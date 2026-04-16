Kulttuuriviennin suunnittelijaksi valittu Anni Asikainen

16.4.2026

Asikainen aloittaa tehtävässä 3. elokuuta.

Kuva: Jirina Alanko

Elokuvasäätiön kansainvälinen osasto on valinnut pitkien fiktioelokuvien kulttuuriviennistä vastaavaksi suunnittelijaksi Anni Asikaisen.

Asikainen on valmistunut maisteriksi Edinburghin yliopistosta, jossa hän opiskeli elokuvan levitystä ja kuratointia. Hän on tehnyt aiemmin Suomen elokuvasäätiöllä sijaisuuksia kulttuuriviennin suunnittelijana, tuotantokoordinaattorina ja kansainvälisen osaston assistenttina. Lisäksi Asikainen on työskennellyt mm. Cork International Film Festivalilla ja Finnish Film Affairissa.

Asikainen aloittaa tehtävässä 3.8.2026. Hänen toimenkuvaansa kuuluu pitkien fiktioelokuvien osalta mm. kulttuuriviennin matkatukien ja materiaali- ja markkinointitukien valmistelu päätösesittelyyn sekä festivaalistrategioiden suunnittelu ja toteutus yhteistyössä tuottajien ja myyntiyhtiöiden kanssa.

Suomen elokuvasäätiön kansainvälisen osaston kokoonpano elokuusta 2026 alkaen:

  • Kansainvälisen osaston päällikkö Jenni Domingo
  • Pitkien elokuvien kulttuuriviennin suunnittelija Anni Asikainen
  • Dokumenttielokuvien kulttuuriviennin suunnittelija Suvi Railo
  • Lyhytelokuvien kulttuuriviennin suunnittelija Otto Suuronen
  • Projektikoordinaattori Arttu Manninen

