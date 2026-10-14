Nordic NEST etsii taas käsikirjoittajia Pohjoismaiden ja Saksan yhteiseen kehittelyhankkeeseen

MOIN Film Fund, viisi Pohjoismaata ja Saksan liittovaltion elokuvalautakunta (FFA) etsivät kymmentä kokenutta käsikirjoittajaa Saksasta, Tanskasta, Norjasta, Ruotsista, Suomesta ja Islannista Nordic NESTin toiselle vuosikierrokselle.

Tavoitteena on työstää yhdessä elokuva- ja sarjaideoita Saksan Itämeren rannikolla järjestettävässä Nordic NEST Space -työpajassa ja esitellä ne sen jälkeen Göteborgin elokuvajuhlilla osana yhteistä työpajaa. Lupaavimmat hankkeet voivat lopulta saada enintään 80 000 euroa kehittelytukea.

Haku on nyt avoinna 5. marraskuuta 2026 saakka.

Viisipäiväinen Nordic NEST Space järjestetään 11.–15.1.2027 Schleswig-Holsteinin Itämeren rannikolla. Mukaan valitut käsikirjoittajat tapaavat Göteborgin elokuvajuhlilla 2027 (29.1.–7.2.2027) 20 kokenutta tuottajaa Saksasta ja Pohjoismaista 30.1.– 4.2.2027.

Kuka voi hakea?

Hakemuksia otetaan vastaan Saksasta, Tanskasta, Norjasta, Ruotsista, Suomesta ja Islannista tulevilta käsikirjoittajilta, jotka

ovat kirjoittaneet vähintään kaksi kaupallisesti julkaistua pitkää elokuvaa tai sarjaa (jaksoja)

tuovat Nordic NEST Spaceen fiktiivisen pitkän elokuvan tai korkeatasoisen draamasarjan varhaisessa kehitysvaiheessa olevan idean (ei valmista käsikirjoitusta eikä hankkeella saa olla valmista rahoitusta)

etsivät hankkeelleen uutta pohjoismais-saksalaista tuotantokumppania

ovat käytettävissä 11.–15.1.2027 (Nordic NEST Space) ja 30.1.– 4.2.2027 (Göteborgin elokuvajuhlat). Nordic NEST on Göteborgin elokuvajuhlilla keskiössä kahden päivän ajan – tarkat päivämäärät ilmoitetaan pian.

Nordic NEST Spaceen valitaan viisi kirjoittajaa Saksasta ja viisi kirjoittajaa Pohjoismaista.

Mitä Nordic NEST Spacessa tapahtuu?

Työskentelyviikon vetää Le Groupe Ouest, joka on yksi Euroopan innovatiivisimmista käsikirjoitusten kehittämiseen keskittyvistä toimijoista. MOIN Film Fundin kehittämä NEST-ohjelma on jo osoittautunut menestyksekkääksi Saksassa, ja nyt sitä sovelletaan kansainvälisten hankkeiden yhteiskehittelyyn.

Ei mestarikursseja, ei arvostelua eikä odotuksia tietystä lopputuloksesta. Painopiste on uusien näkökulmien tutkimisessa ja osallistujien ideoiden ja tarinoiden parhaiden puolien esiin tuomisessa.

Mitä Göteborgissa tapahtuu?

Göteborgin elokuvajuhlilla 2027 kymmenen kirjoittajaa tapaa 20 valittua tuottajaa Saksasta ja Pohjoismaista ja esittelee NEST Spacessa kehittämänsä hankeideat. Tämän jälkeen järjestetään Le Groupe Ouestin ohjaama työpajamuotoinen kumppaninhakuprosessi.

Huomioithan: Vain tuottajat, jotka osallistuivat Nordic NESTin avajaistilaisuuteen Hampurissa vuonna 2025 tai 2026, voivat hakea tuottajapaikkaa.

Mitä valituille hankkeille tapahtuu?

MOIN Film Fund myöntää automaattisesti enintään 20 000 euroa treatmentin kirjoittamiseen jokaiselle hankeidealle, joka on kumppaninhakuprosessin loppuun mennessä (prosessi alkaa Göteborgissa ja jatkuu noin helmikuun puoliväliin tai loppupuolelle) saattanut yhteen saksalaisen ja pohjoismaisen tuotantoyhtiön.

Maalis–huhtikuussa 2027 toteutettavan treatmentin kirjoitusvaiheen jälkeen kolme projektia tulee saamaan lisäksi enintään 60 000 euroa käsikirjoitustukea hanketta kohden.

Matka päättyy FilmFest Hamburg 2027 -tapahtumaan, jossa kehitellyt hankkeet esitellään kansainvälisille markkinoille.

Mitkä kustannukset korvataan?

Nordic NEST Space: kaikkien osallistujien matkat, majoitus ja ateriat.

Göteborgin elokuvajuhlat: matkakulut ja verkostoitumistilaisuuksiin kuuluvat ateriat. Majoitus korvataan vain niiltä päiviltä, joina Nordic NEST -tapahtumia järjestetään.

Miten haen?

Hae Nordic NEST -hakulomakkeen kautta 5.11.2026 mennessä:

Hakulomake

Ansioluettelon lisäksi pyydämme enintään kolmen minuutin mittaisen ”Tell Me” -videon sekä lisätietoja hankeideastasi. Kaikki hakumateriaalit on toimitettava englanniksi.

Lisätietoja Nordic NESTistä