Syyskuun ensimmäisen päätöskokouksen myönteiset päätökset julkaistu

Elokuvasäätiön hallitus teki syyskuun ensimmäisessä päätöskokouksessa 177 päätöstä ja myönsi 225 888 euroa 42 hakemukselle, muun muassa fiktiivisten elokuvien ja sarjojen käsikirjoittamiseen.

Kuva: Kansainvälisen levityksen hanketuki edistää TACK Filmsin tuottaman Presidentin kyydityksen levitystä Alankomaissa.

Fiktioelokuvien ja sarjojen käsikirjoitusapurahat

Tukimuoto Myönnetyt tuet / hakemukset (kpl) Läpimeno Myönnetty € / Haettu € Fiktioelokuvien ja sarjojen käsikirjoitusapurahaa 23 / 155 15 % 170 000 euroa / 1 242 500 euroa

Käsikirjoitusapurahojen vuoden kolmannella kierroksella apuraha myönnettiin 13 pitkälle fiktioelokuvalle, viidelle sarjamuotoiselle hankkeelle ja neljälle lyhytelokuvalle. Sarjoista yksi ja lyhytelokuvista kaksi on animaatiota. Tuensaajien joukossa on muun muassa Kirsi Vikman, Auli Mantila, Harry Salmenniemi ja Mazdak Nassir.

Dokumentaaristen elokuvien ja sarjojen käsikirjoitusapurahojen sekä tuotannon tukien päätökset julkaistaan lokakuun puolivälissä.

Kulttuurivienti

Kulttuuriviennin varoista myönnettiin kolme kansainvälisen levityksen hanketukea (yhteensä 18 000 euroa), yksi hanketuki (5045 euroa), yksi materiaali- ja markkinointituki (6590 euroa) sekä 12 matkatukea (yhteensä 19 650 euroa).

Kansainvälisen levityksen tukea sai jälleen kolme uutta nimikettä: Presidentin kyyditys Alankomaihin, Kappale kauneinta Suomea – The Beauty of Errors Norjaan ja Kalevala: Kullervon tarina Viroon.

Esitys ja levitys

Esityksen ja levityksen varoista myönnettiin yksi koulutustuki (2000 euroa) ja yksi tuki elokuvan kuvailutulkkauksen ja heikkokuuloisten tekstityksen valmistamiseen (4603 euroa).

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