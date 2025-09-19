Musiikkia, rakkaustarina ja draamaa saaressa – Pariisin suomalaisen elokuvan viikonloppu järjestetään jo 17. kertaa
La Finlande en 3 films -tapahtuma järjestetään tänä vuonna 26.–28.9.2025.
Pariisin Reflet Médicis -elokuvateatterissa 17. kertaa järjestettävä tapahtuma esittelee suomalaista elokuvaa kolmen pitkän fiktion ja yhden dokumenttielokuvan kautta. Perinteeksi on muodostunut lastennäytös, joka tänä vuonna on lauantai-iltapäivässä nähtävä Samuli Harjanteen ohjaus Risto Räppääjä ja kaksoisolento.
Perjantaina tapahtuman avaa Kimmo Koskelan dokumenttielokuva musiikko Kimmo Pohjolasta. Soundbreaker ilmestyi vuonna 2012.
Lauantai-illan elokuva on Mika Kaurismäen Mielensäpahoittajan rakkaustarina, ja tapahtuma päättyy sunnuntaina näytökseen Pirjo Honkasalon Orendasta.
Suomen elokuvasäätiön organisoiman tapahtuman järjestelyistä Pariisissa vastaa Irmeli Debarle. Elokuvat tekstitetään ranskaksi – käännöksiä voivat hyödyntää myös muut ranskalaisen kielialueen festivaalit ja tapahtumat.