Maija Isola, Fucking With Nobody ja Sokea mies Pariisin suomalaisen elokuvan viikonloppuun

Tapahtuma järjestetään 30.9.–2.10.2022.

La Finlande en 3 films on Pariisin Reflet Médicis -elokuvateatterissa jo 14 vuoden ajan järjestetty suomalaisen elokuvan tapahtuma. Tänä vuonna avajaiselokuvana 30.9. esitetään Leena Kilpeläisen ohjaama dokumenttielokuva Maija Isola. Marimekon legendaarisesta suunnittelijasta kertova elokuva vie katsojat lähelle Maija Isolaa ihmisenä, taiteilijana, ajattelijana ja visionäärinä.

Lauantaina 1.10. tapahtumassa esitetään Hannaleena Haurun ohjaama Fucking With Nobody. Satiirinen draama sai ensi-iltansa Venetsian Biennale College Cinema -sarjassa 2021, ja se oli mukana myös SXSW-festivaalilla Yhdysvalloissa. Elokuvassa elokuvaohjaajan ihmis- ja työsuhteet lähtevät kierroksille, kun hän kehittää someen parodiaromanssin näyttelijän kanssa. Haurun ja Lasse Poserin käsikirjoittama Fucking With Nobody on parhaillaan katsottavissa Yle Areenassa.

Sunnuntaina 2.10. ohjelmassa on Teemu Nikin ohjaama ja käsikirjoittama Sokea mies joka ei halunnut nähdä Titanicia. Rakastettunsa luokse matkaavan miehen tarinassa on jännityselokuvan elementtejä. Pääosan esittäjä Petri Poikolainen palkittiin roolistaan Jussi-patsaalla. Niin ikään Venetsian elokuvajuhlilla ensi-iltansa saanut elokuva valittiin elokuussa Suomen ehdokkaaksi Pohjoismaiden neuvoston elokuvapalkintoon.

Suomen elokuvasäätiön organisoiman tapahtuman järjestelyistä Pariisissa vastaa Irmeli Debarle. Elokuvat tekstitetään ranskaksi – käännöksiä voivat hyödyntää myös muut ranskankielialueen festivaalit ja tapahtumat.

La Finlande en 3 films