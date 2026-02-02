Tammikuun 2026 katsotuimmat elokuvat

Kuva: Daniel McFadden/Lionsgate

Kotiapulainen keräsi eniten katsojia tammikuussa.

Tammikuussa käytiin elokuvissa yhteensä 608 281 kertaa. Kuukauden katsotuimmaksi elokuvaksi nousi kuun alussa ensi-iltaan tullut Paul Feigin ohjaama ja Sydney Sweeneyn, Amanda Seyfriedin, Michele Morronen ja Brandon Sklenarin tähdittämä trilleri Kotiapulainen. Elokuva keräsi tammikuussa yli 88 000 katsojaa ja lähestyy kokonaiskatsojaluvuissa jo 100 000 katsojan rajaa.

Toiseksi katsotuin elokuva oli joulukuun puolivälissä ensi-iltansa saanut Avatar: Fire and Ash. Elokuva keräsi tammikuussa 71 500 katsojaa ja yhteensä sillä on kasassa jo lähes 175 000 katsojaa.

Kotimaisten elokuvien katsojamäärä oli tammikuussa 219 040 katsojaa ja katsojaosuus 36,0 %. Katsotuin kotimainen ja kuukauden kolmanneksi katsotuin elokuva ylipäätään oli tammikuun puolessa välissä ensi-iltaan tullut ja siitä lähtien listaa pääosin hallinnut Kalevala: Kullervon tarina. Kullervon tarinan lisäksi tammikuussa katsottiin joulupäivänä ensi-iltansa saaneita kotimaisia elokuvia Teräsleidit – kuin viimeistä päivää (neljäs), Terapia (kuudes) ja Supermarsu ja suuri huijaus (seitsemäs). Lisäksi top 20:stä löytyi vielä kaksi kotimaista jatko-osaa, kun Sisu 2 oli 16. ja ennakoissa esitetty Luottomies-elokuva: Lepoloma 18.

Hyvistä sijoituksista ja korkeasta kotimaisuusasteesta huolimatta kotimaisten elokuvien katsojamäärä oli koronan jälkeisen ajanjakson alhaisin. Viime vuodesta jäätiin vain muutama tuhat katsojaa, mutta toissavuoden supertammikuusta jäätiin yli 100 000 katsojaa ja kolmannes katsojista. Myös kolme vuotta sitten kotimaisia elokuviin myytiin tammikuussa yli 50 000 lippua enemmän. Koronaa edeltävien vuosien kotimaisten elokuvien keskimääräinen kokonaiskatsojamäärä oli reilut 40 000 katsojaa suurempi kuin tänä vuonna.

Muutenkin kuukauden kokonaiskatsojaluku jäi sekä viime vuosien, että koronaa edeltävien tammikuiden luvuista. Luku on 13,3 % pienempi kuin kolmena edellisenä vuonna keskimäärin ja 30,3 % pienempi kuin koronaa edeltävän ajan viiden vuoden keskiarvo.

Kalevala: Kullervon tarina keräsi eniten päivän katsotuimman elokuvan titteleitä.

Kotiapulainen oli kuukauden katsotuin elokuva, mutta eniten päivän katsotuimman elokuvan titteleitä keräsi kuun puolivälissä teattereihin tuotu Kalevala: Kullervon tarina. Sille ykköspäiviä kertyi peräti 13. Kotiapulainen oli katsotuin seitsemänä päivänä, Avatar 3 viitenä ja Teräsleidit 2 kolmena. Lisäksi yksittäisen päivän katsotuimman elokuvan tittelin nappasivat ensi-iltapäivinään Marty Supreme – unelmoi isosti ja 28 vuotta myöhemmin: Luutemppeli. Päivän katsotuin oli myös pidennetty versio elokuvasta Taru sormusten herrasta: Sormuksen ritarit (2001).

Tuttuun tapaan elokuvissa katsottiin pääosin suomen- ja englanninkielisiä elokuvia. Kuukauden kahdeksanneksi katsotuimmaksi elokuvaksi nousi kuitenkin korealaiselokuva No Other Choice. Lisäksi top 20:stä löytyy sijalta kaksikymmentä ranskalaiselokuva Yksityinen elämä.