Seitsemän suomalaiselokuvaa Nordisk Panoraman kilpasarjoissa

19.8.2025

Pohjoismaisen lyhyt- ja dokumenttielokuvan näytöspaikka järjestetään 18.–23.9.2025 Malmössa.

Kuva: Rajalla / Koko Production

Nordisk Panoramassa on neljä kilpasarjaa: pitkien dokumenttielokuvien ja lyhytelokuvien lisäksi palkitaan lastenelokuvia Young Nordic -sarjassa sekä nousevia tekijöitä New Nordic Voice -sarjassa. Festivaali palkitsee myös vuosittain pohjoismaisen dokumenttielokuvan tuottajan. Forum-ammattilaistapahtumassa pitchataan sekä pitkiä dokumenttielokuvia että lyhytelokuvia.

Elina Hyvärisen dokumenttielokuva Rajalla saa kansainvälisen ensi-iltansa New Nordic Voice -kilpailussa. Parikkalaan sijoittuvassa elokuvassa seurataan, kuinka Venäjän hyökkäyssota vaikuttaa itärajalla sijaitsevan kunnan elämään ja asukkaisiin. Elokuvan on tuottanut Mina Laamo Koko Productionille, ja sen teatteriensi-ilta Suomessa oli maaliskuussa.

Viisi kilpasarjojen elokuvista on Suomen elokuvasäätiön tukemia: The Helsinki Effect, Shadowland, IURIMA – taru kolmesta kalastajasta, Rajalla ja Feet Up.

Pitkän dokumenttielokuvan kilpailu

  • The Helsinki Effect, ohjaus Arthur Franck, tuotanto: Polygraf
  • Shadowland, ohjaus Otso Tiainen, tuotanto: Bufo

Lyhytelokuvien kilpailu

  • En kai huonoon aikaan soittele, ohjaus Martta Tuomaala, tuotanto: Kenno Films
  • IURIMA – taru kolmesta kalastajasta, ohjaus PV Lehtinen, tuotanto: CineParadiso

New Nordic Voice -kilpailu

  • Rajalla, ohjaus Elina Hyvärinen, tuotanto: Koko Production
  • Palkkapäivä, ohjaus Päivi Hirsiaho

Young Nordic -kilpailu

  • Feet Up, ohjaus Olli Salonen, tuotanto: Empire Pictures

Pohjoismaisen dokumenttielokuvatuottajan palkinto

  • Pasi Hakkio, Wacky Tie Films

Forum Pitch

  • Creaturama – Epic of the Animals, ohjaus Juha Suonpää, tuotanto: Swamphead
  • Crossing the River, ohjaus Virpi Suutari, tuotanto: Euphoria Film
  • Myllylä, ohjaus Sean Ricks & Jussi Sandhu, tuotanto: Wacky Tie Films
  • The Runaway Brain, ohjaus Sanna Liinamaa, tuotanto: Kajo Productions

Katso myös WIP- ja Observer+-hankkeet

The Nordic Short Film Pitch

  • Kierrätyskuningas, ohjaus Antti Haase, tuotanto: Illume
  • Tissit, ohjaus Milla Puolakanaho & Juha Ilmari Laine, tuotanto: Animation Agency Finland

Nordisk Panorama

