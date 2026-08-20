Ajankohtaista Punaista lunta ja Orava ensi-illassa Fantastic Festissä

Punaista lunta ja Orava ensi-illassa Fantastic Festissä

20.8.2026

Fantastic Fest järjestetään 21. kerran 17.–24.9.2026 Texasin Austinissa.

Kuva: Punaista lunta, Kerttu Hakkarainen / Bufo

Joulukauhukomedia Punaista lunta saa maailmanensi-iltansa Fantastic Festissä. Tieteisdraama Oravalle kyseessä on kansainvälinen ensi-ilta. Fantastic Fest on Yhdysvaltojen suurin genre-elokuvafestivaali, jossa on esitetty aiemmin Suomesta mm. muassa Jalmari Helanderin Sisu 2 ja Rare Exports.

Ilja Rautsin ohjaama ja käsikirjoittama Punaista lunta (kansainväliseltä nimeltä Red Snow) kertoo goottiromantiikkaa kaipaavasta teinitytöstä ja ikuisesti keski-ikäisestä vampyyrista Martista, jotka kohtaavat jouluaattoyönä verisin seurauksin.

Markus Lehmusruusun ohjaama ja käsikirjoittama Orava (The Squirrel) sijoittuu tulevaisuuteen, jossa luonto on vain muisto. Keinotekoisten eläinten suunnittelija Pasi kohtaa maailman viimeisen oravan ja löytää myös sisäisen eläimensä.

Molempien elokuvien taustalla on tuotantoyhtiö Bufo, tuottajina Misha Jaari ja Mark Lwoff. Orava oli kotimaan teatterilevityksessä keväällä ja Punaista lunta tulee Suomessa valkokankaille 20. marraskuuta.

Fantastic Fest

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