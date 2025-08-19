Seitsemän suomalaiselokuvaa Nordisk Panoraman kilpasarjoissa
Pohjoismaisen lyhyt- ja dokumenttielokuvan näytöspaikka järjestetään 18.–23.9.2025 Malmössa.
Kuva: Rajalla / Koko Production
Nordisk Panoramassa on neljä kilpasarjaa: pitkien dokumenttielokuvien ja lyhytelokuvien lisäksi palkitaan lastenelokuvia Young Nordic -sarjassa sekä nousevia tekijöitä New Nordic Voice -sarjassa. Festivaali palkitsee myös vuosittain pohjoismaisen dokumenttielokuvan tuottajan. Forum-ammattilaistapahtumassa pitchataan sekä pitkiä dokumenttielokuvia että lyhytelokuvia.
Elina Hyvärisen dokumenttielokuva Rajalla saa kansainvälisen ensi-iltansa New Nordic Voice -kilpailussa. Parikkalaan sijoittuvassa elokuvassa seurataan, kuinka Venäjän hyökkäyssota vaikuttaa itärajalla sijaitsevan kunnan elämään ja asukkaisiin. Elokuvan on tuottanut Mina Laamo Koko Productionille, ja sen teatteriensi-ilta Suomessa oli maaliskuussa.
Viisi kilpasarjojen elokuvista on Suomen elokuvasäätiön tukemia: The Helsinki Effect, Shadowland, IURIMA – taru kolmesta kalastajasta, Rajalla ja Feet Up.
Pitkän dokumenttielokuvan kilpailu
- The Helsinki Effect, ohjaus Arthur Franck, tuotanto: Polygraf
- Shadowland, ohjaus Otso Tiainen, tuotanto: Bufo
Lyhytelokuvien kilpailu
- En kai huonoon aikaan soittele, ohjaus Martta Tuomaala, tuotanto: Kenno Films
- IURIMA – taru kolmesta kalastajasta, ohjaus PV Lehtinen, tuotanto: CineParadiso
New Nordic Voice -kilpailu
- Rajalla, ohjaus Elina Hyvärinen, tuotanto: Koko Production
- Palkkapäivä, ohjaus Päivi Hirsiaho
Young Nordic -kilpailu
- Feet Up, ohjaus Olli Salonen, tuotanto: Empire Pictures
Pohjoismaisen dokumenttielokuvatuottajan palkinto
- Pasi Hakkio, Wacky Tie Films
Forum Pitch
- Creaturama – Epic of the Animals, ohjaus Juha Suonpää, tuotanto: Swamphead
- Crossing the River, ohjaus Virpi Suutari, tuotanto: Euphoria Film
- Myllylä, ohjaus Sean Ricks & Jussi Sandhu, tuotanto: Wacky Tie Films
- The Runaway Brain, ohjaus Sanna Liinamaa, tuotanto: Kajo Productions
The Nordic Short Film Pitch
- Kierrätyskuningas, ohjaus Antti Haase, tuotanto: Illume
- Tissit, ohjaus Milla Puolakanaho & Juha Ilmari Laine, tuotanto: Animation Agency Finland