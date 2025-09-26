Palkintoja parhaille lyhytelokuville ja pitchauksille
Rakkautta & Anarkiaa -elokuvafestivaali ja sen ammattilaistapahtuma Finnish Film Affair jakoivat palkintoja Helsingissä eilen torstaina. Elokuvasäätiö sponsoroi useaa palkintoa.
Kuva: In My Hand
Kotimaisten lyhytelokuvien R&A Shorts -kilpailussa elokuvasäätiön sponsoroi 1500 euron arvoista Uusi aalto -palkintoa. Vuodesta 2019 jaettu palkinto on tarkoitettu uudelle tekijälupaukselle, jonka lyhytelokuva antaa suuntaa suomalaisen elokuvan valoisalle huomiselle. Tänä vuonna sen voitti Susani Mahaduran ohjaama lyhytfiktio Try Me <3.
Jenny Jokelan ohjaama Dollhouse Elephant palkittiin ensimmäistä kertaa jaetulla AGORA-palkinnolla, joka on Thessalonikin kansainvälisen elokuvajuhlan ja Suomen elokuvasäätiön yhteistyössä jakama. Palkinto vie Jokelan Thessalonikissa järjestettävään AGORA Short Film Lab -työpajaan marraskuun alussa.
Kolmas elokuvasäätiön sponsoroima palkinto kilpailussa on 1500 euron arvoinen Moving People and Images -palkinto. Sen saivat Marja Helander ja Liselotte Wajstedt elokuvastaan In My Hand. Vuodesta 2021 jaettu palkinto myönnetään ohjaajalle, jonka työ huomioi inklusiivisuuden ja monimuotoisuuden.
Kapinalliset naiset hurmasivat Finnish Film Affairissa
Alli Haapasalon pitchaus ohjaamastaan elokuvasta Kerro kaikille (engl. Tell Everyone) vakuutti tuomariston Finnish Film Affairissa. Elokuva palkittiin elokuvasäätiön sponsoroimalla, 3000 euron arvoisella parhaan fiktiohankkeen palkinnolla.
Helsinki-filmin tuottama draamaelokuva sijoittuu 1800-luvun lopulle Seilin saarelle, jonne yhteiskunnan kapeisiin rooleihin sopeutumattomia naisia vietiin pois muiden katseiden alta. Elokuvan ensi-ilta on näillä näkymin syksyllä 2026.
Muut Finnish Film Affairissa jaetut palkinnot ovat:
- Paras pohjoismainen hanke: Pigtown, ohj. Pekka Ollula, tuotanto: Oohlala Pictures, GötaFilm
- Paras dokumenttihanke: Järki ja tunne, ohj. Hanna Nordenswan, tuotanto: Zone2 Pictures
- Paras F-Weird-hanke: Tissit, ohj. Milla Puolakanaho, Juha Ilmari Laine, tuotanto: Animagency
- MIDPOINT-konsultointipalkinto: käsikirjoittaja-ohjaaja Aino Suni ja tuottaja Emilia Haukka hankkeella Rotko
- Connecting Cottbus Producers Exchange: tuottaja Julia Elomäki
- Göteborgin elokuvafestivaalin akkreditointipalkinto: Thundering Smoke, ohj. Khadar Ayderus Ahmed