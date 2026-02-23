Ajankohtaista Seitsemän elokuvasäätiön tukemaa elokuvaa CPH:DOXin kilpasarjoissa

Seitsemän elokuvasäätiön tukemaa elokuvaa CPH:DOXin kilpasarjoissa

23.2.2026

Kööpenhaminalaisfestivaalin ohjelmistossa on kolme suomalaiselokuvaa ja neljä vähemmistöyhteistuotantoa.

Kuva: The Secret Reading Club of Kabul / Yellow Film & TV

Tanskalainen CPH:DOX on kasvanut yhdeksi Euroopan merkittävistä dokumenttielokuvatapahtumista. Tänä vuonna festivaali järjestetään 11.–22.3.2026.

Pohjoismaisessa NORDIC:DOX-kilpasarjassa on maailmanensi-illassa Shakiba Adilin ja Elina Hirvosen The Secret Reading Club of Kabul. Elokuvassa Talibanin hallitsemassa Kabulissa nuoret naiset kokoontuvat salaiseen lukupiiriin lukemaan Anne Frankin päiväkirjaa. Sen inspiroimina he alkavat dokumentoida omaa elämäänsä. Yellow Film & TV:n tuottama elokuva pohjautuu naisten salaa kuvaamaan ja kirjoittamaan materiaaliin.

Pohjoinen intohimo -julistekuva

NORDIC:DOXissa kansainvälisen avauksen saa myös Markku Heikkisen Pohjoinen intohimo. Zone2 Picturesin tuottamassa elokuvassa biseksuaalisuutensa kohdannut viisikymppinen perunanviljelijä Petri opettelee olemaan uskollinen itselleen ja totuudellinen puolisolleen. Elokuva nähdään myös Tampereen elokuvajuhlilla maaliskuun alussa, ja se saa kotimaisen teatterilevityksen 10.4.2026 alkaen.

Panu Suurosen ohjaama Korvia huumaava hiljaisuus valittiin F:ACT-kilpasarjaan, joka keskittyy tutkivaa journalismia ja elokuvaa yhdistäviin teoksiin. Mediawan Finlandin tuottamassa elokuvassa seurataan kahden kulttuurin välissä eläviä suomenvenäläisiä. Elokuvan ensi-ilta oli viime kuun vaihteessa DocPoint-festivaalilla.

Elokuvasäätiön tukemat tuotannot CPH:DOXin kilpasarjoissa:

NORDIC:DOX

  • Pohjoinen intohimo (Arctic Circle of Lust), ohj. Markku Heikkinen, tuotanto: Zone2 Pictures
  • The Secret Reading Club of Kabul, ohj. Shakiba Adil, Elina Hirvonen, tuotanto: Yellow Film & TV
  • Almost Forever, ohj. Lia Hietala, Hannah Reinikainen, suomalainen yhteistuottaja: napafilms / Ruotsi, Suomi
  • Amongst the Birds, ohj. Mika Kaurismäki, Ragnar Axelsson, Ingvar Þórðarson, suomalainen yhteistuottaja: Solar Films / Islanti, Suomi
  • Homesick, ohj. Taekyung Tanja In Wol Sørensen, suomalainen yhteistuottaja: Euphoria Film / Tanska, Etelä-Korea, Suomi
  • Let Our Mountains Live, ohj. Håvard Bustnes, suomalainen yhteistuottaja: Home River Media / Norja, Suomi / Myös sarjassa HUMAN:RIGHTS

F:ACT

  • Korvia huumaava hiljaisuus (In Full Agreement), ohj. Panu Suuronen, tuotanto: Mediawan Finland

CPH:DOX

Lue seuraavaksi

28.1.2026

Eniten Jussi-ehdokkuuksia elokuvalle Jossain on valo joka ei sammu

Vuoden 2025 Jussi-ehdokkaat on valittu. Kuva: Jaakko Meyn / Filmiaura Jussi-ehdokkaat vuoden 2025 elokuvateatterielokuvista on...
Lue lisää

26.1.2026

Veera Lamminpään Mereneläviä ja Outolinnut esillä Clermont-Ferrandissa

Joulukuussa tuotantotukea saanut Outolinnut pääsi ainoana pohjoismaisena hankkeena yhteistuotantofoorumi Euro Connectioniin. Kuva: Mereneläviä Lyhytelokuvavuoden eurooppalainen...
Lue lisää

20.1.2026

Hanna Bergholmin Yön lapsi Berlinalen pääkilpasarjaan

Panorama-sarjassa on mukana vähemmistöyhteistuotanto Árru ja Forum Expanded -näyttelyssä mediataideinstallaatio Industries of Denial, Stage 10:...
Lue lisää