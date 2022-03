Pohjoismainen animaatio esillä Cartoon Movie -tapahtumassa

Tapahtumassa on mukana 57 hanketta, joista yhdeksän tulee Pohjoismaista.

Kuva: My True Imaginary Friend – Mr. Clutterbuck / Monkey Business Pictures

Cartoon Movie, pitkien animaatioelokuvien yhteistuotantofoorumi, järjestetään Ranskan Bordeaux’ssa 8.–10.3.2022. Tänä vuonna tapahtuman fokusalueena on Pohjoismaat, joista paikan päälle lähtee 20 tuottajaa. Hankkeisiin tutustuvat myyntiyhtiöt, levittäjät ja ostajat eri puolilta maailmaa.

Tapahtumassa esitellään laajalti kasvavaa pohjoismaista animaatioteollisuutta, joka saa inspiraatiota alueen vahvasta kertomusperinteestä. Klassikkotarinoiden rinnalle on luotu myös uusia tarinamaailmoja. Pohjoismaiselle animaatiolle leimallista on yhteiskunnalliset teemat ja tasa-arvon sanoma.

Suomalaiset hankkeet Cartoon Moviessa:

In Development:

Niko – Beyond the Northern Lights (Niko ja myrskyporot), tuotantoyhtiöt: Anima Vitae (Suomi), Ulysses (Saksa), A. Film (Tanska), Moetion (Irlanti)

Born Happy, tuotantoyhtiöt: Atom Art (Latvia), Pikkukala (Suomi), Letko (Puola)

In Concept:

My True Imaginary Friend – Mr. Clutterbuck, tuotantoyhtiöt: Monkey Business Pictures, Aurora Pictures (Suomi)

Elokuvasäätiö on tukenut Niko ja myrskyporot -elokuvan sekä Mr. Clutterbuckista tehtävän animaatiosarjan kehittämistä. Niko ja myrskyporot on Anima Vitaen kolmas elokuva Niko-poron tarinamaailmassa. Edelliset elokuvat ilmestyivät 2008 ja 2012.

Mauri Kunnaksen luomiin hahmoihin perustuva My True Imaginary Friend – Mr. Clutterbuck on Cartoon Moviessa konseptivaiheen eli varhaisimman vaiheen pitchaus-kategoriassa. Se on hybridielokuva: osa tarinasta tapahtuu animoidussa 3D-maailmassa Buckholmissa, toinen osa ihmisten maailmassa.

Nordic Spotlight -hanketta tukevat Pohjoismaiden ministerineuvosto, Nordisk kulturfond, Nordisk Film & TV Fond, Finnanimation, Norjan elokuvainstituutti, Islannin elokuvakeskus sekä Suomen ja Norjan suurlähetystöt Ranskassa.

