäätiön tukemaa tuotantoa. Lisäksi muissa esityssarjoissa on mukana kaksi suomalaiselokuvaa ja yksi vanhempi vähemmistöyhteistuotanto – lista elokuvista löytyy jutun lopusta.

Alli Haapasalon ohjaama ja Katja Kallion käsikirjoittama draamaelokuva Kerro kaikille saa maailmanensi-iltansa pohjoismaisessa kilpailussa. 1800-luvun lopulle sijoittuva elokuva kertoo Amanda Aaltosesta, joka kieltäytyy alistumasta hänelle varattuun köyhän naisen ankeaan kohtaloon ja etsii huimapäisesti onneaan maailmalta. Rangaistukseksi sääntöjen rikkomisesta hänet suljetaan Seilin saarelle.

400 000 Ruotsin kruunun (n. 41 000 euron) arvoisen Dragon-pääpalkinnon lisäksi Kerro kaikille on ehdolla myös kahteen muuhun palkintoon: pääosassa nähtävä Marketta Tikkanen on ehdolla parhaan näyttelijän palkinnon saajaksi ja elokuvan kuvaaja Jarmo Kiuru on ehdolla Sven Nykvist -kuvauspalkinnon saajaksi.

Kahdeksan kilpailuun valitun elokuvan joukossa on myös John Skoogin ohjaama Redoubt (Värn). San Sebastianissa viime syksynä ensi-illassa olleen ruotsalaiselokuvan suomalainen osatuottaja on Bufo.

Pohjoismaisessa dokumenttielokuvan kilpailussa on mukana Jenni Kivistön ja Jussi Rastaan Katseiden alla (Silent Legacy). Kivistön ja Rastaan edellinen elokuva Colombia in My Arms palkittiin samassa sarjassa vuonna 2020.

Katseiden alla sai ensi-iltansa elokuussa Locarnon festivaalin kriitikoiden viikolla. Elokuva käsittelee Burkina Fasosta Suomeen muuttaneen Sibiryn identiteettiä kahden todellisuuden välissä. Sen kotimaan teatteriensi-ilta on 13.2.2026.

Dokumenttielokuvia kilpasarjassa on kuusi, ja mukana on myös August B. Hanssenin ja Even G. Benestadin ohjaama The Curse of Kane. Norjalaiselokuvan suomalainen yhteistuottaja on Mouka Filmi.

Nordisk Film & TV Fondin jakamaa draamasarjan käsikirjoituspalkintoa tavoittelee Tiina Lymin sarjallaan The Queen of Fucking Everything. Elokuvasäätiö on tukenut Rabbit Filmsin tuottaman sarjan kehittämistä.

Käsikirjoituskilpailussa on mukana yksi sarja jokaisesta Pohjoismaasta, ja pääpalkinnon arvo on 200 000 Norjan kruunua (n. 19 000 euroa). Kymmenettä kertaa jaettava palkinto on tullut kerran Suomeen, vuonna 2019 Merja Aakon ja Mika Ronkaisen sarjalle Kaikki synnit.

Suomalaiselokuvat Göteborgin festivaalin ohjelmistossa:

Nordic Competition: Kerro kaikille , ohj. Alli Haapasalo, tuotanto: Helsinki-filmi

, ohj. Alli Haapasalo, tuotanto: Helsinki-filmi Nordic Competition: Redoubt , ohj. John Skoog, suomalainen yhteistuottaja: Bufo

, ohj. John Skoog, suomalainen yhteistuottaja: Bufo Nordic Documentary Competition: Katseiden alla , ohj. Jenni Kivistö, Jussi Rastas, tuotanto: Väki Films

, ohj. Jenni Kivistö, Jussi Rastas, tuotanto: Väki Films Nordic Documentary Competition: The Curse of Kane , ohj. August B. Hanssen, Even G. Benestad, suomalainen yhteistuottaja: Mouka Filmi

, ohj. Nordic Light: Jossain on valo joka ei sammu , ohj. Lauri-Matti Parppei, tuotanto: Made

, ohj. Lauri-Matti Parppei, tuotanto: Made Focus: Truth: Totuus vai tehtävä , ohj. Tonislav Hristov, tuotanto: Making Movies

, ohj. Tonislav Hristov, tuotanto: Making Movies Nordic Honorary Dragon Award: Noomi Rapace: Sovinto (2010), ohj. Pernilla August, suomalainen yhteistuottaja: Blind Spot Pictures

Göteborgin elokuvafestivaali järjestetään 23.1.– 1.2.2026.

Göteborg Film Festival