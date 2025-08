Nordic NEST – Saksan ja Pohjoismaiden yhteishanke korkealuokkaisten elokuva- ja tv-draamahankkeiden kehittelyyn

Haku Nordic NESTin avaustapahtumaan Hampurin elokuvafestivaaleilla 29.9. – 2.10. on auki tuottajille nyt!

Nordic NESTin myötä MOIN Film Fund, The German Film Board (FFA) ja viisi pohjoismaista elokuvainstituuttia luovat uutta pohjaa käsikirjoitusten kehittelylle. Tulevina kuukausina tuottajat ja käsikirjoittajat Saksasta ja Pohjoismaista kokoontuvat kehittämään uusia ideoita pitkille elokuville ja korkealuokkaisille TV-draamasarjoille. Parhaat hankkeet saavat jopa 80 000 euroa rahoitusta käsikirjoitusten kehittelyyn. Haku itse hankkeeseen avautuu tuottajille ja käsikirjoittajille lokakuussa.

Nordic NEST on MOIN Film Fund Hamburg Schleswig-Holsteinin ja The Five Nordicsin (Tanskan elokuvainstituutti, Suomen elokuvasäätiö, Islannin elokuvakeskus, Norjan elokuvainstituutti ja Ruotsin elokuvainstituutti) yhteinen hanke. Saksasta kumppanina on myös The German Film Board FFA. Avaustapaaminen Hampurissa järjestetään yhteistyössä German Producers Alliancen kanssa.

Nordic NESTin ydin on viiden päivän NEST Space tapahtuma tammikuussa 2026 Schleswig-Holsteinissa Itämeren rannikolla, jonne kymmenen kokenutta käsikirjoittajaa Saksasta ja Pohjoismaista kokoontuu kehittämään uusia hankkeita. NEST Space on kuratoitu Le Groupe Ouestin toimesta, joka on yksi Euroopan innovatiivisimmista käsikirjoitusten kehittelyhankkeista.

MOIN Film Fundin kehittämä NEST-ohjelma on jo osoittautunut menestyksekkääksi Saksassa ja laajenee nyt kansainväliseksi ensimmäistä kertaa. Nordic NEST luo uuden polun kansainväliseen yhteiskehitykseen ja vahvan perustan tuleville yhteistuotannoille Saksan ja Pohjoismaiden välillä.

NORDIC NEST PÄHKINÄNKUORESSA

Syksy 2025: Avaustilaisuus Filmfest Hamburg Industry Daysissä

60 tuottajaa (30 Saksasta ja 30 Pohjoismaista) kokoontuu ensimmäistä kertaa yhden päivän verkostoitumistapahtumaan Hampurissa. Tilaisuus on suunnattu tuottajille, joilla on vähintään yksi julkaistu kansainvälinen fiktioyhteistuotanto. Hae mukaan nyt! (kts. ohjeet alta)

Tammikuu 2026: Nordic NEST Space + Göteborgin elokuvafestivaali

Tammikuun alussa 2026 viisi saksalaista ja viisi pohjoismaista käsikirjoittajaa, joilla jokaisella on vähintään kaksi kaupallisesti julkaistua pitkää elokuvaa tai sarjan jaksoa nimissään, osallistuvat Nordic NEST Spaceen Schleswig-Holsteinin Itämeren rannikolla. Tämän jälkeen he tapaavat 20 valikoitua tuottajaa Göteborgin elokuvafestivaalilla 2026. Jokainen hanke, joka yhdistää saksalaisen ja pohjoismaisen tuotantoyhtiön matchmaking-tapahtuman aikana, saa automaattisesti jopa 20 000 euroa kehitysrahoitusta MOIN Film Fundilta.

Seuraava vaihe: Käsikirjoitusrahoitus kolmelle hankkeelle

Käsikirjoitusvaiheen jälkeen kolmelle valitulle hankkeelle myönnetään jopa 60 000 euroa lisärahoitusta käsikirjoituksen kehittelyyn.

Syksy 2026: Work in progress Filmfest Hamburgissa

Kehitellyt hankkeet esitellään kansainvälisille markkinoille Filmfest Hamburgissa 2026.

Hae nyt Nordic NEST avaustapahtumaan Filmfest Hamburg Industry Daysin yhteydessä 29.9. – 2.10.2025!

Nordic NEST käynnistyy osana Filmfest Hamburgia. Avaustapahtumaan sisältyy johdanto uuteen tarinankehittelyn malliin, yhteiskehittelysessio, muita alan tapahtumia ja runsaasti aikaa ajatustenvaihtoon Le Groupe Ouestin, yhden Euroopan johtavien käsikirjoitusten kehittelyasiantuntijoiden johdolla.

Ohjelman yleiskatsaus:

Maanantai, 29. syyskuuta 2025: Saapuminen, alkudrinkit ja Industry Days -avaus

Tiistai, 30. syyskuuta 2025: Johdanto, yhteiskehittelysessio Le Groupe Ouestin kanssa, verkostoitumisillallinen

Keskiviikko, 1. lokakuuta 2025: MOIN vastaanotto ja International Film Distribution Summit

Torstai, 2. lokakuuta 2025: Explorer-konferenssi ja lähtö

Kuka voi hakea?

Tapahtumaan valitaan 60 kokenutta pitkien elokuvien tai korkeatasoisten fiktiosarjojen tuottajaa, jotka:

ovat tuottaneet (kreditoituina) vähintään kaksi pitkää elokuvaa tai TV-draamasarjaa (mukaan lukien vähintään yksi kansainvälinen yhteistuotanto), jotka on julkaistu kaupallisesti elokuvateattereissa, televisiossa tai suoratoistopalveluissa

ovat kotoisin Saksasta, Tanskasta, Norjasta, Ruotsista, Suomesta tai Islannista

ovat kiinnostuneita yhteistuotannoista pohjoismaisten ja saksalaisten kumppaneiden kanss

Hakijoiden joukosta valitaan 30 tuottajaa Saksasta ja 30 Pohjoismaista.

Mitä katetaan?

Hotellimajoitus Hampurissa (3 yötä: 29. syyskuuta – 2. lokakuuta 2025) ja matkakulut.*

Alan akkreditointi Filmfest Hamburgiin

Osallistuminen Nordic NESTin vetämään työpajaan ja masterclassiin

Pääsy Explorer-konferenssiin, joka käsittelee itsenäistä tuottamista lähitulevaisuudessa (2. lokakuuta) ja International Film Distribution Summittiin, joka on itsenäisen jakelun kansainvälinen foorumi (1. lokakuuta)

*Matkakulut katetaan vain pohjoismaisille tuottajille. Hotellimajoitus katetaan vain Hampurin ulkopuolella asuville tuottajille.

Kuinka hakea

Hakulomake

Hakuaika päättyy: 27.08.2025, klo 23:59 (CET)

Valitut tuottajat ilmoitetaan 8. syyskuuta 2025.

Tärkeä huomautus:

Osallistuminen Hampurin avaustapahtumaan ei automaattisesti takaa osallistumista Nordic NEST -ohjelman seuraaviin vaiheisiin. Jokaiselle tulevalle vaiheelle julkaistaan erilliset haut. Rajoitetun kapasiteetin vuoksi osallistumista avaustapahtumaan ei voida taata kaikille hakijoille.

Lisätietoja:

Suomen elokuvasäätiö

Tuotantojohtaja Matti Paunio

matti.paunio@ses.fi

MOIN Film Fund

Nordic NESTin johtaja Paulina Toenne

toenne@moin-filmfoerderung.de

Lisätietoja Nordic NESTistä löytyy osoitteesta: moin-filmfoerderung.de/nordicnest

Tietoa MOIN Film Fundista

Moving Images North (MOIN) Film Fund Hamburg Schleswig-Holsteinista tukee elokuvia, korkealuokkaisia sarjoja ja innovatiivisia audiovisuaalisia formaatteja kaikista genreistä. Vuotuisella noin 21 miljoonan euron budjetilla tarjoamme rahoitusta koko tuotantoprosessin ajan ideasta valkokankaalle. Tavoitteenamme on kehittää paikallisia audiovisuaalisia toimialoja ja toivotamme elokuvantekijät ympäri maailmaa tervetulleiksi kuvaamaan alueellamme Pohjanmeren ja Itämeren välillä.

Tietoa FFA:sta

FFA on Saksan kansallinen elokuvien rahoituslaitos. FFA rahoittaa pitkien elokuvien kaikkia tuotantovaiheita ja jakelua: käsikirjoituskehityksestä tuotantoon ja jakeluun, myyntiin ja videolevitykseen. Lisätukea on saatavilla elokuvateatterien rahoitukseen, Saksan elokuvaperinteen säilyttämiseen, Saksalaisen elokuvan näkyvyyden edistämiseen ulkomailla sekä elokuvakasvatuksen tarjoamiseen. Lisäksi FFA kerää, analysoi ja julkaisee säännöllisesti tärkeimmät markkinatiedot Saksan elokuva-, esitys- ja videoaloilta keskeisenä palveluntarjoajana Saksan elokuvateollisuudelle. FFA tekee yhteistyötä myös muiden eurooppalaisten rahoituslaitosten kanssa tukeakseen rajat ylittävien hankkeiden ja yhteistuotantojen kehittämistä.

Tietoa The Five Nordicsista

The Five Nordics on Pohjoismaisten elokuvainstituuttien välinen yhteistyöorganisaatio. Työskentelemme yhdessä elokuvien promootiossa, elokuvatuotannossa, tiedon jakamisessa ja kestävän audiovisuaalisen teollisuuden kehittämisessä.

Tietoa German Producers Alliancesta

German Producers Alliance on itsenäinen ja johtava saksalainen elokuvan, television ja muiden audiovisuaalisten medioiden tuottajien yhdistys. Yhdistyksellä on noin 375 jäsentä animaation, dokumenttielokuvien, viihteen, television, elokuvan ja mainonnan aloilta, ja se edustaa Saksan tärkeimpiä tuotantoyhtiöitä. Se puolustaa tuottajien etuja kansallisesti ja kansainvälisesti poliitikkojen, jakelijoiden, työmarkkinaosapuolten ja kaikkien keskeisten elokuva- ja kulttuurisektorin tahojen edessä.