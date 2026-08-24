Ajankohtaista Pohjoismaiden neuvoston elokuvapalkintoehdokkaat 2026 – Suomesta ehdolle Jossain on valo joka ei sammu

Pohjoismaiden neuvoston elokuvapalkintoehdokkaat 2026 – Suomesta ehdolle Jossain on valo joka ei sammu

24.8.2026

Tänä vuonna palkintoa tavoittelee 21 elokuvantekijää kuudella elokuvalla. Viiden Pohjoismaan lisäksi Färsaaret on nimittänyt ehdokkaan.

Kuva: Jossain on valo joka ei sammu, Tero Ahonen / Made

Vuonna 2002 perustettu ja vuodesta 2005 vuosittain jaettu Pohjoismaiden neuvoston elokuvapalkinto jaetaan voittajaelokuvan ohjaajan, käsikirjoittajan ja tuottajan kesken. Pohjoismaiden, Färsaarten ja Grönlannin kansalliset raadit saivat nimittää yhden ehdokaselokuvan, jonka kansallinen teatteriensi-ilta on ollut 1.7.2025–30.6.2026. Grönlanti ei tänä vuonna nimittänyt elokuvaa.

Palkinto on arvoltaan 300 000 Tanskan kruunua (noin 40 000 euroa) ja se jaetaan tänä vuonna lokakuussa Helsingissä yhdessä muiden Pohjoismaiden neuvoston palkintojen kanssa.

Suomen valintaraatiin kuuluvat toimittaja, kirjailija Kalle Kinnunen, Espoo Cinén toiminnanjohtaja Tytti Rantanen ja raadin puheenjohtaja, elokuvasäätiön viestintäasiantuntija Marjo Pipinen. Voittajan valitsee pohjoismainen raati, jonka jäseniä ovat kansallisten raatien puheenjohtajat.

Vuoden 2026 ehdokkaat:

  • FÄRSAARET: Birita
    Ohjaaja-käsikirjoittaja: Búi Dam
    Tuottajat: Jón Hammer, Durita Sumberg, Mark Steele
  • ISLANTI: The Love That Remains (Ástin sem eftir er)
    Ohjaaja-käsikirjoittaja: Hlynur Pálmason
    Tuottajat: Anton Máni Svansson, Katrin Pors
  • NORJA: Sentimental Value (Affeksjonsverdi)
    Ohjaaja: Joachim Trier
    Käsikirjoittajat: Eskil Vogt, Joachim Trier
    Tuottajat: Maria Ekerhovd, Andrea Berentsen Ottmar
  • RUOTSI: Kevlarsjäl – iskunkestävä sielu (Kevlarsjäl) 
    Ohjaaja: Maria Eriksson-Hecht
    Käsikirjoittaja: Pelle Rådström
    Tuottajat: Ronny Fritsche, Lizette Jonjic
  • SUOMI: Jossain on valo joka ei sammu
    Ohjaaja-käsikirjoittaja: Lauri-Matti Parppei
    Tuottaja: Ilona Tolmunen
  • TANSKA: Beginnings (Begyndelser)
    Ohjaaja: Jeanette Nordahl
    Käsikirjoittajat: Rasmus Birch, Jeanette Nordahl
    Tuottajat: Eva Jakobsen, Katrin Pors, Mikkel Jersin

Nordic Council Film Prize

Lue seuraavaksi

20.8.2026

Punaista lunta ja Orava ensi-illassa Fantastic Festissä

Fantastic Fest järjestetään 21. kerran 17.–24.9.2026 Texasin Austinissa. Kuva: Punaista lunta, Kerttu Hakkarainen / Bufo...
Lue lisää

19.8.2026

Shooting Stars -haku auki näyttelijöille

Elokuvasäätiö on uudistanut Shooting Stars -valintaprosessia. Kuva: Viimeisin suomalainen Shooting Star oli Alina Tomnikov (valkoisessa...
Lue lisää

17.8.2026

Kymmenen suomalaiselokuvaa Nordisk Panoraman kilpasarjoissa

Lisäksi mukana on viisi vähemmistöyhteistuotantoa. Festivaali järjestetään 17.–22.9.2026 Malmössä. Kuva: Ruumiini rakkaus Nordisk Panoraman neljään...
Lue lisää