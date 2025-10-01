Ajankohtaista Syyskuun 2025 katsotuimmat elokuvat

Syyskuun 2025 katsotuimmat elokuvat

1.10.2025

Syyskuu tarjosi runsaasti uusia kotimaisia ensi-iltoja. Jättihitit jäivät kuitenkin puuttumaan.

Kuva: John Websterin ohjaama dokumenttielokuva Palava maa oli yksi syyskuun kotimaisista ensi-illoista.

Syyskuun 12. päivä ensi-iltaan tullut Downton Abbey -saagan päättävä Downton Abbey: Viimeinen näytös nousi kuukauden selvästi katsotuimmaksi elokuvaksi. Elokuva on ehtinyt kerätä vajaan kolmen viikon aikana 91 003 katsojaa ja jatkaa yhä tämän hetken katsotuimpana.

Kuukauden kakkoseksi ylsi toinen pitkän saagan päättävä teos Kirottu 4: Viimeiset riitit 49 467 katsojalla. Saagaan kuuluu laskentatavasta riippuen joko yksitoista tai kymmenen elokuvaa.

Maininnan arvoinen on myös neljännelle sijalle yltänyt yli 2,5-tuntinen synkkä japanilaisanimaatio Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle. Sarja koostuu lukuisista manga-albumeista, anime-sarjasta, jossa on tähän mennessä ilmestynyt neljä kautta sekä lukuisista elokuvista, joista Suomen elokuvateatterilevityksessä on toistaiseksi nähty neljä.

Kotimaisia elokuvia tuli pitkän tauon jälkeen ensi-iltaan peräti seitsemän, joissa Suomi on elokuvan ainoa tai päätuottajamaa sekä yksi vähemmistöyhteistuotanto. Näistä kolme ylsi kuukauden kuuden kärkeen: Täydelliset vieraat oli kolmas, Elämä on juhla viides ja Fleak: kekseliäs ystäväni kuudes. Lisäksi Top 20:een mahtuivat Jossain on valo joka ei sammu (17.) ja muutamissa ennakkonäytöksissä ollut lokakuussa ensi-iltansa saava Ella ja kaverit: Operaatio Saukko (20.).

Syyskuun muut kotimaiset ensi-illat olivat dokumenttielokuva Palava maa, avantgardistinen seikkailuelokuva E, musiikkielokuva Tunne Turvassa – Harjoituksia kehomieliyhteyden vahvistamiseksi sekä vähemmistöyhteistuotanto poliittinen trilleri Eagles of the Republic. Niiden katsojaluvut voi tarkistaa vuosilistalta tai kaikkien aikojen katsojalistalta.

Suuresta määrästä ja joidenkin elokuvien hyvistä sijoituksista huolimatta, kotimaisten elokuvien katsojaluvut olivat kaikkinensa hyvin maltilliset. Yhteensä kotimaisia elokuvia käytiin katsomassa syyskuussa vain 94 232 kertaa. Kolmen edellisen vuoden vastaava keskiarvo oli 216 000 eli lähes 2,3-kertainen. Samaa tasoa oli myös vuosien 2015–2019 keskiarvo (219 000 katsojaa). Koronavuonna 2021 käytiin tosin juuri päättynyttä syyskuuta vähemmän elokuvissa. Sitä edellinen kerta onkin sitten 19 vuoden takaa vuodelta 2006.

Kun ulkomaisetkin elokuvat lasketaan mukaan, kuukauden kokonaiskatsojaluku oli 395 295. Tämän alle ei ole tilastoidun historian aikana jääty kertaakaan koronavuotta 2020 lukuun ottamatta. Kotimaisuusaste oli syyskuussa 23,8 %.

Kaksi elokuvaa dominoi kuukausilistaa ja ne myös keräsivät lähes kaikki päivän katsotuimman elokuvan tittelit. Kirottu 4: Viimeiset riitit tuli ensi-iltaan kuun ensimmäisenä viikonloppuna ja oli kahdeksana päivänä katsotuin. Sen jälkeen listaa hallitsi Downton Abbey, jolle ykköspäiviä kertyi 18. Yhteen päivän ylsivät Täydelliset vieraat, The Roses, Elämä on juhla ja One Battle After Another.

 

  Elokuva Katsojat syyskuussa Kokonaiskatsojaluku Ensi-ilta Ohjaaja Tuotantomaa Levittäjä
1 Downton Abbey: Viimeinen näytös 91 003 91 003 12.9.2025 Simon Curtis GB / US Finnkino FI
2 Kirottu 4: Viimeiset riitit 49 467 49 467 5.9.2025 Michael Chaves GB / US WB FI
3 Täydelliset vieraat 28 985 28 985 19.9.2025 Rike Jokela FI Nordisk FI
4 Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle 25 276 25 276 12.9.2025 Haruo Sotozaki, Hikaru Kondô JP / US SF FI
5 Elämä on juhla 22 346 22 580 3.9.2025 Ulla Heikkilä FI SF FI
6 Fleak: Kekseliäs ystäväni 16 551 18 447 5.9.2025 Jens Møller FI SF FI
7 The Roses 15 307 20 431 29.8.2025 Jay Roach GB / US WDS FI
8 Mies ja alaston ase 13 752 85 361 1.8.2025 Akiva Schaffer US Finnkino FI
9 The Long Walk 12 565 12 565 12.9.2025 Francis Lawrence US Nordisk FI
10 One Battle After Another 12 226 12 226 26.9.2025 Paul Thomas Anderson US WB FI
11 Hurja jengi 2 11 816 55 583 30.7.2025 Pierre Perifel, JP Sans US Finnkino FI
12 Materialists 9 047 58 647 1.8.2025 Celine Song US / FI SF FI
13 Weapons 7 634 39 541 8.8.2025 Zach Cregger US WB FI
14 Caught Stealing 6 407 8 941 29.8.2025 Darren Aronofsky US SF FI
15 Jane Austen Wrecked My Life 5 056 7 237 29.8.2025 Laura Piani FR Cinemanse
16 Jurassic World Rebirth 4 843 114 741 2.7.2025 Gareth Edwards US Finnkino FI
17 Jossain on valo joka ei sammu 3 921 4 025 12.9.2025 Lauri-Matti Parppei FI B-Plan
18 Eddington 3 917 10 576 22.8.2025 Ari Aster US / FI Nordisk FI
19 Smurffit-elokuva 3 412 40 065 16.7.2025 Chris Miller US / BE / IT Finnkino FI
20 Ella ja kaverit: Operaatio Saukko 3 378 3 378 10.10.2025 Elin Grönblom FI Nordisk FI

