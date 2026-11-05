Säätiösessio keskiviikkona 25.11.2026 – ilmoittautuminen on auennut
Elokuvasäätiön osastot kertovat ajankohtaisista asioista.
Elokuvasäätiön Säätiösessio on tuenhakijoille suunnattu tilaisuus, jossa tuotanto-osasto, kansainvälinen osasto sekä Luova Eurooppa MEDIA kertovat ajankohtaisista asioista. Tällä kertaa aiheena on myös Pohjoismainen ympäristöstandardi NES, joka tulee ensi vuonna pakolliseksi tuotantotuen saajille.
Ilmoittaudu ma 23.11. mennessä alla olevalla lomakkeella. Tilaisuudesta tulee myös tallenne katsottavaksi jälkikäteen.
Säätiösessio ke 25.11.2026
Kino K13, Katajanokanlaituri 11A, Helsinki (Saavutettavuus)
Turvallisemman tilan periaatteet
9:30 kahvit aulassa
10:00–12:00 tilaisuus salissa
Huom: Kinon ulko-ovi on lukittu tilaisuuden aikana.