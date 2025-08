Kesä–heinäkuun 2025 katsotuimmat elokuvat

Elokuva Katsojat vuonna 2025 Kokonaiskatsojaluku Ensi-ilta Ohjaaja Tuotantomaa Levittäjä

1 Jurassic World Rebirth 88 780 88 780 2.7.2025 Gareth Edwards US Finnkino FI

2 Lilo & Stitch 77 032 122 113 23.5.2025

3 Mission: Impossible – The Final Reckoning 70 951 141 688 21.5.2025 Christopher McQuarrie US / GB Finnkino FI

4 F1 66 954 66 954 25.6.2025 Joseph Kosinski US WB FI

5 Näin koulutat lohikäärmeesi (2025) 52 929 52 929 13.6.2025 Dean DeBlois US / GB Finnkino FI

6 28 vuotta myöhemmin 49 932 49 932 25.6.2025 Danny Boyle GB / US SF FI

7 Superman 38 756 38 756 11.7.2025 James Gunn US / CA / AU / NZ WB FI

8 Foinikialainen juoni 25 747 25 747 6.6.2025 Wes Anderson US / DE Finnkino FI

9 The Fantastic Four: First Steps 25 492 25 492 23.7.2025 Matt Shakman US / GB / CA / NZ WDS FI

10 Elio 25 098 25 098 27.6.2025 Adrian Molina, Madeline Sharafian, Domee Shi US WDS FI

11 From the World of John Wick: Ballerina 24 060 24 060 4.6.2025 Mimi Maynard, Éric Warin, Eric Summer, Paulette Victor-Lifton US Nordisk FI

12 Smurffit-elokuva 21 605 21 605 16.7.2025 Chris Miller US / BE / IT Finnkino FI

13 Karate Kid: Legends 15 521 15 521 4.6.2025 Jonathan Entwistle US / CA SF FI

14 100 litraa sahtia 14 447 228 539 28.3.2025 Teemu Nikki FI / IT Finnkino FI

15 Minecraft-elokuva 11 848 354 746 4.4.2025 Jared Hess US / SE WB FI

16 The Penguin Lessons 10 284 10 310 13.6.2025 Peter Cattaneo ES / US / IE / GB Cinemanse

17 Tiedän mitä teit viime kesänä 8 075 8 075 18.7.2025 Jennifer Kaytin Robinson US / AU / CA SF FI

18 Final Destination Bloodlines 6 527 18 351 14.5.2025 Zach Lipovsky, Adam B. Stein US / CA WB FI

19 Sanna & Teemu: Ensimmäinen ystäväni 6 353 6 353 4.7.2025 Mia Fridthjof DK / ES SF FI