Seitsemän elokuvasäätiön tukemaa elokuvaa CPH:DOXin kilpasarjoissa

Kööpenhaminalaisfestivaalin ohjelmistossa on kolme suomalaiselokuvaa ja neljä vähemmistöyhteistuotantoa.

Kuva: The Secret Reading Club of Kabul / Yellow Film & TV

Tanskalainen CPH:DOX on kasvanut yhdeksi Euroopan merkittävistä dokumenttielokuvatapahtumista. Tänä vuonna festivaali järjestetään 11.–22.3.2026.

Pohjoismaisessa NORDIC:DOX-kilpasarjassa on maailmanensi-illassa Shakiba Adilin ja Elina Hirvosen The Secret Reading Club of Kabul. Elokuvassa Talibanin hallitsemassa Kabulissa nuoret naiset kokoontuvat salaiseen lukupiiriin lukemaan Anne Frankin päiväkirjaa. Sen inspiroimina he alkavat dokumentoida omaa elämäänsä. Yellow Film & TV:n tuottama elokuva pohjautuu naisten salaa kuvaamaan ja kirjoittamaan materiaaliin.

NORDIC:DOXissa kansainvälisen avauksen saa myös Markku Heikkisen Pohjoinen intohimo. Zone2 Picturesin tuottamassa elokuvassa biseksuaalisuutensa kohdannut viisikymppinen perunanviljelijä Petri opettelee olemaan uskollinen itselleen ja totuudellinen puolisolleen. Elokuva nähdään myös Tampereen elokuvajuhlilla maaliskuun alussa, ja se saa kotimaisen teatterilevityksen 10.4.2026 alkaen.

Panu Suurosen ohjaama Korvia huumaava hiljaisuus valittiin F:ACT-kilpasarjaan, joka keskittyy tutkivaa journalismia ja elokuvaa yhdistäviin teoksiin. Mediawan Finlandin tuottamassa elokuvassa seurataan kahden kulttuurin välissä eläviä suomenvenäläisiä. Elokuvan ensi-ilta oli viime kuun vaihteessa DocPoint-festivaalilla.

Elokuvasäätiön tukemat tuotannot CPH:DOXin kilpasarjoissa:

NORDIC:DOX

Pohjoinen intohimo (Arctic Circle of Lust), ohj. Markku Heikkinen, tuotanto: Zone2 Pictures

The Secret Reading Club of Kabul, ohj. Shakiba Adil, Elina Hirvonen, tuotanto: Yellow Film & TV

Almost Forever, ohj. Lia Hietala, Hannah Reinikainen, suomalainen yhteistuottaja: napafilms / Ruotsi, Suomi

Amongst the Birds, ohj. Mika Kaurismäki, Ragnar Axelsson, Ingvar Þórðarson, suomalainen yhteistuottaja: Solar Films / Islanti, Suomi

Homesick, ohj. Taekyung Tanja In Wol Sørensen, suomalainen yhteistuottaja: Euphoria Film / Tanska, Etelä-Korea, Suomi

Let Our Mountains Live, ohj. Håvard Bustnes, suomalainen yhteistuottaja: Home River Media / Norja, Suomi / Myös sarjassa HUMAN:RIGHTS

F:ACT

Korvia huumaava hiljaisuus (In Full Agreement), ohj. Panu Suuronen, tuotanto: Mediawan Finland

