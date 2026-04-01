Maaliskuun 2026 katsotuimmat elokuvat

Kaunis rietas onnellinen oli vaisun maaliskuun katsotuin

Kuva: Cata Portin / Solar Films

Jo helmikuun puolivälin tienoilla ensi-iltaan tullut Selma Vilhusen ohjaama Kaunis rietas onnellinen keräsi maaliskuussa 61 718 katsojaa. Tulos riitti kuukauden katsotuimmaksi elokuvaksi. Elokuva keräsi tasaiseen tahtiin katsojia läpi kuukauden ja on edelleen viikkolistan top 5:ssä.

Kuukauden toiseksi katsotuin elokuva oli katsojalistaa loppukuun ajan hallinnut Operaatio Ave Maria. Kuun vaihteeseen kärkipaikalta lähtevä elokuva ehti kerätä maaliskuussa 47 216 katsojaa.

Helmikuun katsotuin elokuva ja vuosilistalla ylivoimaisessa kärjessä oleva Luottomies-elokuva: Lepoloma oli nyt kolmanneksi katsotuin 44 511 katsojalla.

Muitakin kotimaisia elokuvia sijoittui hyville sijoille: Duudsonit-elokuva: Kotiinpaluu ehti kuukauden kahdeksanneksi, Isänpäivä oli yhdeksäs ja Vinski 2 kymmenes. Lisäksi sijalta 13 löytyy Kalevala: Kullervon tarina.

Kuukauden kokonaiskatsojaluku jäi 457 063 katsojaan. Tätä heikompi maaliskuun tulos on saavutettu viimeksi vuonna 1993, kun vuodet 2020 ja 2021 jätetään laskuista pois. Kokonaiskatsojaluku oli 24 % huonompi kuin koronan jälkeisten vuosien keskiarvo ja 35 % heikompi kuin sitä edeltävien viiden vuoden keskiarvo.

Kotimaisten elokuvien osuus oli maaliskuussa 37 %. Osuus on hyvä, mutta absoluuttisissa luvuissa se tarkoitti vain 170 314 katsojaa. Luku on 33 % pienempi kuin koronavuosien jälkeinen keskiarvo. Koronaa edeltävän viiden vuoden keskiarvosta jäätiin 21 %. Vaikka keskiarvoista jäätiin, oli kotimaisen elokuvan katsojamäärä korkeampi kuin yhtenäkään vuonna aikavälillä 2017–2023.

Vain neljä elokuvaa keräsi päivän katsotuimman elokuvan titteleitä maaliskuussa. Kaunis rietas onnellinen oli katsotuin viitenätoista ja Operaatio Ave Maria kahtenatoista päivänä. Niiden lisäksi animaatioelokuva Operaatio Majava oli katsotuin kolmena päivänä. Asiasta tekee erittäin poikkeuksellisen se, että Pixarin animaatioelokuva oli katsotuin peräti kahtena viikonloppuna. Päivän katsotuin se oli kuitenkin vain ensi-iltapäivänään, ensi-iltaviikonloppunsa lauantaina ja toisen levitysviikkonsa lauantaina. Kuun viimeisenä perjantaina ensi-iltaan tullut Duudsonit-elokuva: Kotiinpaluu oli ensi-iltapäivänsä katsotuin ja keräsi näin ollen yhden päivän katsotuimman elokuvan tittelin.

Huhtikuun listalla nähtäneen tänään ensi-iltansa saava The Super Mario Galaxy Movie.