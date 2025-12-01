Marraskuun 2025 katsotuimmat elokuvat

Jälleen neljä kärkisijaa napanneet kotimaiset elokuvat hallitsivat kuukausilistaa Sisu 2:n johdolla.

Kuva: Sisu 2:n ohjaaja Jalmari Helander.

Marraskuun katsotuimmaksi elokuvaksi nousi Sisu 2. Lokakuun lopussa ensi-iltansa saanut toiminnallinen sotaelokuva keräsi 65 199 katsojaa, mikä riitti ykkössijaan. Lokakuun listalla elokuva oli kolmas reilulla 60 000 katsojalla.

Kuten lokakuussa kotimaiset elokuvat hallitsivat kuukausilistaa myös marraskuussa. Kuukauden toiseksi katsotuin oli 44 088 katsojalla Kyllä isä osaa Lapissa. Sija oli sama kuin lokakuussa, katsojaluku tosin nyt vain vajaat puolet.

Sijoilta kolme ja neljä löytyivät marraskuun katsotuimmat kotimaiset ensi-illat, kuun puolessa välissä ensi-iltaan tulleet Syke-elokuva: Kipinöitä yössä ja Tonttu. Lisäksi sijalla yhdeksän oli lokakuun katsotuin elokuva Cancel. Kahdenkymmenen joukkoon mahtuivat vielä Ella ja kaverit: Operaatio Saukko (12.) ja Huutamisen taito (20.).

Ulkomaisista elokuvista katsotuimmaksi nousi kuukauden toiseksi viimeisenä viikonloppuna ensi-iltansa saanut Wicked: For Good, joka on ehtinyt kerätä tähän mennessä 31 027 katsojaa. Viime perjantaina ensi-illassa ollut Zootropolis – Eläinten kaupunki 2 ylsi kolmen päivän levityksessä ololla kuukauden kuudenneksi ja toiseksi katsotuimmaksi ulkomaiseksi. Zootropolis 2 teki myös kuukauden parhaan päivätuloksen keräten ensi-iltalauantaina yli 10 000 katsojaa ainoana elokuvana marraskuussa.

Päivän katsotuimman elokuvan titteli meni marraskuussa yhdeksän kertaa Sisu 2:lle, kahdeksan kertaa Wicked: For Goodille ja kuusi kertaa elokuvalle Syke-elokuva: Kipinöitä yössä. Zootropolis 2 oli katsotuin kolmena päivänä. Lisäksi neljä elokuvaa saavutti yhden päivän katsotuimman elokuvan tittelin. Näistä vähiten yllättävä oli kuukauden listakakkonen Kyllä isä osaa Lapissa. Tulevia tietovisaknoppeja tarjosivat uusintaensi-iltaan keskellä viikkoa tuodut Twilight – Houkutus (2008, Suomen ensi-ilta 2009) ja Mulholland Drive (2001, Suomen ensi-ilta 2002), jotka molemmat olivat paluupäivänsä katsotuimmat. Vielä näitäkin yllättävämpi päivän katsotuin oli Anna minun rakastaa enemmän, joka nousi listojen ulkopuolelta yhdeksi päiväksi listan kärkeen palaten jälleen seuraavana päivänä kärkisijaa edeltävän päivän tasoon.

Kaikkiaan marraskuussa myytiin 501 805 elokuvalippua levityksessä olleisiin elokuviin. Se on 33,8 % vähemmän kuin vuosien 2015–2019 keskiarvo. Kotimaisilla elokuvilla meni paremmin ja ne keräsivät 237 455 katsojaa eli 47,3 % kuukauden kaikista katsojista. Vaikka tulos oli hyvä, se jäi 18,5 % vuosien 2015–2019 keskiarvosta. Suurin syy tähän on vuoden 2017 Tuntematon sotilas. Sen johdolla kotimaiset elokuvat keräsivät marraskuussa 2017 yli 615 000 katsojaa.