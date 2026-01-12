Lähdössä Berlinaleen?

Keräämme jälleen tietoa European Film Marketiin ja Berlinaleen osallistuvista suomalaisammattilaisista.

Kuva: Gropius Bau, European Film Market 2025

European Film Market (EFM) järjestetään 12.–18.2.2026 ja Berlinalen elokuvajuhlat 12.–22.2.2026.

Elokuvasäätiö osallistuu markettiin The Five Nordicsin kanssa. Tapaamme kansainvälistä elokuva-alaa tutussa paikassa Gropius-Baussa (Niederkirchnerstraße 7).

Haluamme tietää, keitä suomalaisia festivaalille ja markettiin osallistuu. Lähetämme sähköpostitse tietoa tapahtumista lomakkeen täyttäneille. Kerro suunnitelmistasi ja lähetä kysymyksiä tai kommentteja Berliiniin liittyen!