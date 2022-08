Klaus Härön elokuva Rakkaani merikapteeni on valittu Toronton elokuvafestivaalille

Nordisk Filmin tiedote / Kuva: Making Movies

Klaus Härön ohjaama ja helsinkiläisen Making Movies Oy:n tuottama elokuva Rakkaani merikapteeni on valittu Toronton kansainväliselle elokuvajuhlille. Viimeisestä rakkaudesta kertova elokuva saa maailman ensiesityksensä Contemporary World Cinema -sarjassa syyskuussa. Myös Härön elokuvat Äideistä parhain ja Tuntematon mestari saivat maailman ensi-iltansa Torontossa.

”Toronto on Pohjois-Amerikan merkittävin elokuvafestivaali ja se toimii parhaana mahdollisena ponnahduslautana kansainvälisille markkinoille. Koronan jälkeen festivaalille oli käytännössä jonossa kolmen vuoden elokuvat, joten olemme menneet todella tiukasta seulasta läpi”, sanoo elokuvan tuottaja Kai Nordberg.

Festivaali järjestetään 8.–18.9.2022 ja paikan päällä elokuvan ensi-illassa syyskuussa ovat myös päänäyttelijät James Cosmo ja Catherine Walker.

”Toronto on elokuvallemme paras mahdollinen foorumi. Vaikka elokuvani on esitetty täällä aiemminkin, ei tälle areenalle pääsy ole mitenkään itsestään selvää. Kilpailu on kovaa ja olen tästä mahdollisuudesta vilpittömän iloinen! Innolla odotan että elokuvan tarina, näyttelijät ja sen kauneus puhuttelevat katsojaa kuten ovat puhutelleet minua”, kertoo ohjaaja Klaus Härö.

SYNOPSIS

Rakkaani merikapteeni (My Sailor, My Love) alkuperäiskäsikirjoituksen ovat kirjoittaneet menestyselokuvan Äideistä parhain kirjoittajat Kirsi Vikman ja Jimmy Karlsson. Elokuva kertoo vanhasta merikapteenista joka rakastuu kodinhoitajaansa. Miehen aikuinen tytär ei hyväksy suhdetta ja hän haluaa saada takaisin isän, jota hänellä ei oikeastaan koskaan ollutkaan. Rakkaani merikapteeni kertoo iättömästä rakkaudesta, anteeksiannosta ja välittämisestä.

TUOTANTO JA LEVITYS

Helsinkiläisen Making Movies Oy:n tuottaman ja Irlannissa kuvatun suomalaisen elokuvan pääosissa nähdään James Cosmo (Braveheart, Troija, Trainspotting, Game of Thrones), Bríd Brennan (Brooklyn, Hope Street) sekä Catherine Walker (House of Gucci). Elokuvan on ohjannut Jussi-palkittu ja Golden Globe -ehdokas Klaus Härö (Miekkailija, Äideistä parhain, Elämää kuoleman jälkeen). Elokuvan tuottavat Kai Nordberg ja Kaarle Aho. Elokuvan levittää Nordisk Film.

Elokuva saa ensi-iltansa elokuvateattereissa kautta Suomen 30.9.2022.