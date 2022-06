Suomen elokuvasäätiön Elokuvavuosi 2021 -tilastojulkaisu on saatavilla

Elokuvavuosi-julkaisu kokoaa viime vuoden tärkeimmät elokuvatilastot elokuvasäätiön tukitoiminnasta, elokuvien tuotannosta, levityksestä ja esityksestä sekä sukupuolten tasa-arvosta.

Tämän vuoden tilastojulkaisussa on laaja katsaus Suomen maakunta- ja paikkakuntakohtaisiin katsojalukutilastoihin. Se sisältää mm. kartan, johon on merkitty kuntakohtaisesti levityksessä olevia elokuvia esittävät elokuvateatterit. Tämän lisäksi tietoa on maakuntakohtaisesti katsojaosuuksista ja kotimaisuusasteista sekä anekdootteja poikkeuksellisista paikallisista menestyksistä.

Elokuvasäätiö jakoi vuonna 2021 tukia yli 36,2 miljoonaa euroa, joista yli kolmannes (12,5 M €) meni pandemia-ajan lisätukiin. Uutena tukimuotona lanseerattiin kohdennettu hanketuki kotimaisten elokuvien kansainväliseen levitykseen.

Vuosi sisälsi monia raskaita kokoontumisrajoituksia, jotka kohdistuivat vahvasti myös elokuvateattereihin. Kokonaiskatsojamäärä 3,4 miljoonaa katsojaa jäi tilastoidun historian kaikkien aikojen alhaisimmaksi. Syyskuun lopussa ensi-iltansa saanut 007 No Time to Die onnistui kuitenkin nousemaan kaikkien aikojen tuottoisimmaksi ulkomaiseksi elokuvaksi Suomessa. Elokuva keräsi yli 18 % vuoden kokonaiskatsojamäärästä, mikä näkyi vahvasti Ison-Britannian ja Euroopan poikkeuksellisen korkeana katsojaosuutena.

Sukupuolten tasa-arvo -sivuilla nähdään, että säätiön myöntämät tuet jakautuivat vuonna 2021 sekä käsikirjoitusapurahojen että tuotantotukien osalta hyvin tasaisesti nais- ja miestekijöiden välillä. Ensi-iltaan tuli kuitenkin huomattavasti enemmän miesten ohjaamia elokuvia.

Televisiolevitys-sivulta löytyvät jokavuotiset suosikit, kun jälleen kerran vuoden katsotuimpien tv:ssä esitettyjen elokuvien joukossa ovat Edvin Laineen Tuntematon sotilas ja joukko James Bond -elokuvia.

Lataa Elokuvavuosi 2021 (pdf)

Kaikki Elokuvavuosi-julkaisut

Päivittyvä tietokanta katsojaluvuista

Avoin data