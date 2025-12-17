Ajankohtaista Lyhytelokuva Sukkahousut pääsi Oscareiden shortlistalle

Lyhytelokuva Sukkahousut pääsi Oscareiden shortlistalle

17.12.2025

207 ehdokkuusvaatimukset täyttävän elokuvan joukosta listalle on äänestetty yhteensä 15 lyhytelokuvaa.

Fabian Munsterhjelmin ohjaama lyhytelokuva Sukkahousut (engl. Pantyhose) on valittu jatkoon parhaan lyhytelokuvan kategoriassa (Best Live Action Short Film) 98. Academy Awards -palkintoprosessissa. Varsinaiset lopulliset ehdokaselokuvat julkistetaan tammikuun 2026 aikana.

Sukkahousut kertoo pariskunnasta, jolle tulee riitaa, kun pitäisi lähteä juhliin. Rooleissa nähdään Samppa Batal ja Satu Tuuli Karhu. Elokuvan ovat käsikirjoittaneet Munsterhjem ja Batal.

Elokuva voitti kesäkuussa 2025 Shorts Shorts Festival & Asia -elokuvafestivaaleilla Tokiossa sekä festivaalin pääpalkinnon (George Lucas Award) että International Best Short Award -palkinnon. Marraskuussa 2025 elokuva palkittiin yhdysvaltalaisella Nordic International Film Festival -elokuvafestivaalilla Jury Award -palkinnolla. Aiemmin tänä vuonna elokuva on ollut myös Jussi-ehdokkaana ja sitä on esitetty Suomessa mm. Rakkautta & Anarkiaa -festivaalilla, Tampereen elokuvajuhlilla ja Sodankylän elokuvajuhlilla.

Sukkahousut on tuottanut ja sitä levittää Suomessa Wildhog Productions Oy. Kansainvälisenä myyntiagenttina toimii ranskalainen Premium Films. Suomen elokuvasäätiö on myöntänyt elokuvan palkintokampanjaan kulttuuriviennin hanketukea.

Shortlist-uutinen palkinnon sivuilla:

Oscars.org

