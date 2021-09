Syksyn festivaaliuutisia: Busan, Fantastic Fest, Tallinna, Lontoo, Toronto ja Venetsia

Syys on jo tuonut mukanaan kellastuvat lehdet, kirpeät aamut ja lukuisat hienot elokuvafestivaalit. Suomalainen elokuva on yhä jatkanut voittoisaa kulkuaan pitkin maailmaa. Vaikka syksy on vasta aluillaan, on iloisia festivaaliuutisia ehtinyt kertyä ja useampi.

Hytti nro 6 ja Sokea mies joka ei halunnut nähdä Titanicia Aasian suurimmille elokuvafestivaaleille

Jo maailmanlaajuista suosiota niittäneet elokuvat nähdään myös Etelä-Koreassa Busanin kansainvälisillä elokuvafestivaaleilla, jotka järjestetään 6.–15.10. Aasian suurimmille elokuvafestivaaleille suuntaavat niin Juho Kuosmasen Hytti nro 6 kuin Teemu Nikin Sokea mies joka ei halunnut nähdä Titanicia. Lukuisiin elokuvateattereihin levittäytyvä festivaali kerää Busaniin kymmeniä tuhansia katsojia. Heinäkuisen Cannesin menestyksensä jälkeen Hytti nro 6 on ehtinyt jo kiertää lukuisilla festivaaleilla. Suomen ensi-iltansa se sai elokuussa Espoo Ciné -elokuvafestivaalin avajaiselokuvana ja elokuvateattereihin se saapuu 29.10.

Suomalaiset lyhärit Austinin Fantastic Fest -festivaaleille

Ilja Rautsin Night of the Living Dicks ja Teemu Fossin Odotusaika (Expectancy) nähdään kumpikin Yhdysvaltain Austinissa Fantastic Fest -elokuvafestivaaleilla. Kyseessä on erityisesti kauhuun, sci-fiin, fantasiaan ja toimintaan keskittyvä genrefestivaali. Kumpikin suomalainen lyhytelokuva rakentaa kauhun elementtejä arkisista lähtökohdista. Rautsin Night of the Living Dicks saa alkunsa dick pickeihin kyllästyvästä naisesta ja Fossin elokuvassa itkuhälytin alkaa kylvää kauhua.

Menestyselokuvia ja laajennetun todellisuuden kokemuksia Lontoossa

Lontoon elokuvafestivaaleilla voi tänä vuonna nähdä pitkien elokuvien ja dokumentin lisäksi myös kaksi digitaalista taideteosta, jotka laajentavat fyysistä todellisuutta. Lontoossa nähdään niin ikään Juho Kuosmasen Hytti nro 6, Khadar Ayderus Ahmedin Guled & Nasra sekä Rahul Jainin dokumentti Invisible Demons – Tuhon merkit. Taiteiden välisiä rajoja ylittävässä Expanded-kategoriassa nähdään Hanna Haaslahden Captured ja Felicia Honkasalon, Akuliina Niemen, Masi Tiitan Atomic / Ghost in the Atom (Atomin haamu). Suomen elokuvasäätiön tukema Captured sieppaa katsojan kasvoineen mukaan tutkimaan laumakäyttäytymistä, toimijuutta ja vallankäyttöä. Atomic / Ghost in the Atom puolestaan kuljettaa katsojan VR-teknologian avulla ”maailman pisimpiin hautajaisiin” ydinjätteen loppusijoituspaikka Onkaloon, Olkiluotoon.

Lontoon suurin elokuvafestivaali BFI London Film Festival järjestetään 6–15.10.

Tallinnan pimeät yöt ja Odotus

Tallinnan pimeiden öiden elokuvafestivaali PÖFF (Pimedate Ööde Filmifestival) on nyt julkistanut Official Selection -pääkilpailusarjastaan kuusi elokuvaa, joista yksi on Aku Louhimiehen Odotus (The Wait). Odotus on psykologinen draama ystävyydestä, intohimosta ja odotuksista. Elokuva on nykyaikainen versio Juhani Ahon klassikkoromaanista Papin rouva (1893). Elokuva saa festivaaleilla maailmanensi-iltansa. Official Selection -sarjaan kuuluu yhteensä 20 elokuvaa, joista loput julkistetaan 21.10.

Kaikkien aikojen 25. Tallinnan pimeiden öiden elokuvafestivaali järjestetään 12.–28.11.

Toronton ja Venetsian menestys

Elokuvasäätiön tukemat suomalaiselokuvat ovat myös saaneet tunnustusta kansainvälisillä elokuvafestivaaleilla. Khadar Ayderus Ahmedin esikoispitkä Guled & Nasra palkittiin Toronton kansainvälisillä elokuvajuhlilla Amplify Voices -palkinnolla. Kyseinen palkinto on tunnustus elokuvataiteen monimuotoisuuden edistämiselle. Teemu Nikin Sokea mies joka ei halunnut nähdä Titanicia voitti puolestaan Venetsian elokuvajuhlilla Orizzonti Extra -kilpasarjan yleisöäänestyksen. Normeja rikkova rakkaustarina sai Suomen ensi-iltansa 10.9. Kumpikin elokuva on myös osa paraikaa käynnissä olevan Rakkautta & Anarkiaa -festivaalin ohjelmistoa.