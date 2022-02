Sokea mies Pohjois-Amerikan ensi-illassa SXSW-festivaalilla

Viime vuonna Venetsian yleisöäänestyksen voittanut Sokea mies joka ei halunnut nähdä Titanicia on valittu teksasilaisen SXSW-festivaalin ohjelmistoon.

Kuva: Petteri Poikolainen elokuvan kuvauksissa / kuvaaja Niina Virtanen

Teemu Nikin ohjaama ja käsikirjoittama draama esitetään Visions-sarjassa, joka on suunnattu rohkeille, riskejä ottaville elokuvantekijöille ja erityisesti dokumentaarin ja fiktion rajoja rikkoville teoksille.

Petteri Poikolaisen tähdittämää elokuvaa kuvataan festivaalin tiedotteessa epätyypilliseksi action-trilleriksi miehen matkasta helvetin läpi rakkaansa luokse. Elokuvan Suomen-ensi-ilta oli viime syyskuussa. Elokuvan on tuottanut Jani Pösö It’s Alive Filmsille ja kansainvälistä myyntiä hoitaa italialainen Intramovies.

Viime vuosina SXSW-festivaalilla, joka aiemmin tunnettiin nimellä South by Southwest, on esitetty Suomesta Hannaleena Haurun ohjaama Fucking with Nobody (2021) ja Miia Tervon Aurora (2019). Festivaali järjestetään 11.–19.3.2022.

SXSW Film Festival