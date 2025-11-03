Lokakuun 2025 katsotuimmat elokuvat

Kotimaiset elokuvat keräsivät reilusti yli 60 % kuukauden katsojaosuudesta, yksittäisen päivän osuuden ollessa jopa yli 80 %, ja nappasivat neljä kärkisijaa.

Lokakuussa tuli ensi-iltaan seitsemän kotimaista elokuva, joista neljä katsotuinta nousivat koko kuukauden kärkinelikoksi. Yhteensä kotimaisia käytiin katsomassa yli 416 000 kertaa. Kuukausi olikin vuoden selvästi menestyksekkäin kotimaisiin elokuviin myytyjen lippujen osalta. Suomalaisten elokuvien katsojaosuus oli peräti 61,3 %.

Kuukauden katsotuimmaksi elokuvaksi nousi Tuukka Temosen ohjaama Cancel. Elokuvan pääosassa nähdään erityisesti peruskouluikäisten joukossa valtavan suositut tubettajat Niko Meuronen, Santeri Hänninen ja Henry Weckström. Elokuva tuli ensi-iltaan kuun kahdeksas päivä ja on kerännyt sen jälkeen yli 150 000 katsojaa. Kärkinelikon täydensivät viikkolistoilta tutut nimet: Kyllä isä osaa Lapissa ylsi toiseksi vajaalla 90 000 katsojalla, viikko sitten ensi-illassa ollut Sisu 2 kolmanneksi yli 60 000 katsojalla ja koko perheen elokuva Ella ja kaverit: Operaatio saukko neljänneksi keräten katsojia lokakuussa vajaat 50 000. Koko kärkinelikko kerää edelleen hyvin katsojia ja niiden kokonaiskatsojaluku onkin noussut jo kuun vaihteesta. Tämän päiväistä tilannetta voi seurata vuosilistalta tai kaikkien aikojen listalta. Myös kärkinelikon takaa löytyi kotimaisia elokuvia hyviltä sijoilta: Täydelliset vieraat oli kahdeksas ja Anna minun rakastaa enemmän yhdeksäs.

Lokakuun kotimaisten elokuvien kokonaiskatsojaluku (416 408) oli peräti 2,1-kertainen viimevuotiseen lokakuun lukuun nähden. Erityisesti kuukauden loppupuolella kotimaisuusaste oli todella korkea: korkeimmillaan se oli Sisu 2:n ensi-iltapäivänä, jolloin peräti 80,1 % lipuista myytiin kotimaisten elokuvien näytöksiin. Vaikka tulos oli kotimaisten elokuvien osalta erinomainen ei se ollut ennen kuulumaton. Enemmän katsojia on ollut vuosina 2022, 2017 ja ennätysvuonna 2015, jolloin kotimaisiin elokuviin myytiin lähes 480 000 lippua. Keskiarvoa parempi kuukausi oli joka tapauksessa kyseessä. Vuosien 2015–2019 keskiarvo ylitettiin 17 %:lla.

Kotimaisilla elokuvilla meni erittäin vahvasti, mutta ulkomaisilla elokuvilla ei sitten mennytkään. Kuukauden katsotuin ulkomainen oli sijalta viisi löytyvä Simon Curtisin ohjaama Downton Abbey: Viimeinen näytös, joka oli syyskuun katsotuin elokuva, tiukasti perässään Paul Thomas Andersonin ohjaama ja Leonardo DiCaprion tähdittämä One Battle After Another. Kumpikin elokuva keräsi lokakuussa reilut 41 800 katsojaa. Kuukauden kokonaiskatsojaluku oli 679 109, joista ulkomaisten elokuvien osuus oli 262 701 katsojaa. Kun koronavuoden 2020 jättää laskuista on luku tilastoidun historian selvästi alhaisin. Edellinen pohja oli 345 821 vuonna 2008. Lokakuussa on perinteisesti tullut myös Hollywood-hittejä, mutta toisin oli tänä vuonna. Kotimaisten elokuvien johdolla vuosien 2015–2019 kokonaiskeskiarvosta jäätiin 28 %. Pelkät ulkomaiset elokuvat jäivät vastaavan ajanjakson keskiarvosta peräti 55 %.

Kotimainen juhla näkyi myös päivän katsotuimpia elokuvia tarkastelemalla. Ensimmäiset seitsemän päivää tosin mentiin ulkomaisten elokuvien johdolla, kun Downton Abbey nappasi viisi päivän katsotuimman elokuvan titteliä ja One Battle After Another yhden kuten myös listakuriositeetiksi noussut Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl. Supertähden uutta albumia juhlistaneet näytökset keräsivät salit täyteen. Vastaavat julkaisut lasketaan usein Event Cinemaksi, joiden katsojalukutiedot eivät ole elokuvasäätiön tiedossa. Taylor Swift -näytöksenkin tiedoista puuttuu monia teattereita, joissa sitä esitettiin. Ensiesityspäivänsä katsotuin elokuva se näilläkin salitiedoilla kuitenkin oli.

Cancelin ensi-illan jälkeen mentiinkin kotimaisten elokuvien johdolla. Temosen elokuvalle ykköspäiviä kertyi kymmenen, kuten myös kuun viimeiset päivät listaa hallinneelle Sisu 2:lle. Niiden välissä kolmena päivänä katsotuimmaksi ylsi Kyllä isä osaa Lapissa.