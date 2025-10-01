Syyskuun 2025 katsotuimmat elokuvat

Syyskuu tarjosi runsaasti uusia kotimaisia ensi-iltoja. Jättihitit jäivät kuitenkin puuttumaan.

Kuva: John Websterin ohjaama dokumenttielokuva Palava maa oli yksi syyskuun kotimaisista ensi-illoista.

Syyskuun 12. päivä ensi-iltaan tullut Downton Abbey -saagan päättävä Downton Abbey: Viimeinen näytös nousi kuukauden selvästi katsotuimmaksi elokuvaksi. Elokuva on ehtinyt kerätä vajaan kolmen viikon aikana 91 003 katsojaa ja jatkaa yhä tämän hetken katsotuimpana.

Kuukauden kakkoseksi ylsi toinen pitkän saagan päättävä teos Kirottu 4: Viimeiset riitit 49 467 katsojalla. Saagaan kuuluu laskentatavasta riippuen joko yksitoista tai kymmenen elokuvaa.

Maininnan arvoinen on myös neljännelle sijalle yltänyt yli 2,5-tuntinen synkkä japanilaisanimaatio Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle. Sarja koostuu lukuisista manga-albumeista, anime-sarjasta, jossa on tähän mennessä ilmestynyt neljä kautta sekä lukuisista elokuvista, joista Suomen elokuvateatterilevityksessä on toistaiseksi nähty neljä.

Kotimaisia elokuvia tuli pitkän tauon jälkeen ensi-iltaan peräti seitsemän, joissa Suomi on elokuvan ainoa tai päätuottajamaa sekä yksi vähemmistöyhteistuotanto. Näistä kolme ylsi kuukauden kuuden kärkeen: Täydelliset vieraat oli kolmas, Elämä on juhla viides ja Fleak: kekseliäs ystäväni kuudes. Lisäksi Top 20:een mahtuivat Jossain on valo joka ei sammu (17.) ja muutamissa ennakkonäytöksissä ollut lokakuussa ensi-iltansa saava Ella ja kaverit: Operaatio Saukko (20.).

Syyskuun muut kotimaiset ensi-illat olivat dokumenttielokuva Palava maa, avantgardistinen seikkailuelokuva E, musiikkielokuva Tunne Turvassa – Harjoituksia kehomieliyhteyden vahvistamiseksi sekä vähemmistöyhteistuotanto poliittinen trilleri Eagles of the Republic. Niiden katsojaluvut voi tarkistaa vuosilistalta tai kaikkien aikojen katsojalistalta.

Suuresta määrästä ja joidenkin elokuvien hyvistä sijoituksista huolimatta, kotimaisten elokuvien katsojaluvut olivat kaikkinensa hyvin maltilliset. Yhteensä kotimaisia elokuvia käytiin katsomassa syyskuussa vain 94 232 kertaa. Kolmen edellisen vuoden vastaava keskiarvo oli 216 000 eli lähes 2,3-kertainen. Samaa tasoa oli myös vuosien 2015–2019 keskiarvo (219 000 katsojaa). Koronavuonna 2021 käytiin tosin juuri päättynyttä syyskuuta vähemmän elokuvissa. Sitä edellinen kerta onkin sitten 19 vuoden takaa vuodelta 2006.

Kun ulkomaisetkin elokuvat lasketaan mukaan, kuukauden kokonaiskatsojaluku oli 395 295. Tämän alle ei ole tilastoidun historian aikana jääty kertaakaan koronavuotta 2020 lukuun ottamatta. Kotimaisuusaste oli syyskuussa 23,8 %.

Kaksi elokuvaa dominoi kuukausilistaa ja ne myös keräsivät lähes kaikki päivän katsotuimman elokuvan tittelit. Kirottu 4: Viimeiset riitit tuli ensi-iltaan kuun ensimmäisenä viikonloppuna ja oli kahdeksana päivänä katsotuin. Sen jälkeen listaa hallitsi Downton Abbey, jolle ykköspäiviä kertyi 18. Yhteen päivän ylsivät Täydelliset vieraat, The Roses, Elämä on juhla ja One Battle After Another.