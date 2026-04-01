Maaliskuun 2026 katsotuimmat elokuvat

1.4.2026

Kaunis rietas onnellinen oli vaisun maaliskuun katsotuin

Kuva: Cata Portin / Solar Films

Jo helmikuun puolivälin tienoilla ensi-iltaan tullut Selma Vilhusen ohjaama Kaunis rietas onnellinen keräsi maaliskuussa 61 718 katsojaa. Tulos riitti kuukauden katsotuimmaksi elokuvaksi. Elokuva keräsi tasaiseen tahtiin katsojia läpi kuukauden ja on edelleen viikkolistan top 5:ssä.

Kuukauden toiseksi katsotuin elokuva oli katsojalistaa loppukuun ajan hallinnut Operaatio Ave Maria. Kuun vaihteeseen kärkipaikalta lähtevä elokuva ehti kerätä maaliskuussa 47 216 katsojaa.

Helmikuun katsotuin elokuva ja vuosilistalla ylivoimaisessa kärjessä oleva Luottomies-elokuva: Lepoloma oli nyt kolmanneksi katsotuin 44 511 katsojalla.

Muitakin kotimaisia elokuvia sijoittui hyville sijoille: Duudsonit-elokuva: Kotiinpaluu ehti kuukauden kahdeksanneksi, Isänpäivä oli yhdeksäs ja Vinski 2 kymmenes. Lisäksi sijalta 13 löytyy Kalevala: Kullervon tarina.

Kuukauden kokonaiskatsojaluku jäi 457 063 katsojaan. Tätä heikompi maaliskuun tulos on saavutettu viimeksi vuonna 1993, kun vuodet 2020 ja 2021 jätetään laskuista pois. Kokonaiskatsojaluku oli 24 % huonompi kuin koronan jälkeisten vuosien keskiarvo ja 35 % heikompi kuin sitä edeltävien viiden vuoden keskiarvo.

Kotimaisten elokuvien osuus oli maaliskuussa 37 %. Osuus on hyvä, mutta absoluuttisissa luvuissa se tarkoitti vain 170 314 katsojaa. Luku on 33 % pienempi kuin koronavuosien jälkeinen keskiarvo. Koronaa edeltävän viiden vuoden keskiarvosta jäätiin 21 %. Vaikka keskiarvoista jäätiin, oli kotimaisen elokuvan katsojamäärä korkeampi kuin yhtenäkään vuonna aikavälillä 2017–2023.

Vain neljä elokuvaa keräsi päivän katsotuimman elokuvan titteleitä maaliskuussa. Kaunis rietas onnellinen oli katsotuin viitenätoista ja Operaatio Ave Maria kahtenatoista päivänä. Niiden lisäksi animaatioelokuva Operaatio Majava oli katsotuin kolmena päivänä. Asiasta tekee erittäin poikkeuksellisen se, että Pixarin animaatioelokuva oli katsotuin peräti kahtena viikonloppuna. Päivän katsotuin se oli kuitenkin vain ensi-iltapäivänään, ensi-iltaviikonloppunsa lauantaina ja toisen levitysviikkonsa lauantaina. Kuun viimeisenä perjantaina ensi-iltaan tullut Duudsonit-elokuva: Kotiinpaluu oli ensi-iltapäivänsä katsotuin ja keräsi näin ollen yhden päivän katsotuimman elokuvan tittelin.

Huhtikuun listalla nähtäneen tänään ensi-iltansa saava The Super Mario Galaxy Movie.

  Elokuva Katsojat maaliskuussa Kokonaiskatsojaluku Ensi-ilta Ohjaaja Tuotantomaa Levittäjä
1 Kaunis rietas onnellinen 61 718 114 289 18.2.2026 Selma Vilhunen FI NDSK_FI
2 Operaatio Ave Maria 47 216 47 216 20.3.2026 Phil Lord, Christopher Miller US SF FI
3 Luottomies-elokuva: Lepoloma 44 511 187 392 4.2.2026 Kari Ketonen FI Finnkino FI
4 Operaatio majava 39 969 40 560 6.3.2026 Daniel Chong US WDS FI
5 Humiseva harju 35 270 105 862 13.2.2026 Emerald Fennell GB / US WB FI
6 EPiC: Elvis Presley in Concert 21 070 25 766 27.2.2026 Baz Luhrmann AU / US Finnkino FI
7 Scream 7 20 161 27 109 27.2.2026 Kevin Williamson US / CA SF FI
8 Duudsonit-elokuva: Kotiinpaluu 19 307 19 307 27.3.2026 Jarno Laasala FI Finnkino FI
9 Isänpäivä 15 938 16 428 6.3.2026 Aleksi Salmenperä FI B-Plan
10 Vinski 2 14 647 45 739 13.2.2026 Juha Wuolijoki FI Finnkino FI
11 Muistoja hänestä 11 747 11 747 13.3.2026 Vanessa Caswill US Finnkino FI
12 GOAT: Kaikkien aikojen paras 9 611 32 888 13.2.2026 Tyree Dillihay, Adam Rosette US / BR / JP / SG SF FI
13 Kalevala: Kullervon tarina 7 941 110 269 16.1.2026 Antti J. Jokinen FI SF FI
14 Hamnet 6 968 31 688 30.1.2026 Chloé Zhao GB / US Finnkino FI
15 It Was Just An Accident 6 778 7 189 6.3.2026 Jafar Panahi IR / FR / LU / US Cinemanse
16 Die My Love 6 096 6 096 13.3.2026 Lynne Ramsay GB / CA / US Mondo
17 Kotiapulainen 5 894 116 069 2.1.2026 Paul Feig US NDSK_FI
18 Zootropolis – Eläinten kaupunki 2 5 400 197 996 28.11.2025 Jared Bush, Byron Howard US WDS FI
19 Left-Handed Girl 4 323 5 280 27.2.2026 Shih-Ching Tsou TW / FR / GB / US Mondo
20 Shelter 4 310 5 951 27.2.2026 Ric Roman Waugh GB / US Cinemanse

