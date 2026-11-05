Ajankohtaista Säätiösessio keskiviikkona 25.11.2026 – ilmoittautuminen on auennut

Säätiösessio keskiviikkona 25.11.2026 – ilmoittautuminen on auennut

5.11.2026

Elokuvasäätiön osastot kertovat ajankohtaisista asioista.

Elokuvasäätiön Säätiösessio on tuenhakijoille suunnattu tilaisuus, jossa tuotanto-osasto, kansainvälinen osasto sekä Luova Eurooppa MEDIA kertovat ajankohtaisista asioista. Tällä kertaa aiheena on myös Pohjoismainen ympäristöstandardi NES, joka tulee ensi vuonna pakolliseksi tuotantotuen saajille.

Ilmoittaudu ma 23.11. mennessä alla olevalla lomakkeella. Tilaisuudesta tulee myös tallenne katsottavaksi jälkikäteen.

Säätiösessio ke 25.11.2026
Kino K13, Katajanokanlaituri 11A, Helsinki (Saavutettavuus)
Turvallisemman tilan periaatteet

9:30 kahvit aulassa
10:00–12:00 tilaisuus salissa

Huom: Kinon ulko-ovi on lukittu tilaisuuden aikana.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
  • Suomen elokuvasäätiön tietosuojaseloste.

Lue seuraavaksi

14.10.2026

Verkkoluento VOD-palveluista: Reaching Other International Buyers and Audiences Out There

Suomen elokuvasäätiö ja Luova Eurooppa / MEDIA järjestävät 30.10. klo 10.30–11.45 luennon VOD-palveluiden markkinoista, liiketoimintamalleista...
Lue lisää

14.10.2026

Nordic NEST etsii taas käsikirjoittajia Pohjoismaiden ja Saksan yhteiseen kehittelyhankkeeseen

MOIN Film Fund, viisi Pohjoismaata ja Saksan liittovaltion elokuvalautakunta (FFA) etsivät kymmentä kokenutta käsikirjoittajaa Saksasta,...
Lue lisää

19.8.2026

Shooting Stars -haku auki näyttelijöille

Elokuvasäätiö on uudistanut Shooting Stars -valintaprosessia. Kuva: Viimeisin suomalainen Shooting Star oli Alina Tomnikov (valkoisessa...
Lue lisää