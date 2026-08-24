Pohjoismaiden neuvoston elokuvapalkintoehdokkaat 2026 – Suomesta ehdolle Jossain on valo joka ei sammu
Tänä vuonna palkintoa tavoittelee 21 elokuvantekijää kuudella elokuvalla. Viiden Pohjoismaan lisäksi Färsaaret on nimittänyt ehdokkaan.
Kuva: Jossain on valo joka ei sammu, Tero Ahonen / Made
Vuonna 2002 perustettu ja vuodesta 2005 vuosittain jaettu Pohjoismaiden neuvoston elokuvapalkinto jaetaan voittajaelokuvan ohjaajan, käsikirjoittajan ja tuottajan kesken. Pohjoismaiden, Färsaarten ja Grönlannin kansalliset raadit saivat nimittää yhden ehdokaselokuvan, jonka kansallinen teatteriensi-ilta on ollut 1.7.2025–30.6.2026. Grönlanti ei tänä vuonna nimittänyt elokuvaa.
Palkinto on arvoltaan 300 000 Tanskan kruunua (noin 40 000 euroa) ja se jaetaan tänä vuonna lokakuussa Helsingissä yhdessä muiden Pohjoismaiden neuvoston palkintojen kanssa.
Suomen valintaraatiin kuuluvat toimittaja, kirjailija Kalle Kinnunen, Espoo Cinén toiminnanjohtaja Tytti Rantanen ja raadin puheenjohtaja, elokuvasäätiön viestintäasiantuntija Marjo Pipinen. Voittajan valitsee pohjoismainen raati, jonka jäseniä ovat kansallisten raatien puheenjohtajat.
Vuoden 2026 ehdokkaat:
- FÄRSAARET: Birita
Ohjaaja-käsikirjoittaja: Búi Dam
Tuottajat: Jón Hammer, Durita Sumberg, Mark Steele
- ISLANTI: The Love That Remains (Ástin sem eftir er)
Ohjaaja-käsikirjoittaja: Hlynur Pálmason
Tuottajat: Anton Máni Svansson, Katrin Pors
- NORJA: Sentimental Value (Affeksjonsverdi)
Ohjaaja: Joachim Trier
Käsikirjoittajat: Eskil Vogt, Joachim Trier
Tuottajat: Maria Ekerhovd, Andrea Berentsen Ottmar
- RUOTSI: Kevlarsjäl – iskunkestävä sielu (Kevlarsjäl)
Ohjaaja: Maria Eriksson-Hecht
Käsikirjoittaja: Pelle Rådström
Tuottajat: Ronny Fritsche, Lizette Jonjic
- SUOMI: Jossain on valo joka ei sammu
Ohjaaja-käsikirjoittaja: Lauri-Matti Parppei
Tuottaja: Ilona Tolmunen
- TANSKA: Beginnings (Begyndelser)
Ohjaaja: Jeanette Nordahl
Käsikirjoittajat: Rasmus Birch, Jeanette Nordahl
Tuottajat: Eva Jakobsen, Katrin Pors, Mikkel Jersin