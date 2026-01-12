Ajankohtaista Lähdössä Berlinaleen?

Lähdössä Berlinaleen?

12.1.2026

Keräämme jälleen tietoa European Film Marketiin ja Berlinaleen osallistuvista suomalaisammattilaisista.

Kuva: Gropius Bau, European Film Market 2025

European Film Market (EFM) järjestetään 12.–18.2.2026 ja Berlinalen elokuvajuhlat 12.–22.2.2026.

Elokuvasäätiö osallistuu markettiin The Five Nordicsin kanssa. Tapaamme kansainvälistä elokuva-alaa tutussa paikassa Gropius-Baussa (Niederkirchnerstraße 7).

Haluamme tietää, keitä suomalaisia festivaalille ja markettiin osallistuu. Lähetämme sähköpostitse tietoa tapahtumista lomakkeen täyttäneille. Kerro suunnitelmistasi ja lähetä kysymyksiä tai kommentteja Berliiniin liittyen!

    Elokuvasäätiö jakaa yhteystietoja vain asiallisia tiedusteluja ja kutsuja varten.

