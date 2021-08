Suomen elokuvasäätiö, Audiovisual Producers Finland APFI ja Suomen Näyttelijäliitto julkaisivat ohjeet läheisyyskoreografin kanssa työskentelyyn

Läheisyyskoreografin käyttö elokuva- ja tv-tuotantojen intiimikohtauksissa on yleistymässä myös Suomessa.

Läheisyyskoreografi toimii tuotannon ja näyttelijöiden apuna kohtauksissa, jotka sisältävät mm. alastomuutta, simuloitua seksiä, muita arkoja aiheita tai läheisyyttä vaativaa toimintaa. Stunt-koordinaattorin tapaan läheisyyskoreografi auttaa ohjaajaa kohtausten dramaturgian luomisessa ja huolehtii näyttelijöiden turvallisuudesta ja hyvinvoinnista.

Tänään julkaistun ohjeistuksen tarkoituksena on selkeyttää läheisyyskoreografin toimenkuvaa, vastuualueita sekä toimintaan vaadittavaa pätevyyttä. Ohjeessa käydään läpi koko tuotantoprosessi kuvausten valmistelusta jälkituotantoon ja markkinointiin. Ohjeistuksen on toimittanut läheisyyskoreografi Pia Rickman ja se on saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Ohjeistus täydentää Suomen elokuvasäätiön viime syksynä julkaisemaa, näyttelijä Saara Kotkaniemen toimittamaa opasta ”Ohjeistus intiimikohtausten tekemiseen kameratyöskentelyssä”, joka käsitteli samaa aihetta näyttelijöiden, ohjaajien ja tuottajien vastuiden ja velvollisuuksien näkökulmasta.

Ohjeistuksen voi ladata elokuvasäätiön Vastuullisuus-sivulta ja alla olevista linkeistä:

Läheisyyskoreografin kanssa työskentely (pdf)

Att jobba med intimitetskoordinatorer (pdf)

Working with an Intimacy Coordinator (pdf)

