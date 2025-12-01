Ajankohtaista Marraskuun 2025 katsotuimmat elokuvat

Marraskuun 2025 katsotuimmat elokuvat

1.12.2025

Jälleen neljä kärkisijaa napanneet kotimaiset elokuvat hallitsivat kuukausilistaa Sisu 2:n johdolla.

Kuva: Sisu 2:n ohjaaja Jalmari Helander.

Marraskuun katsotuimmaksi elokuvaksi nousi Sisu 2. Lokakuun lopussa ensi-iltansa saanut toiminnallinen sotaelokuva keräsi 65 199 katsojaa, mikä riitti ykkössijaan. Lokakuun listalla elokuva oli kolmas reilulla 60 000 katsojalla.

Kuten lokakuussa kotimaiset elokuvat hallitsivat kuukausilistaa myös marraskuussa. Kuukauden toiseksi katsotuin oli 44 088 katsojalla Kyllä isä osaa Lapissa. Sija oli sama kuin lokakuussa, katsojaluku tosin nyt vain vajaat puolet.

Sijoilta kolme ja neljä löytyivät marraskuun katsotuimmat kotimaiset ensi-illat, kuun puolessa välissä ensi-iltaan tulleet Syke-elokuva: Kipinöitä yössä ja Tonttu. Lisäksi sijalla yhdeksän oli lokakuun katsotuin elokuva Cancel. Kahdenkymmenen joukkoon mahtuivat vielä Ella ja kaverit: Operaatio Saukko (12.) ja Huutamisen taito (20.).

Ulkomaisista elokuvista katsotuimmaksi nousi kuukauden toiseksi viimeisenä viikonloppuna ensi-iltansa saanut Wicked: For Good, joka on ehtinyt kerätä tähän mennessä 31 027 katsojaa. Viime perjantaina ensi-illassa ollut Zootropolis – Eläinten kaupunki 2 ylsi kolmen päivän levityksessä ololla kuukauden kuudenneksi ja toiseksi katsotuimmaksi ulkomaiseksi. Zootropolis 2 teki myös kuukauden parhaan päivätuloksen keräten ensi-iltalauantaina yli 10 000 katsojaa ainoana elokuvana marraskuussa.

Päivän katsotuimman elokuvan titteli meni marraskuussa yhdeksän kertaa Sisu 2:lle, kahdeksan kertaa Wicked: For Goodille ja kuusi kertaa elokuvalle Syke-elokuva: Kipinöitä yössä. Zootropolis 2 oli katsotuin kolmena päivänä. Lisäksi neljä elokuvaa saavutti yhden päivän katsotuimman elokuvan tittelin. Näistä vähiten yllättävä oli kuukauden listakakkonen Kyllä isä osaa Lapissa. Tulevia tietovisaknoppeja tarjosivat uusintaensi-iltaan keskellä viikkoa tuodut Twilight – Houkutus (2008, Suomen ensi-ilta 2009) ja Mulholland Drive (2001, Suomen ensi-ilta 2002), jotka molemmat olivat paluupäivänsä katsotuimmat. Vielä näitäkin yllättävämpi päivän katsotuin oli Anna minun rakastaa enemmän, joka nousi listojen ulkopuolelta yhdeksi päiväksi listan kärkeen palaten jälleen seuraavana päivänä kärkisijaa edeltävän päivän tasoon.

Kaikkiaan marraskuussa myytiin 501 805 elokuvalippua levityksessä olleisiin elokuviin. Se on 33,8 % vähemmän kuin vuosien 2015–2019 keskiarvo. Kotimaisilla elokuvilla meni paremmin ja ne keräsivät 237 455 katsojaa eli 47,3 % kuukauden kaikista katsojista. Vaikka tulos oli hyvä, se jäi 18,5 % vuosien 2015–2019 keskiarvosta. Suurin syy tähän on vuoden 2017 Tuntematon sotilas. Sen johdolla kotimaiset elokuvat keräsivät marraskuussa 2017 yli 615 000 katsojaa.

  Elokuva Katsojat marraskuussa Kokonaiskatsojaluku Ensi-ilta Ohjaaja Tuotantomaa Levittäjä
1 Sisu 2 65 199 126 044 22.10.2025 Jalmari Helander FI / US SF FI
2 Kyllä isä osaa Lapissa 44 088 132 706 15.10.2025 Lauri Nurkse FI Finnkino FI
3 Syke-elokuva: Kipinöitä yössä 38 810 38 912 14.11.2025 Laura Joutsi FI Finnkino FI
4 Tonttu 33 326 33 679 14.11.2025 Joonas Berghäll, Hannes Vartiainen FI / NO / BE Cinemanse
5 Wicked: For Good 31 027 31 027 21.11.2025 Jon M. Chu US Finnkino FI
6 Zootropolis – Eläinten kaupunki 2 26 059 26 059 28.11.2025 Jared Bush, Byron Howard US WDS FI
7 Now You See Me: Now You Don’t 23 705 23 705 14.11.2025 Ruben Fleischer US NDSK_FI
8 Springsteen: Deliver Me From Nowhere 18 295 21 065 31.10.2025 Scott Cooper US WDS FI
9 Cancel 13 861 165 036 8.10.2025 Tuukka Temonen FI NDSK_FI
10 One Battle After Another 13 842 67 960 26.9.2025 Paul Thomas Anderson US WB FI
11 Bugonia 12 619 13 612 31.10.2025 Yorgos Lanthimos IE / GB / CA / KR / US Finnkino FI
12 Ella ja kaverit: Operaatio Saukko 12 602 64 882 10.10.2025 Elin Grönblom FI NDSK_FI
13 Predator: Badlands 11 110 11 110 7.11.2025 Dan Trachtenberg US WDS FI
14 The Running Man 9 897 9 897 14.11.2025 Edgar Wright US / GB Finnkino FI
15 Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc 9 246 14 660 29.10.2025 Tatsuya Yoshihara JP SF FI
16 Nämä pienet asiat 8 286 8 377 21.11.2025 Tim Mielants IE / BE / US Cinemanse
17 Gabbyn nukketalo -elokuva 6 725 37 784 10.10.2025 Ryan Crego CA / US Finnkino FI
18 Apua, hiiret valtasivat talon! 6 537 6 537 21.11.2025 Henrik Martin Dahlsbakken NO NDSK_FI
19 Downton Abbey: Viimeinen näytös 6 462 139 510 12.9.2025 Simon Curtis GB / US Finnkino FI
20 Huutamisen taito 6 305 6 901 31.10.2025 Josefina Rautiainen FI NDSK_FI

