Liikettä elektronisen musiikin rytmiin

Finn Filmnapok, suomalaisen elokuvan päivät, järjestettiin 15. kertaa Budapestissa 18.–22.2.2026. Jo teini-ikäinen elokuvafestivaali houkutteli noin 1200 kävijää yhteensä 15 elokuvanäytökseen.

Teksti: Rebecka Vilhonen, Finnagoran ohjelmapäällikkö

Kuvat: Vivien Farkas

Avajaiselokuvana esitimme Lauri-Matti Parppein elokuvan Jossain on valo joka ei sammu ja kunniavieraaksi avajaisiin saapui ohjaaja itse. Hurmaava Parppei sai yleisön kämmeneensä sydämellisellä läsnäolollaan sekä toteamalla Raumasta lyhyesti ja näpäkästi “Don’t visit”.

Koko festivaalin teemaksi valittiin TRANSITIONS eli siirtymät, joka perustui paitsi ohjelmiston elokuvien teemoihin myös Unkarin ajankohtaisiin tapahtumiin.

TRANSITIONS

Huhtikuussa Unkarissa järjestetään parlamenttivaalit. Teini-ikäisen Filmnapokin kanssa yhtä pitkään vallassa istunut Viktor Orbán on saanut kilpailijan, Péter Magyarin, joka ennakkoarvioiden mukaan on voittamassa vaalit. Voi olla, että ensimmäistä kertaa 15 vuoteen Unkari saa uuden johdon ja poliittisen suunnan.

Unkari ei ole ainoa paikka maailmassa jossa muutosta tapahtuu. Koko planeettamme siirtyy ilmastonmuutoksesta johtuen suunnasta toiseen eikä kääntymisen merkkejä näytä olevan. Ihmiskunta on osa luontoa ja sen rytmiin kuuluu jatkuva muutos. Siksi kysymys jonka esitimme yleisölle oli: Muutos on välttämätön, mutta onko meillä valinnanvaraa siitä, miten kohtaamme sen?

Filmnapokin ohjelmiston elokuvissakin siirrytään tilasta toiseen. Esimerkiksi Juho Kuosmasen suositussa Hytti nro 6 -elokuvassa siirrytään fyysisesti junalla, mutta myös tunnetilassa sydänsärystä toipumiseen. Pirjo Honkasalon elokuvassa Orenda siirrytään surusta ja menneisyydestä eteenpäin. John Websterin dokumenttielokuvassa Palava maa siirtyminen on aseistautumista tulevaisuuden uhkia vastaan, kun elokuvan henkilöt oppivat etulinjassa Portugalissa kuinka taistella metsäpaloja vastaan.

Ulla Heikkilän elokuvassa Elämä on juhla on paljon siirtymiä. Ihmissuhteiden välillä, elämästä kuolemaan ja menneisyydestä nykyhetkeen, ihminen on aina liikkeessä. Heikkilä oli myös vieraana Budapestissa. Hän piti mahtavan esitelmän aiheesta “How to make art in the time of crisis?” Luennolle saapui monia elokuva-alan opiskelijoita ja esitelmä toivottavasti inspiroi näitä tulevaisuuden elokuvantekijöitä.

Katse tulevaisuuteen

Festivaalin ohjelmaan kuului myös opiskelijoiden lyhytelokuvanäytös. Järjestimme Open Call -haun ja sen tuloksena meille lähetettiin yli 50 lyhytelokuvaa. Elokuvien korkea taso ja nuorten aktiivisuus sai meidät toiveikkaiksi siitä, että suomalainen elokuva tulee olemaan taidokkaissa käsissä myös tulevaisuudessa.

Festivaalin oheisohjelmaan kuului erilaisia pieniä ja isoja tapahtumia. Muun muassa Samppa Batalin Omenavarkaat-elokuvanäytöksen jälkeen yleisölle jaettiin omenoita. Avajaisissa soitettiin avajaiselokuvan kunniaksi kokeellista musiikkia ja seinille teipattiin runoja Raumasta Rauman murteella ja käännettynä suomeksi, unkariksi ja englanniksi. Järjestimme myös festivaalin kunniaksi bileet nimellä FILMNAPOP. Vaikka nimi viittaa pop-musiikkiin, oli ilta elektronisen musiikin täyttämä ja paikallinen Szoittaa-kollektiivi soitti musiikkia aamuun asti.

Nämä muiden silmissä ehkä pienimuotoiset yksityiskohdat ovat meidän rakkauden osoituksemme yleisölle, suomalaiselle elokuvalle ja Finn Filmnapokille. Se että välitämme, ei vain tästä tapahtumasta vaan koko Unkarista sekä elokuvista ja elokuvantekijöistä, välittyy työssä, jota teemme sekä halussa toteuttaa jotain ainutlaatuista vuodesta toiseen. Toivomme että tämä rakkaus välittyy myös muille ja erityisesti yhteistyökumppaneillemme, jotka ovat aina pysyneet yhtä rauhallisina välillä jopa täyden kaaoksen keskellä.

Suurkiitokset erityisesti SES:ille kaikesta tuesta ja mahtavasta yhteistyöstä, ilman SES:iä emme pystyisi toteuttamaan festivaaliamme.

Kiitos myös vuoden tiimin jäsenille: Nuutti Päällysaho, Ilona Saarinen, Linn Svanberg, Heta Makkonen ja Riikkamari Muhonen.

Kösz ja Sziasztok!