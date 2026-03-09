Risto Jarva -palkinto kahdelle Jukka Kärkkäisen elokuvalle

Suomen elokuvasäätiön myöntämä 10 000 euron arvoinen palkinto jaettiin 48. kertaa Tampereen elokuvajuhlilla.

Kuva: Kappale kauneinta Suomea – The Beauty of Errors / Mouka Filmi

Elokuvantekijä Risto Jarvan (1934–1977) muistoksi perustetun Risto Jarva -palkinnon keskeisenä tarkoituksena on löytää suomalaiseen elokuvaan uusia, tuoreita ideoita ja ajatuksia. Tänä vuonna palkinto myönnettiin Jukka Kärkkäiselle lyhyestä dokumenttielokuvasta The Beauty of Automobiles sekä pitkästä dokumenttielokuvasta Kappale kauneinta Suomea – The Beauty of Errors.

Tuomariston lausunto palkituista elokuvista:

”Haluamme kiittää kaikkia tekijöitä, joiden elokuvat esitettiin vuoden 2026 kotimaisessa kilpailussa. Olimme ilahtuneita teosten korkeasta tasosta, joka kertoo siitä, että suomalainen elokuva voi hyvin nyt, ja että sillä on edessään hieno tulevaisuus. Ohjelmistossa toistuivat teemoina luonto ja perhesuhteet eri muodoissaan.

Risto Jarva -palkinto voidaan jakaa kahdelle teokselle ja tekijälle. Tänä vuonna koimme tarpeelliseksi palkita omaperäisyydellään ja persoonallisuudellaan vakuuttaneet elokuvat, joista toinen on lyhyt ja toinen pitkä. Teoksissa kirkastuvat nämä kaksi erilaista mutta yhtä tärkeää tapaa tehdä elokuvaa.

Palkitsemassamme lyhytelokuvassa on täsmälleen oikea mitta ja muoto. Teoksessa tiivistyy arkisen hetken kauneus sen kaikissa sävyissä. Ohjaaja kutsuu katsojan – ja itsensä – päähenkilöidensä kanssa yhteiseen jaettuun maailmaan. Teoksessa pienet eleet ja teot kertovat syvästä välittämisestä. Parhaat lyhytelokuvat yltävät juuri tähän.

Myös palkitsemassamme pitkässä elokuvassa on loistavaa muodon hallintaa. Huumori ja komedia syventävät koskettavan elokuvan sanomaa, jonka pohjavire on vakava. Tekijä on rakentanut poikkeuksellisen luottamussuhteen kuvattaviinsa, jonka ansiosta katsoja pääsee osalliseksi yksityisiin hetkiin ja tilanteisiin, joissa kamera on harvoin läsnä. Ohjaaja on tarkkasilmäisesti poiminut elämän virrasta tilanteita ja kohtauksia, jotka muodostavat ehjän, hallitun kokonaisuuden.”

Tuomaristoon kuuluivat edellisvuonna palkinnon saanut elokuvantekijä Veera Lamminpää, elokuvasäätiön hallituksen varajäsen Satu Kyösola sekä elokuvasäätiön johtaja Lasse Saarinen.

Katso lista kaikista Tampereen elokuvajuhlilla palkituista elokuvista:

Palkitut elokuvat 2026