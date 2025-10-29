Suomi vieraana Thessalonikin festivaalilla
Kreikkalaisfestivaali järjestetään 30.10.–9.11.2025.
Kuva: Jossain on valo joka ei sammu / Tero Ahonen, Elokuvatuotantoyhtiö Made
Suomi on tänä vuonna Thessalonikin kansainvälisen elokuvafestivaalin ammattilaistapahtuman vierasmaa. TIFF Agora -tapahtumassa järjestetään muun muassa tuottajille suunnattu tilaisuus, jossa elokuvasäätiön kansainvälisen osaston päällikkö Jaana Puskala sekä tuottaja Petri Kemppinen kertovat yhteistuotantomahdollisuuksista Suomen kanssa.
Crossroads-yhteistuotantofoorumissa esillä on Tonislav Hristovin ja Making Moviesin hanke Quiet Lake, joka on Suomen, Bulgarian ja Ruotsin välinen yhteistuotanto. The Agora Short Film Labissa mukana on Jenny Jokela, jonka lyhytanimaatio Dollhouse Elephant on ollut tämän vuoden festivaalihittejä.
Tuottaja Aleksi Hyvärinen on mukana paneelissa, jossa keskustellaan teknologian muutoksista ja niiden tuomista mahdollisuuksista elokuva-alalla. Tapahtumaan lähtee myös suomalaistuottajien delegaatio.
Suomen elokuvasäätiön lisäksi TIFF Agora -yhteistyössä ovat mukana Suomen suurlähetystö ja Rakkautta & Anarkiaa – Helsinki International Film Festival.
Festivaalin ohjelmistossa pääkilpasarjassa on mukana Lauri-Matti Parppein esikoispitkä Jossain on valo joka ei sammu. Teemu Nikin uusi sarja Tupa 13 (engl. Dorm no. 13) esitetään kokonaisuudessaan Series Special Screenings -kokonaisuudessa.