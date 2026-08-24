Pohjoismaiden neuvoston elokuvapalkintoehdokkaat 2026 – Suomesta ehdolle Jossain on valo joka ei sammu

Tänä vuonna palkintoa tavoittelee 21 elokuvantekijää kuudella elokuvalla. Viiden Pohjoismaan lisäksi Färsaaret on nimittänyt ehdokkaan.

Kuva: Jossain on valo joka ei sammu, Tero Ahonen / Made

Vuonna 2002 perustettu ja vuodesta 2005 vuosittain jaettu Pohjoismaiden neuvoston elokuvapalkinto jaetaan voittajaelokuvan ohjaajan, käsikirjoittajan ja tuottajan kesken. Pohjoismaiden, Färsaarten ja Grönlannin kansalliset raadit saivat nimittää yhden ehdokaselokuvan, jonka kansallinen teatteriensi-ilta on ollut 1.7.2025–30.6.2026. Grönlanti ei tänä vuonna nimittänyt elokuvaa.

Palkinto on arvoltaan 300 000 Tanskan kruunua (noin 40 000 euroa) ja se jaetaan tänä vuonna lokakuussa Helsingissä yhdessä muiden Pohjoismaiden neuvoston palkintojen kanssa.

Suomen valintaraatiin kuuluvat toimittaja, kirjailija Kalle Kinnunen, Espoo Cinén toiminnanjohtaja Tytti Rantanen ja raadin puheenjohtaja, elokuvasäätiön viestintäasiantuntija Marjo Pipinen. Voittajan valitsee pohjoismainen raati, jonka jäseniä ovat kansallisten raatien puheenjohtajat.

Vuoden 2026 ehdokkaat:

FÄRSAARET: Birita

Ohjaaja-käsikirjoittaja: Búi Dam

Tuottajat: Jón Hammer, Durita Sumberg, Mark Steele

Ohjaaja-käsikirjoittaja: Búi Dam Tuottajat: Jón Hammer, Durita Sumberg, Mark Steele ISLANTI: The Love That Remains (Ástin sem eftir er)

Ohjaaja-käsikirjoittaja: Hlynur Pálmason

Tuottajat: Anton Máni Svansson, Katrin Pors

(Ástin sem eftir er) Ohjaaja-käsikirjoittaja: Hlynur Pálmason Tuottajat: Anton Máni Svansson, Katrin Pors NORJA: Sentimental Value (Affeksjonsverdi)

Ohjaaja: Joachim Trier

Käsikirjoittajat: Eskil Vogt, Joachim Trier

Tuottajat: Maria Ekerhovd, Andrea Berentsen Ottmar

(Affeksjonsverdi) Ohjaaja: Joachim Trier Käsikirjoittajat: Eskil Vogt, Joachim Trier Tuottajat: Maria Ekerhovd, Andrea Berentsen Ottmar RUOTSI: Kevlarsjäl – iskunkestävä sielu (Kevlarsjäl)

Ohjaaja: Maria Eriksson-Hecht

Käsikirjoittaja: Pelle Rådström

Tuottajat: Ronny Fritsche, Lizette Jonjic

(Kevlarsjäl) Ohjaaja: Maria Eriksson-Hecht Käsikirjoittaja: Pelle Rådström Tuottajat: Ronny Fritsche, Lizette Jonjic SUOMI: Jossain on valo joka ei sammu

Ohjaaja-käsikirjoittaja: Lauri-Matti Parppei

Tuottaja: Ilona Tolmunen

Ohjaaja-käsikirjoittaja: Lauri-Matti Parppei Tuottaja: Ilona Tolmunen TANSKA: Beginnings (Begyndelser)

Ohjaaja: Jeanette Nordahl

Käsikirjoittajat: Rasmus Birch, Jeanette Nordahl

Tuottajat: Eva Jakobsen, Katrin Pors, Mikkel Jersin

Nordic Council Film Prize