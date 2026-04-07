Lähdössä Cannesin elokuvajuhlille?

Cannesin elokuvajuhlat ja Marché du Film järjestetään 12. toukokuuta alkaen Etelä-Ranskassa.

Kuva: Näkymä Nordic Housen parvekkeelta kohti festivaalipalatsia, 2024.

Elokuvasäätiö osallistuu Cannesin elokuvajuhlille ja markettiin yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa. Nordic House sijaitsee osoitteessa 11 Square Mérimée, aivan festivaalipalatsia vastapäätä.

Haluamme tietää, keitä suomalaisia festivaalille ja markettiin osallistuu. Lähetämme toukokuun alussa sähköpostiosoitteensa ilmoittaneille tietoa tapahtumista ja suomalaisten näkyvyydessä Cannesissa.