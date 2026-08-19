Shooting Stars -haku auki näyttelijöille
Elokuvasäätiö on uudistanut Shooting Stars -valintaprosessia.
Kuva: Viimeisin suomalainen Shooting Star oli Alina Tomnikov (valkoisessa asussa) vuonna 2023. European Film Promotion.
European Film Promotionin järjestämä Shooting Stars nostaa eurooppalaisia näyttelijälahjakkuuksia valokeilaan vuosittain Berlinalen elokuvajuhlilla. 10 valittua näyttelijää pääsee verkostoitumaan ohjaajien ja roolittajien kanssa sekä saa mediahuomiota ja koulutusta kansainvälistymiseen.
Kukin European Film Promotionin (EFP) jäsenmaa voi asettaa yhden näyttelijän ehdolle. EFP:n asettama ammattilaisraati valitsee Shooting Stars -ohjelmaan pääsevät 10 näyttelijää.
Tänä vuonna elokuvasäätiö valitsee Suomen ehdokkaan avoimen haun kautta. Valinnan hakemusten perusteella tekee raati, johon kuuluu ohjaaja Zaida Bergroth ja elokuvasäätiöltä kansainvälisen osaston päällikkö Jenni Domingo sekä viestintäasiantuntija Marjo Pipinen.
Valintakriteerit:
- Sinulla on keskeinen rooli pitkässä elokuvassa tai draamasarjassa, jolla on kansainvälistä potentiaalia. Elokuvan tai sarjan ensi-ilta on ollut Berlinalen 2026 jälkeen, tai se on jälkituotannossa ja tulossa ensi-iltaan vuoden 2027 alkupuolella.
- Sinulla on kokemusta näyttelijäntyöstä Suomessa, mutta ei vielä ulkomailla. Olet motivoitunut suuntautumaan kansainväliselle uralle. Ilmaiset itseäsi luontevasti englanniksi.
- Sitoudut olemaan mukana EFP:n tilaisuuksissa 2.–4.2.2027 (verkossa) ja paikan päällä Berliinissä 11.–16.2.2027 (päivämäärät vahvistetaan). Shooting Starsiin valitut näyttelijät tekevät pr- ja some-esiintymisiä, myös ohjelman sponsorien ja yhteistyökumppanien kanssa.
- Olet vähintään 18-vuotias.
Haku
Valintakriteerit täyttävät näyttelijät voivat lähettää CV:n, motivaatiokirjeen, valokuvan ja lyhyen videon (alle 30 sek.) osoitteeseen marjo.pipinen@ses.fi.
Perustele motivaatiokirjeessä kiinnostustasi kansainväliselle uralle ja kuinka Shooting Stars -ohjelma voisi olla siinä avuksi. Kerro roolistasi elokuvassa tai sarjassa, jolla haet ohjelmaan.
Vapaamuotoisella videolla voit kertoa lyhyesti itsestäsi ja näyttelijäkokemuksestasi.
Kaikkien hakumateriaalien tulee olla englanniksi.
Hakuaika päättyy 31.8.2026. Valinnasta ilmoitetaan 4.9.2026 mennessä. Valittavan ehdokkaan tulee toimittaa vaaditut materiaalit (mm. showreel) 17.9.2026 mennessä.
Lisätietoja: kansainvälisen osaston päällikkö Jenni Domingo, jenni.domingo@ses.fi, p. 09 6220 3032
Shooting Stars ja European Film Promotion
European Film Promotion on järjestänyt Shooting Stars -ohjelmaa vuodesta 1998. Suomesta ohjelmaan on valittu vuosien varrella 10 näyttelijää, mm. Jasper Pääkkönen (2006), Laura Birn (2013), Seidi Haarla (2021) ja Alina Tomnikov (2023).
European Film Promotion on 37 eurooppalaisen elokuvainstituutin verkosto, joka promoaa eurooppalaisia elokuvantekijöitä ja elokuvia. Muita EFP:n ohjelmia ovat mm. Producers on the Move (Cannesin elokuvajuhlat) ja Future Frames (Karlovy Varyn elokuvajuhlat).