Verkkoluento VOD-palveluista: Reaching Other International Buyers and Audiences Out There

Suomen elokuvasäätiö ja Luova Eurooppa / MEDIA järjestävät 30.10. klo 10.30–11.45 luennon VOD-palveluiden markkinoista, liiketoimintamalleista ja levitysmahdollisuuksista elokuvatuottajille. Luennoitsijana toimii Wendy Bernfeld.

Suoratoistopalveluiden kenttä kehittyy nopeasti, ja muutokset vaikuttavat yhä enemmän audiovisuaalisten sisältöjen rahoitukseen ja levitykseen.

Luennoitsija Wendy Bernfeld tarjoaa ajankohtaisen katsauksen suoratoistopalveluiden ekosysteemiin sekä käytännön näkökulmia sisältöjen markkinoille saattamiseen ja kansainväliseen levitykseen. Bernfeld on kansainvälinen digitaalisen levityksen ja sisältöstrategioiden asiantuntija sekä konsultointiin erikoistuneen Rights Stuff -yrityksen perustaja ja johtaja.

Bernfeld puhuu otsikolla ”Reaching Other International Buyers and Audiences Out There: Alternative distribution options for indie docs and feature films in the international digital landscape”. Luennolla tarkastellaan VOD-palveluiden toimintaympäristöä, markkinakehitystä sekä erilaisia sisältö- ja levitysmahdollisuuksia. VOD-palveluita tarkastellaan erityisesti fiktio- ja dokumenttielokuvien näkökulmasta.

Luento tarjoaa kokonaiskuvan VOD-markkinoista ja niiden keskeisistä kehityssuunnista. Aiheina ovat muun muassa:

suoratoistomarkkinoiden tärkeimmät trendit ja muutokset

suuret kansainväliset suoratoistopalvelut

alueelliset ja monikansalliset suoratoistoalustat sekä erikoistuneet VOD-palvelut

eri liiketoimintamallit ja julkaisuikkunat (TVOD, SVOD, AVOD, FAST)

sisältöformaatit ja niiden kehitys (esim. alkuperäissisällöt, mikrodraamat ja vertikaalivideot)

Tilaisuuden alussa esitellään lyhyesti myös Luova Eurooppa -ohjelman rahoittamia VOD-palveluita sekä ajankohtaisia MEDIA-hakukierroksia.

Tilaisuus on suunnattu erityisesti tuottajille, jotka haluavat ymmärtää suoratoistomarkkinoiden muutoksia ja niiden vaikutuksia sisältöjen rahoitukseen, levitykseen ja kaupalliseen potentiaaliin.

Verkkoluento on englanniksi, eikä sitä tallenneta. Voit ilmoittautua mukaan tapahtuman alkuun saakka.

Ilmoittautumiseen

Perjantaina 30.10. klo 10.30–11.45

Teams-webinaari

Wendy Bernfeld luennoi VOD-markkinoiden kehityksestä, levitys- ja ansaintamahdollisuuksista sekä suoratoistopalveluiden toimintalogiikasta ja sisältömuodoista.