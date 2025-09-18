Sisu 2:n kansainvälinen ensi-ilta Fantastic Festissä ja Sitgesissä
Elokuvan kansainvälinen nimi on Sisu: Road to Revenge.
Jalmari Helanderin käsikirjoittama ja ohjaama Sisu 2 saa kansainvälisen lanseerauksen merkittävillä genre-elokuvaan erikoistuneilla festivaaleilla Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa.
Vuonna 2022 ilmestynyt Sisu seurasi päähenkilö Aatamin veristä taistelua natseja vastaan Suomen Lapissa, ja nyt jatko-osassa vastassa ovat neuvostojoukot.
Sisu 2:n maailmanensi-ilta on Fantastic Festissä, joka järjestetään Teksasin Austinissa 18.–25.9.2025.
Espanjan Sitgesissä järjestetään festivaali jo 58. kertaa lokakuun loppupuolella. Edellinen Sisu-elokuva voitti Sitgesin pääpalkinnon vuonna 2022. Sisu 2 on mukana Sitges Collection -nimisessä sarjassa.
Suomessa Sisu 2 tulee elokuvateattereihin 22. lokakuuta.