Tallinnan pimeiden öiden elokuvafestivaali alkaa perjantaina

Viron suurin elokuvafestivaali Black Nights Film Festival (PÖFF) järjestetään 11.–27.11. Tallinnassa. 26. kerran pidettävällä festivaalilla nähdään jälleen kattaus suomalaisia teoksia niin pitkien, dokumentti-, lyhyt- kuin nuorten- ja lastenelokuvien osalta. Festivaalin ohella perinteisesti organisoitava ammattilaistapahtuma Baltic Event kutsuu elokuva-alan ammattilaiset tutustumaan uusiin hankkeisiin.

Kuva: Hetki lyö, Elokuvayhtiö Komeetta / Sami Kuokkanen

Festivaalin kilpasarjaan on valittu JP Valkeapään ohjaama ja käsikirjoittama festivaalilla maailmanensi-iltansa saava rikoselokuva Hetki lyö, jossa rikollispomon hylkäämä perhe ottaa ohjat omiin käsiinsä Espanjan Aurinkorannikolla. Seuraa juonittelua, kidnappauksia ja ryöstöjä, eikä ruumiiltakaan vältytä – pienilläkin rikollisilla voi olla suuria unelmia. Elokuva saa ensi-iltansa Suomessa 11.11.

Nuorten sarjassa nähdään Suomen Oscar-kandidaatti ja monia festivaaleja kiertänyt Alli Haapasalon ohjaama Tytöt tytöt tytöt, jonka ovat käsikirjoittaneet Daniela Hakulinen ja Ilona Ahti, sekä Aino Sunin koukuttavien klubisoundien ja ranskankielisten rap-keikkojen tahdissa sykkivä villi Sydänpeto, joka sai ensi-iltansa Suomessa marraskuun alussa.

Lastenelokuvien sarjassa esitetään Joona Tenan ohjaama, Paula Norosen suosittuun kirjasarjaan perustuva Supermarsu 2 sekä Reetta Huhtasen ohjaama Kiljuset!, joka pohjautuu Jalmari Finnen kirjoihin. Elokuvan käsikirjoituksesta vastaavat John Lundsten ja Jenny Dahlström ja se saapuu Suomessa valkokankaille 28.12.

Lyhytelokuvia on Suomesta mukana kahdeksan. Animaatioelokuvien kilpasarjassa on Iiti Yli-Harjan Blush – An Extraordinary Voyage (Yli-Harjan haastattelu elokuvan teemoista ja tuotannosta), ja näyteltyjen lyhytelokuvien kilpasarjassa on Anssi Kasitonnin ohjaama Le Saboteur sekä Teemu Nikin ohjaama ja käsikirjoittama Tuulikki, kertomus äiti-tytär-suhteesta, jonka olosuhteet osoittautuvat lopulta liiallisiksi molemmille. Elokuvassa tytär Tuulikki on nuoren rakkauden kourissa, ja maailma hänen ikkunansa ulkopuolella on eloisa ja kutsuva. Hänen äitinsä on kuitenkin eri mieltä eikä hän halua päästää Tuulikkia pois näkyvistään. Tuulikki taistelee vastaan, mutta mikään ei tunnu auttavan ja lopulta suhde kärjistyy täysin.

Lisäksi Shorts Alternatives -näytöksissä nähdään Jussi Sandhun ja Sakari Suurosen Bon Voyage ja Magdaleena Jakkilan Crazy Crabs from Outer Space, lyhytdokumenttien näytöksessä Niko Väistön Kaamoksen valossa ja Rebels-näytöksissä Risto-Pekka Blomin Ihmissoihtu ja Mari Mantelan Kuinka käänsin Rabobeston kylkiasentoon.

Dokumenttien sarjassa nähdään Einari Paakkasen Karaokeparatiisi sekä kaksi vähemmistöyhteistuotantoa: Simon Lereng Wilmontin A House Made of Splinters sekä Guy Davidin ohjaama Innocence, joka perustuu asepalveluksensa aikana itsemurhaan päätyneiden israelilaissotilaiden päiväkirjoihin, kirjeisiin ja kotivideoihin. Elokuva tutkii sotilaiden mielenmaisemaa keskellä henkilökohtaista kriisiä. Saila Kivelän ja Vesa Kuosmasen ohjaama Eläinoikeusjuttu on ympäristöteemaisten elokuvien sarjassa.

Ammattilaistapahtuma Baltic Event

20.11. käynnistyvä festivaalin ammattilaistapahtuma Baltic Event tutustuttaa elokuva-alan ammattilaiset tuleviin hankkeisiin.

Works in Progress -tilaisuudessa tulossa olevia elokuvia promotaan ostajille ja festivaalivalitsijoille. Mukana ovat Teemu Nikin ohjaama ja Jani Pösön tuottama Kuolema on elävien ongelma (Death is a Problem for the Living) sekä Marko Raatin ohjaama ja Ivo Feltin ja Dora Nedeczkyn tuottama virolais-suomalainen yhteistuotanto 8 Views of Lake Biwa, jota pitchaavat tuotantoyhtiöt Allfilm ja Bufo. Teemu Nikin ohjaamaa lastenelokuvaa Räkä ja Roiskis (Snot and Splash) pitchaa It’s Alive Films ja sen tuottajina toimivat Jani Pösö ja Ari Matikainen.

Co-Production Marketissa esitellään kehittämisvaiheessa olevia tuotantoja. Suomesta esillä ovat Samuli Valkaman ohjaama The Kidnapping of a President sekä kansainvälinen yhteistuotanto Levitating Skin, jonka ohjauksesta vastaa Jonas Kaerup Hjorth.

Myös TV Beats Co-Financing Marketissa, jossa esitetään kehitteillä olevia draamasarjoja, nähdään suomalaista osaamista, kun mukaan on valittu Sam Wylde: Bodyguard.

Itämeren alueen näyttelijöitä kansainvälistävä Black Night Stars on valinnut seitsemän lupaavaa nuorta ohjelmaan, jonka aikana he tapaavat casting-agentteja ja verkostoituvat. Suomesta mukana on Aamu Milonoff, joka on tänä vuonna nähty Tytöt tytöt tytöt -elokuvan yhtenä päähenkilönä.

