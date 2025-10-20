Ajankohtaista Haku auki linjatuottajien ja apulaisohjaajien Production Value -koulutukseen

Haku auki linjatuottajien ja apulaisohjaajien Production Value -koulutukseen

20.10.2025

Kahdeksanpäiväinen koulutus järjestetään 9.–17.1.2026 Noordwijkissa Alankomaissa.

Koulutuksen tavoitteena on kehittää aikataulutus- ja budjetointitaitoja. Koulutus keskittyy eurooppalaisiin pitkiin elokuviin sekä sarjoihin.

Koulutukseen valitut, uransa alkuvaiheessa olevat linjatuottajat ja apulaisohjaajat työskentelevät todellisten, kehittämisvaiheessa olevien hankkeiden kanssa. Ohjausta antavat kokeneet eurooppalaiset linjatuottajat ja apulaisohjaajat sekä erikoistehoste- ja jälkituotantoammattilaiset. 

Linjatuottajien ja apulaisohjaajien hakuaika päättyy 10.11.2025. Katso lisätiedot hakemisesta Production Valuen nettisivuilta.

Production Value

Production Value pyrkii kehittämään eurooppalaisella tasolla parhaita työtapoja linjatuottamiseen ja apulaisohjaamiseen sekä vahvistamaan alan ammattilaisten verkostoja. Koulutusta järjestää sveitsiläinen Focal yhteistyössä Suomen elokuvasäätiön, Norjan elokuvainstituutin, Itävällan elokuvainstituutin ja NL Film Fondsin kanssa.

Production Value

